ପୂର୍ବ ଚୀନରେ ଟାଇଫୁନ ଡଲଫିନ ତାଣ୍ଡବ: 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ, 1300ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ଉଡାଣ ବାତିଲ
ଡଲଫିନ ଚୀନର ଜେଜିଆଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶର ତାଇଜୋ ସହର ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ଫୁଜିଆନ୍ ପ୍ରଦେଶର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଛି ।
Published : August 10, 2026 at 7:38 AM IST
ବେଜିଂ: ଚୀନରେ ଟାଇଫୁନ ଡଲଫିନର ତାଣ୍ଡବ । ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟାଇଫୁନ ଡଲଫିନ ଚୀନର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିଛି । ଏହାର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତର ତାଇୱାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଡଲଫିନ ଚୀନର ଜେଜିଆଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶର ତାଇଜୋ ସହର ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ଫୁଜିଆନ୍ ପ୍ରଦେଶର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ପ୍ରାୟ ୧୫୧ କିଲୋମିଟର ରହିଛି । ଜେଜିଆଙ୍ଗରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଭୂସ୍ଖଳନ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ଚୀନର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଯେ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ୨୦୦ରୁ 400 ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଶନିବାର ଦିନ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ତାଇୱାନ ରାଜଧାନୀ ତାଇପେଇ ସମେତ ଉତ୍ତର ତାଇୱାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ।
୧,୩୦୦ ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ
ଫିଲିପାଇନ୍ସର ଉତ୍ତର ପାର୍ବତ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହର ବାଗୁଇଓରେ ରବିବାର ଦିନ ଏକ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ତିନୋଟି ଘର ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଥିବା ବେଳେ ୫ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ଅଘଟଣରେ ୭ ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଡଲଫିନ ପ୍ରଭାବରେ କିଛି ଦିନ ଧରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟିଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ୩ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି । ସାଂଘାଇର ଦୁଇଟି ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ୧,୩୦୦ ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି।
ସାଂଘାଇର ଗଣମାଧ୍ୟମ 'ଦି ପେପର' ଅନୁଯାୟୀ ରବିବାର ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ମଧ୍ୟରୁ ହଙ୍ଗକିଆଓ ଏବଂ ପୁଡୋଙ୍ଗ ବିମାନବନ୍ଦରର ପ୍ରାୟ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। କିଛି ତାଇୱାନ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଚୀନକୁ ଯାଉଥିବା ସେମାନଙ୍କର ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜେଜିଆଙ୍ଗ ପ୍ରଶାସନ ତାଇଜୋ ସହରରୁ ପ୍ରାୟ ୩ ଲକ୍ଷ ୯୦ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଛି। ସାଂଘାଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରୁ ୩୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଜେଜିଆଙ୍ଗ ପ୍ରଶାସନ ଫେରି ଏବଂ କ୍ରୁଜ୍ ସେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି।
ପୂର୍ବରୁ ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ଡଲଫିନ୍ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନର ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା । ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜନବହୁଳ ରାଜଧାନୀ ମାନିଲା ସମେତ ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ତର ଲୁଜୋନ୍ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି । ଯାହାଦ୍ୱାରା ୧୨ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବାସହୀନ ହୋଇଛନ୍ତି । ଶୁକ୍ରବାର ଓ ଶନିବାର ଦିନ କେତେକ ଉତ୍ତର ସହରର ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଟ୍ରପିକାଲ ଷ୍ଟର୍ମ ଯୋଗୁଁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଅତି କମରେ ୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଲୁଜୋନର ବେଙ୍ଗୁଏଟ୍ ଏବଂ ରିଜାଲ୍ ପ୍ରଦେଶରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଓ ପାହାଡ଼ ଧସିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଫିଲିଫାଇନ୍ସରେ ଟାଇଫୁନ ତାଣ୍ଡବରେ 114 ମୃତ, ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଚୀନର ଜୋତା କାରଖାନାରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ: ୨୮ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, କାରଖାନା ମାଲିକ ଓ ପରିଚାଳକ ଗିରଫ