ନେପାଳରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା; ଘାଟି ରାସ୍ତାରୁ 700 ମିଟର ତଳକୁ ଖସିଲା ଜିପ୍, 20 ମୃତ
ନେପାଳରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଜିପ୍ ପାହାଡ଼ରୁ ଖସି ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ଅତି କମରେ 20 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
Published : May 1, 2026 at 8:22 AM IST
କାଠମାଣ୍ଡୁ: ନେପାଳର ରୋଲପା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଜିପ୍ ପାହାଡ଼ିଆ ଘାଟି ରାସ୍ତାରୁ ପ୍ରାୟ 700 ମିଟର ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି । ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 20 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି । ରୋଲପା ଜିଲ୍ଲାର ଥାୱାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମୀଣ ପୌରପାଳିକାର ଜଲାଜାଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ।
At least 17 people killed after a jeep skidded off a road and plunged about 700 metres into a gorge in Rolpa district of Nepal.— ANI (@ANI) April 30, 2026
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜିପ୍ଟି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଡା ନିଆଯାଇଥିଲା । ଯାତ୍ରୀମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ଜଳଜଳାରେ ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିବାରୁ ପାହାଡିଆ ରାସ୍ତା କାଦୁଅରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଜିପ୍ଟି ହଠାତ୍ କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ଫସିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ଉପରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ବସିଥିଲେ । ଫଳରେ ଗାଡ଼ିଟି ପାହାଡିଆ ରାସ୍ତାରୁ ପ୍ରାୟ 700 ମିଟର ତଳେ ଏକ ଗଭୀର ଘାଇକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ।
ରୋଲପାର ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସୁନୀଲ ଥାପା ନେପାଳୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ପୋଲିସ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଗାଡିରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଠିକ୍ ସଂଖ୍ୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡିନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ମୃତାହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ତୁରନ୍ତ, ଘଟଣାସ୍ଥଳଟି ଆତଙ୍କରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା । ଅନ୍ଧାର ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟରେ, ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏଣେତେଣେ ଦୌଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଘାଟିର ଗଭୀରତା ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲା ଯେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ।
ରୋଲପା ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ସୁନୀଲ ଥାପା ନେପାଳୀ କହିଛନ୍ତି, "ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି । ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।"