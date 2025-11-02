ETV Bharat / international

ବ୍ରିଟେନରେ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରେ ଛୁରାମାଡ, 9 ଗୁରୁତର

ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, 2 ଗିରଫ । ଚିନ୍ତାବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ବ୍ରିଟେନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।

Emergency personnel inspect a train at the Huntingdon, England
Emergency personnel inspect a train at the Huntingdon, England (AP)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 2, 2025 at 4:16 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଲଣ୍ଡନ: ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରେ ଛୁରାମାଡ । ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବ୍ରିଟେନ ଲଣ୍ଡନରେ କେମ୍ବ୍ରିଜସେୟରରେ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଛୁରାମାଡ ହୋଇଛି ।ଏଥିରେ 10ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 9 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି । ଆହତମାନଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି ।

ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରେ ଛୁରାମାଡ:

ଛୁରାମାଡର କାରଣ ଏବେସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡିନଥିବା ବେଳେ ବ୍ରିଟେନ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲିସ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି ।ବ୍ରିଟିଶ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପୋଲିସ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି,"କେମ୍ବ୍ରିଜସେୟରରେ ଟ୍ରେନରେ ଆକ୍ରମଣରେ 10 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 9 ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି । ଶନିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ 2ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । କାଉଣ୍ଟର -ଟେରୋରିଜିମ୍ ୟୁନିଟ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତରେ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି । "

2 ଆତତାୟୀ ଗିରଫ:

ବ୍ରିଟିଶ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ,"ଉତ୍ତର ପୂର୍ବର ଡନକାଷ୍ଟରରୁ ଲଣ୍ଡନର କିଙ୍ଗସ୍ କ୍ରସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯିବା ବାଟରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା । ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଟ୍ରେନକୁ ଅଟକାଯାଇଥିଲା । ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି 2 ଆତତାୟୀକୁ କାବୁ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ।

ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଟାଇମ୍ସ ନ୍ୟୁଜପେପରକୁ କହିଛନ୍ତି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ବଡ ଛୁରି ଧରିଥିଲେ ଓ ଚାରିଆଡେ ରକ୍ତ ପଡିଥିଲା ।

ଚିନ୍ତାବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ବ୍ରିଟେନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ:

ବ୍ରିଟେନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେର ଷ୍ଟ୍ରାମର ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି,"ହଣ୍ଟିଙ୍ଗଡନ ପାଖରେ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରେନ ଅଘଟଣକୁ ନେଇ ମୁଁ ଗଭୀର ଚିନ୍ତିତ । ଏହି ଘଟଣାରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଘାତ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବେଦନା ଜଣାଉଛି ଓ ଜରୁରିକାଳୀନ ସେବାକୁ ଧନ୍ୟବାଜ ଜଣାଉଛି । ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପୋଲିସର ପରାମର୍ଶ ମାନିବା ଜରୁରୀ ।"

ବ୍ରିଟେନ ଗୃହସଚିବ ଶବାନା ମହମ୍ମଦ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦୁଃଖପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "2 ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧକୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଇ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇଛି । ତଦନ୍ତକୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ନିୟମିତ ଅପଡେଟ ନେଉଛି । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏନେଇ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହୁଛି । "

ଏହାମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...

ମଲ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ: 2 ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ISIS ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗିରଫ

ଡାମାସ୍କସ୍‌ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଉଡ଼ି ଛିନଛତ୍ର, IDF ଟାର୍ଗେଟରେ ସିରିଆ

ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, 2011 ମସିହାରୁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଛୁରାମାଡ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ତେବେ ଗତ ବର୍ଷ ଛୁରାମାଡ ଘଟଣା 18 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଇଂଲଣ୍ଡରେ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନକୁ ଛୁରି ନେଇ ଗଲେ 4 ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାର ଆଇନ ରହିଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

UK TRAIN STABBING ATTACK
LONDON BOUND TRAIN STABBING ATTACK
MASS STABBING ATTACK IN LONDON
LONDON STABBING ATTACK TODAY
TRAIN STABBING ATTACK IN BRITAIN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ମନରୁ ଲିଭିନି 1999 ମହାବାତ୍ୟା: 26 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, 300 କିମି ବେଗରେ ପବନ, କୁଢ଼କୁଢ଼ ମୃତଦେହ...

ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍‌ ଥେରାପି, କଷ୍ଟରୁ ଲାଘବ ପାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାନସର ରୋଗୀ

ପାଣିକୁ ସାଥୀ କରିଥିବା ଶିଳ୍ପୀ ରଘୁନାଥ,  ଓ୍ୱାଟର କଲର ପେଣ୍ଟିଂରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦିଅନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ

କ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣୁଛନ୍ତି ହରପ୍ରିୟା, କେଶଦାନ କରି ସାଜିଛନ୍ତି ହେୟାର୍ କୁଇନ୍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.