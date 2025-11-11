ପାକିସ୍ତାନରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ; 12 ମୃତ, 20ରୁ ଅଧିକ ଆହତ
ପାକିସ୍ତାନରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ । ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେବା ଫଳରେ ପାଖାପାଖି 12 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ । 20ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ।
Published : November 11, 2025 at 3:13 PM IST|
Updated : November 11, 2025 at 4:18 PM IST
Blast outside court in Islamabad ଇସଲାମବାଦ: ଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ପରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ । ଇସଲାମବାଦର ଏକ କୋର୍ଟ ନିକଟରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି । ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେବା ଫଳରେ ପାଖାପାଖି 12 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 20ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେବେ ବିସ୍ଫୋରଣର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି ।
Suicide blast outside court kills 12 people in Islamabad, says state-run Pakistan TV. pic.twitter.com/bRZ4Qetb4Y— Press Trust of India (@PTI_News) November 11, 2025
ପାକିସ୍ତାନରେ ବିସ୍ଫୋରଣ:
PTI ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଅପରାହ୍ନରେ ପାକିସ୍ତାନ ରାଜଧାନୀ ଇସଲାମବାଦର ଜି-11 ଅଞ୍ଚଳର ଏକ କିଲ୍ଲା ଓ ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟ ନିକଟରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି । ଏଥିରେ 12 ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ସେହିପରି କୋର୍ଟ ବାହାରେ ପାର୍କିଂରେ ଥିବା କିଛି ଗାଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯିବା ସହ ଅନେକ ଗାଡ଼ି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ମୃତ ଓ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ । ଫଳରେ କୋର୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ଗହଳି ଥିଲା । ବିସ୍ଫୋରଣ ଫଳରେ ମୃତଦେହ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ କୋର୍ଟ ସମ୍ମୁଖରେ ପଢ଼ିଛି ।
STORY | Several injured in blast outside court in Pakistan's capital— Press Trust of India (@PTI_News) November 11, 2025
Several people were injured in a blast outside a court in Pakistan's national capital on Tuesday, local media reported.
READ | https://t.co/Pzl30COrJZ pic.twitter.com/pAblsxkore
ବିସ୍ଫୋରଣରେ 12 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଇସଲାମବାଦର ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଏହାର କାରଣ ଜାଣାପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।
ସେପଟେ ପାକିସ୍ତାନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହସିନ୍ ନକଭି ବିସ୍ଫୋରଣ ସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣ: 100ରୁ ଅଧିକ ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ, ବ୍ଲାଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପାର୍କିଂରେ ଥିଲା କାର୍
ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣ ନେଇ ମୋଦିଙ୍କ କଡ଼ା ମନ୍ତବ୍ୟ, 'ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବୁ'
VIDEO | Islamabad, Pakistan: At least 12 killed and 20 injured in a suicide attack outside a court. Authorities have launched an investigation and Interior Minister Mohsin Naqvi visited the site of the blast and vowed justice.— Press Trust of India (@PTI_News) November 11, 2025
(Full video available on PTI Videos –… pic.twitter.com/REgEB4DHyc
ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବାର ଶବ୍ଦ 6 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା । ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ଆହତଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଅକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରବନ୍ଦୀ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ବିସ୍ଫୋରଣର କାରଣ କ'ଣ ? ଏହା ପଛରେ କେଉଁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ