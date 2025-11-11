ETV Bharat / international

ପାକିସ୍ତାନରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ; 12 ମୃତ, 20ରୁ ଅଧିକ ଆହତ

ପାକିସ୍ତାନରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ । ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେବା ଫଳରେ ପାଖାପାଖି 12 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ । 20ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ।

ପାକିସ୍ତାନରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ (ANI)
ETV Bharat Odisha Team

November 11, 2025

November 11, 2025

Blast outside court in Islamabad ଇସଲାମବାଦ: ଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ପରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ । ଇସଲାମବାଦର ଏକ କୋର୍ଟ ନିକଟରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି । ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେବା ଫଳରେ ପାଖାପାଖି 12 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 20ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେବେ ବିସ୍ଫୋରଣର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି ।

ପାକିସ୍ତାନରେ ବିସ୍ଫୋରଣ:

PTI ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଅପରାହ୍ନରେ ପାକିସ୍ତାନ ରାଜଧାନୀ ଇସଲାମବାଦର ଜି-11 ଅଞ୍ଚଳର ଏକ କିଲ୍ଲା ଓ ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟ ନିକଟରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି । ଏଥିରେ 12 ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ସେହିପରି କୋର୍ଟ ବାହାରେ ପାର୍କିଂରେ ଥିବା କିଛି ଗାଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯିବା ସହ ଅନେକ ଗାଡ଼ି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ମୃତ ଓ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ । ଫଳରେ କୋର୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ଗହଳି ଥିଲା । ବିସ୍ଫୋରଣ ଫଳରେ ମୃତଦେହ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ କୋର୍ଟ ସମ୍ମୁଖରେ ପଢ଼ିଛି ।

ବିସ୍ଫୋରଣରେ 12 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଇସଲାମବାଦର ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଏହାର କାରଣ ଜାଣାପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।

ସେପଟେ ପାକିସ୍ତାନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହସିନ୍‌ ନକଭି ବିସ୍ଫୋରଣ ସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବାର ଶବ୍ଦ 6 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା । ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍‌ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ଆହତଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍‌ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଅକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରବନ୍ଦୀ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ବିସ୍ଫୋରଣର କାରଣ କ'ଣ ? ଏହା ପଛରେ କେଉଁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ

