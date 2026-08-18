Explainer: SAVE America Act କ’ଣ ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ କାହିଁକି ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ?
ଭୋଟର IDରୁ ନାଗରିକତା ପ୍ରମାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ; ଆମେରିକାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆଇନକୁ ନେଇ କାହିଁକି ବିବାଦ ? ଡୋନାଲ୍ଡ୍ ଟ୍ରମ୍ପ କାହିଁକି ଏହି ଆଇନ ପାଇଁ ଜୋର ଦେଉଛନ୍ତି ? ନିର୍ମଳା ଗଣପତିଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ
Published : August 18, 2026 at 7:53 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମଙ୍ଗଳବାର ଭାରତର ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟର ID ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାରେ ଭୋଟର ଯୋଗ୍ୟତା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ପାସ୍ କରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା Safeguard American Voter Eligibility (SAVE) America Actକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି।
President Donald J. Trump is absolutely correct! 646 MILLION voters, every single one required an ID in India’s last election. Congress should pass THE SAVE AMERICA ACT! pic.twitter.com/lqQHSZvWk7— Ambassador Sergio Gor (@USAmbIndia) August 18, 2026
ଭାରତରେ ଭୋଟ ଦେବା ସମୟରେ ଭୋଟର କାର୍ଡ କିମ୍ବା ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅନୁମୋଦିତ ଫଟୋ ପରିଚୟପତ୍ର ଦେଖାଇବା ସାଧାରଣ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଭୋଟର ID ଦେଖାଇବା ସବୁଠାରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ।
ଭାରତର ଶେଷ ନିର୍ବାଚନକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଆମେରିକାରେ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସର୍ଜିଓ ଗୋର ମଧ୍ୟ 'X'ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “୬୪୬ ନିୟୁତ ଭୋଟର, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ID ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ SAVE AMERICA ACT ପାସ୍ କରିବା ଉଚିତ।”
SAVE America Actକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ବିବାଦ ହେଉଛି; ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକତା ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଫଳରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିଚୟପତ୍ର ନଥିବା ଆମେରିକୀୟମାନେ ଭୋଟ ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ଡେମୋକ୍ରାଟମାନେ ଟ୍ରମ୍ପ ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଆଇନକୁ ଏକ ଉପକରଣ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରିପବ୍ଲିକାନମାନଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି, ଏହା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣିବ।
- SAVE America Actରେ କ’ଣ ରହିଛି ?
ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକୀୟମାନେ ଭୋଟର ଭାବେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ସମୟରେ ନିଜେ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେରିକାର ଫେଡେରାଲ୍ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଭୋଟର ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ନାଗରିକତାର ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ସମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ।
ଭାରତରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭୋଟରମାନେ ଭୋଟର ID ସହିତ ଅନ୍ୟ ଅନୁମୋଦିତ ଫଟୋ ପରିଚୟପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାରେ ରାଜ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ନିୟମ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। କିଛି ଆମେରିକୀୟ ରାଜ୍ୟରେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ବୈଧ ଫଟୋ ପରିଚୟପତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଆଇନ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ସମାନ ମାନଦଣ୍ଡ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।
ଏହି ଆଇନ ଅନୁସାରେ, ଭୋଟର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପାସପୋର୍ଟ କିମ୍ବା ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଭଳି ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକତାର ଭୌତିକ ପ୍ରମାଣ ଦାଖଲ ନକରାଗଲେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଫେଡେରାଲ୍ ଭୋଟର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କିମ୍ବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ଏଥିସହ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ; ଯଥା ବିବାହ ପରେ ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ; ଭୋଟରଙ୍କୁ ନିଜର ପରିଚୟ ଓ ନାଗରିକତା ସମ୍ପର୍କିତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆବଶ୍ୟକ ନାଗରିକତା ପ୍ରମାଣ ନନେଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭୋଟର ଭାବେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁଥିବା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
- ଟ୍ରମ୍ପ କାହିଁକି ଏହି ଆଇନ ପାଇଁ ଜୋର ଦେଉଛନ୍ତି ?
ଡୋନାଲ୍ଡ୍ ଟ୍ରମ୍ପ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନିର୍ବାଚନ ସଂସ୍କାର ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଆସୁଛନ୍ତି। ୨୦୨୦ ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବ୍ୟାପକ ନିର୍ବାଚନୀ ଜାଲିଆତି ହୋଇଥିବା ଦାବିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବାରମ୍ବାର ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ୨୦୨୧ ଜାନୁଆରୀ ୬ରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ଏକ ଭିଡ଼ ୱାଶିଂଟନରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ କ୍ୟାପିଟଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ଜୋ ବାଇଡେନଙ୍କ ୨୦୨୦ ନିର୍ବାଚନ ବିଜୟକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ରୋକିବା।
୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ପୁଣି କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନୀ ଜାଲିଆତି ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୋଇ ରହିଛି।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି, ଭୋଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ଆଇନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ସେ ସରକାରୀ ଭାବେ ଜାରି ଫଟୋ IDକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା, ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକତାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ପ୍ରମାଣ ଦେବା ଏବଂ ଡାକ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୋଟ ଦେବା ଉପରେ କଟକଣା ଚାହୁଁଛନ୍ତି।
ଭାରତରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଭୋଟ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକାରେ ଡାକ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୋଟ ଦେବା ଏକ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରଥା। States United Democracy Center ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି ୪ ଜଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳର ପ୍ରତି ୩ ଜଣରୁ ଜଣେରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର ଡାକ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ବୋଲି ସଂଗଠନ କହିଛି।
ରିପବ୍ଲିକାନମାନଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ଆଇନ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆବଶ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣିବା ସହ ଅଣ-ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାରୁ ରୋକିବ।
- ଏହି ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କାହିଁକି ?
ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି, ଆମେରିକୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଣ-ନାଗରିକ ଭୋଟ ଦେଉଥିବା ନେଇ କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଡେମୋକ୍ରାଟମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଆଇନ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭୋଟର ପଞ୍ଜୀକରଣ ନିୟମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସିନେଟର ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ନେତା ଚକ୍ ସୁମର କହିଛନ୍ତି, “SAVE Act ଭୋଟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନୁହେଁ; ଏହା ଭୋଟ ଦେବାକୁ କଷ୍ଟକର କରିବା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଚୋରି କରିବାକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ।”
ସେ ଏହାକୁ ଏକ “ଭୋଟର ଦମନ ବିଲ୍” ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିପାରେ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଭୋଟର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଲୋକେ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ID ମଧ୍ୟରୁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସକୁ SAVE Act ଗ୍ରହଣ କରେନାହିଁ। ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର କିମ୍ବା ପାସପୋର୍ଟ ନାଗରିକତାର ପ୍ରମାଣ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ନୁହେଁ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କୁ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର ପ୍ରାୟ ୫ ପ୍ରତିଶତ ଆମେରିକୀୟ ଏଭଳି କରନ୍ତି।
ଏହାଛଡ଼ା ଡାକ ଓ ଅନଲାଇନ୍ ଭୋଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। Brennan Center for Justice ଏବଂ University of Marylandର Center for Democracy and Civic Engagementର ଗବେଷଣା ଅନୁଯାୟୀ, ଭୋଟ ଦେବା ଯୋଗ୍ୟ ବୟସର ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୯ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ୨୧.୩ ନିୟୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନାଗରିକତାର ପ୍ରମାଣ ତୁରନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ।
ଏହାର ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କୌଣସି ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଘରେ କିମ୍ବା ସେଫ୍ଟି ଡିପୋଜିଟ୍ ବକ୍ସରେ ଥାଇପାରେ। ଗବେଷଣାରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଅତି କମରେ ୩.୮ ନିୟୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଦୌ ନାହିଁ, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହଜିଯିବା, ନଷ୍ଟ ହେବା କିମ୍ବା ଚୋରି ହୋଇଯିବା।
- ଏବେ ଆଗକୁ କ’ଣ ?
ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେବା ପାଇଁ ଏହି ବିଲ୍କୁ ଆମେରିକୀୟ ସିନେଟ୍ ଏବଂ ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ସ; ଉଭୟ ଗୃହରେ ପାସ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫେବ୍ରୁଆରୀରେ ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ସରେ ୨୧୮-୨୧୩ ଭୋଟରେ ବିଲ୍ଟି ପାସ୍ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସିନେଟ୍ରେ ରହିଛି। ଡେମୋକ୍ରାଟମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଲ୍ଟି “dead on arrival”, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ନାହିଁ।
୧୦୦ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଆମେରିକୀୟ ସିନେଟ୍ରେ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ୫୩ଟି ଆସନ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ଟିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ୬୦ଟି ଭୋଟ ଆବଶ୍ୟକ। ଅର୍ଥାତ୍ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ୭ ଜଣ ସିନେଟରଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆବଶ୍ୟକ।
ଟ୍ରମ୍ପ ଏବେ କଂଗ୍ରେସକୁ ବିଲ୍ଟି ପାସ୍ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ସିନେଟ୍ରେ ବିଲ୍ଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଉଦ୍ୟମର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଛି। ବିଲ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଟକି ରହିଥିବା ବେଳେ, Reutersର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକାର ୨୩ଟି ରାଜ୍ୟ, ଯେଉଁଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ଶାସିତ, ଆଗାମୀ ନଭେମ୍ବର ମିଡ୍ଟର୍ମ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ SAVE America Act ଆଧାରରେ ନିଜ ନିଜ ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଛନ୍ତି।
Reutersର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅନୁଯାୟୀ, ୱାୟୋମିଂରୁ ଜର୍ଜିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ୨୦୨୪ ପରଠାରୁ ଭୋଟର ଭାବେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁଥିବା ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନାଗରିକତା ପ୍ରମାଣ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା ଫଟୋ IDର ପ୍ରକାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି।