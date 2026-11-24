ଡିସେମ୍ବର ୧୬ରେ ବାଂଲାଦେଶ ଫେରିବେ ଶେଖ୍ ହସିନା ! ଫେରିବା ମାତ୍ରେ ଗିରଫ ହେବା ସମ୍ଭାବନା
ନିର୍ବାସନରୁ ଦେଶକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ବିଜୟ ଦିବସକୁ ବାଛିଲେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ; ମାନବତା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି ହସିନା, ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ
Published : November 24, 2026 at 1:02 PM IST
ଢାକା: ବାଂଲାଦେଶରୁ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଭାରତରେ ନିର୍ବାସନ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନା ଡିସେମ୍ବର ୧୬ ତାରିଖରେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶର ବିଜୟ ଦିବସ ଅବସରରେ ସେ ଭାରତରୁ ଢାକା ଫେରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ୧୯୭୧ ମସିହାରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଏହି ଦିନ ବାଂଲାଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିଥିଲା।
ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଜନବିଦ୍ରୋହ ପରେ ୧୫ ବର୍ଷର ଶାସନର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ୫ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୪ରେ ହସିନା ବାଂଲାଦେଶ ଛାଡ଼ି ଭାରତରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଶତାଧିକ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ସହ ଜଡ଼ିତ ମାନବତା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଯାଇଛି। ତେବେ ହସିନା ଏହି ରାୟକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଦେଶକୁ ଫେରିବା ପରେ ଏହି ମାମଲାର ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିବାକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାରିକ୍ ରହମାନଙ୍କ ପ୍ରେସ୍ ସଚିବ ଆବୁ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଏମ୍. ସାଲେହ ଏନେଇ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ପ୍ରେସ୍ (ଏପି)କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହସିନାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାର ନିଜ ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ଅଟଳ ରହିବେ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମୋ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ। ତାଙ୍କୁ ଏକ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ।”
ହସିନା ବାଂଲାଦେଶ ଫେରିବା ମାତ୍ରେ ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲ୍ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ସରକାରୀ ଓକିଲ କହିଥିଲେ ଯେ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ ନକରିବାରୁ ହସିନା ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ବିରୋଧରେ ଅପିଲ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ଆଇନଗତ ଆଧାର ନଥିବା ସେ କହିଥିଲେ।
ବାଂଲାଦେଶରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ଆବେଦନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ହସିନା ପୂର୍ବରୁ ଏପରି କୌଣସି ଆବେଦନ କରିବାକୁ କହିନାହାନ୍ତି। ବରଂ ସେ ଏହି ରାୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି।
ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) ନିଜ ଫେରିବା ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବିବୃତିରେ ହସିନା ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାରିକ୍ ରହମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦେଶ ଫେରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶର ଜାତୀୟ ବିମାନ ସେବା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି।
ହସିନାଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର ସୟଦ ମୋଜାମ୍ମେଲ ଅଲୀ ଏକ ବିବୃତିରେ କହିଛନ୍ତି, “୫ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୪ରେ ଯେହେତୁ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶର ଏକ ବିମାନରେ ଭାରତ ଅଣାଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଢାକା ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ବିମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି।”
ହସିନାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଆବୁ ଓବାଇଦା ଆରିନ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ପ୍ରେସ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, “ସେ ଡିସେମ୍ବର ୧୬ ତାରିଖକୁ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ବାଛିଥିବାରେ ଗଭୀର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଆମର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ, ସେ ଏହି ଐତିହାସିକ ଦିନକୁ ନିଜ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସହ ପାଳନ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତା ବଙ୍ଗବନ୍ଧୁ ଶେଖ୍ ମୁଜିବୁର ରହମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହାସଲ ହୋଇଥିବା ମହାନ ବିଜୟକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବେ।”
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ସେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଫେରିବେ ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପରେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବାଂଲାଦେଶ ପୁଣିଥରେ ଶାନ୍ତି, ସ୍ଥିରତା ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ।”
ହସିନାଙ୍କ ପିତା ଶେଖ୍ ମୁଜିବୁର ରହମାନ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରଥମ ନେତା ଥିଲେ। ୧୯୭୫ ମସିହାରେ ଏକ ସାମରିକ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଅଧିକାଂଶ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ହସିନା ଓ ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ଦେଶ ବାହାରେ ଥିବାରୁ ଏହି ଆକ୍ରମଣରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ।
ଚଳିତ ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ପ୍ରେସ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ହସିନା କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ଡିସେମ୍ବରରେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଶକୁ ଫେରିବେ। ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିବାରୁ ରୋକିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।
ହସିନାଙ୍କ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ ହେବାର ତିନି ଦିନ ପରେ ନୋବେଲ୍ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ୍ ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାରର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କ୍ଷମତା ନିର୍ବାଚିତ ସରକାରଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ତାରିକ୍ ରହମାନଙ୍କ ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି (ବିଏନ୍ପି) ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲା।
ୟୁନୁସ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର ହସିନାଙ୍କ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ପାର୍ଟି ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଫେବୃଆରୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହି ଦଳ ଭାଗ ନେଇପାରି ନଥିଲା।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇସଲାମୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଜମାତ୍-ଏ-ଇସଲାମୀ ଫେବୃଆରୀ ନିର୍ବାଚନରେ ପୁଣିଥରେ ରାଜନୀତିକୁ ଫେରିଥିଲା। ୧୯୭୧ ମସିହାରେ ଏହି ଦଳ ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମରିକ ଶାସକଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା। ଏବେ ଏହା ବାଂଲାଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ହସିନାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଏହି ଦଳର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ଅପରାଧ ଅଭିଯୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା।