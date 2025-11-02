ବ୍ରିଟେନରେ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରେ ଛୁରାମାଡ, 9 ଗୁରୁତର
ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, 2 ଗିରଫ । ଚିନ୍ତାବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ବ୍ରିଟେନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।
Published : November 2, 2025 at 4:16 PM IST
ଲଣ୍ଡନ: ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରେ ଛୁରାମାଡ । ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବ୍ରିଟେନ ଲଣ୍ଡନରେ କେମ୍ବ୍ରିଜସେୟରରେ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଛୁରାମାଡ ହୋଇଛି ।ଏଥିରେ 10ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 9 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି । ଆହତମାନଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି ।
Ten people have been taken to hospital following a multiple stabbing on a train in Cambridgeshire.— British Transport Police (@BTP) November 2, 2025
Nine are believed to have suffered life-threatening injuries.
A major incident has been declared and @TerrorismPolice are supporting our investigation.https://t.co/kpyeKWR8cQ
ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରେ ଛୁରାମାଡ:
ଛୁରାମାଡର କାରଣ ଏବେସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡିନଥିବା ବେଳେ ବ୍ରିଟେନ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲିସ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି ।ବ୍ରିଟିଶ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପୋଲିସ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି,"କେମ୍ବ୍ରିଜସେୟରରେ ଟ୍ରେନରେ ଆକ୍ରମଣରେ 10 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 9 ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି । ଶନିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ 2ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । କାଉଣ୍ଟର -ଟେରୋରିଜିମ୍ ୟୁନିଟ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତରେ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି । "
2 ଆତତାୟୀ ଗିରଫ:
ବ୍ରିଟିଶ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ,"ଉତ୍ତର ପୂର୍ବର ଡନକାଷ୍ଟରରୁ ଲଣ୍ଡନର କିଙ୍ଗସ୍ କ୍ରସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯିବା ବାଟରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା । ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଟ୍ରେନକୁ ଅଟକାଯାଇଥିଲା । ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି 2 ଆତତାୟୀକୁ କାବୁ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ।
The appalling incident on a train near Huntingdon is deeply concerning.— Keir Starmer (@Keir_Starmer) November 1, 2025
My thoughts are with all those affected, and my thanks go to the emergency services for their response.
Anyone in the area should follow the advice of the police.
ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଟାଇମ୍ସ ନ୍ୟୁଜପେପରକୁ କହିଛନ୍ତି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ବଡ ଛୁରି ଧରିଥିଲେ ଓ ଚାରିଆଡେ ରକ୍ତ ପଡିଥିଲା ।
ଚିନ୍ତାବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ବ୍ରିଟେନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ:
ବ୍ରିଟେନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେର ଷ୍ଟ୍ରାମର ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି,"ହଣ୍ଟିଙ୍ଗଡନ ପାଖରେ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରେନ ଅଘଟଣକୁ ନେଇ ମୁଁ ଗଭୀର ଚିନ୍ତିତ । ଏହି ଘଟଣାରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଘାତ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବେଦନା ଜଣାଉଛି ଓ ଜରୁରିକାଳୀନ ସେବାକୁ ଧନ୍ୟବାଜ ଜଣାଉଛି । ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପୋଲିସର ପରାମର୍ଶ ମାନିବା ଜରୁରୀ ।"
ବ୍ରିଟେନ ଗୃହସଚିବ ଶବାନା ମହମ୍ମଦ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦୁଃଖପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "2 ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧକୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଇ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇଛି । ତଦନ୍ତକୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ନିୟମିତ ଅପଡେଟ ନେଉଛି । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏନେଇ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହୁଛି । "
ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, 2011 ମସିହାରୁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଛୁରାମାଡ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ତେବେ ଗତ ବର୍ଷ ଛୁରାମାଡ ଘଟଣା 18 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଇଂଲଣ୍ଡରେ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନକୁ ଛୁରି ନେଇ ଗଲେ 4 ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାର ଆଇନ ରହିଛି ।
