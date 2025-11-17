ETV Bharat / international

ସାଉଦି ଆରବରେ ଜଳିଗଲା ବସ୍‌, ୪୨ ଭାରତୀୟ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ, ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ

ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ ସାଉଦି ଆରବ ମକ୍କାରୁ ମଦିନା ଯାଉଥିଲା । ଅଧିକାଂଶ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ତେଲେଙ୍ଗାନା ହାଇଦ୍ରାବାଦର ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

Several Indian Pilgrims Killed In Bus Accident In Saudi Arabia Medina
ସାଉଦି ଆରବରେ ଜଳିଗଲା ବସ୍‌, ୪୨ ଭାରତୀୟ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଜୀବନ୍ଦ ଦଗ୍ଧ (IANS)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 17, 2025 at 11:53 AM IST

Updated : November 17, 2025 at 12:01 PM IST

Saudi Arabia Bus Fire ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାଉଦି ଆରବରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା । ଭାରତୀୟ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବସ୍‌ଟି ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ସହ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଜଳିଯାଇଛି । ବସରେ ଥିବା ପାଖାପାଖି 42 ଭାରତୀୟ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି । ବସଟି ସାଉଦିର ମକ୍କାରୁ ମଦିନା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲେ । ଅଧିକଂଶ ଯାତ୍ରୀ ତେଲେଙ୍ଗାନା ହାଇଦ୍ରାବାଦର ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ଜଳିଗଲେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ:

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁସାରେ, ରାତି 1.30ରେ ଭାରତୀୟ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ସାଉଦି ଆରବ ମକ୍କାରୁ ମଦିନା ଯାଉଥିବା ବସ୍‌ ଡିଜେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ବସ୍ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା । ରାତି ହୋଇଥିବାରୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ । ବସ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିବା ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ଜୀବନ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ପାଖାପାଖୀ 42 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଉମରା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଶଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

24 ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ

ଏହି ଘଟଣାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଜେଦାହରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ କନସୁଲେଟ୍ ଜେନେରାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେଠାରେ ଏକ 24x7 ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ସହାୟତା ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଜାରି କରିଛି । କନସୁଲେଟ୍ Xରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ସାଉଦି ଆରବର ମଦିନା ନିକଟରେ ଭାରତୀୟ ଉମରା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଦୁଃଖଦ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ସହାୟତା ପାଇଁ ଜେଦ୍ଦାହରେ ଏକ 24 ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ କରାଯାଇଛି ।

ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର :

  • 8002440003 (Toll free)
  • 0122614093
  • 0126614276
  • 0556122301 (WhatsApp)

ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ (EAM) ଏସ. ଜୟଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ସାଉଦି ଆରବର ମଦିନାରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୁଁ ଗଭୀର ମର୍ମାହତ । ରିୟାଦରେ ଥିବା ଆମର ଦୂତାବାସ ଏବଂ ଜେଦ୍ଦାହରେ ଥିବା କନସୁଲେଟ୍ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରଭାବିତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଏବଂ ପରିବାରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମବେଦନା । ଆହତମାନଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ।"

ରିୟାଦରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ:

ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ ସାଉଦି ଆରବରେ ଭାରତୀୟ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଭାରତୀୟ ଉମରା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ରିୟାଦରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ କରିଛନ୍ତି । ତେଲେଙ୍ଗାନା ସିଏମଓ ଅନୁଯାୟୀ, ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଅନେକ ବାସିନ୍ଦା ମକ୍କାରୁ ମଦିନା ଯାଉଥିବା ବସରେ ଥିଲେ । ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ରାମକୃଷ୍ଣ ରାଓ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ରେସିଡେଣ୍ଟ କମିଶନର ଗୌରବ ଉପ୍ପଲଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତେଲେଙ୍ଗାନାର କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାହାର ବିବରଣୀ ସଂଗ୍ରହ କରି ସିଏମଓ ଅନୁଯାୟୀ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 16 ଜଣ ମାଲେପାଲିର ବାସିନ୍ଦା, ଅନ୍ୟମାନେ ଟୋଲି ଚୌକ୍, ତପ୍ପାଚାବୁତ୍ରା, ଆସିଫନଗର ଏବଂ ଗୋଶାମହଲର ବୋଲି ଜମାପଡ଼ିଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନୀୟ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଏଜେନ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ବୁକ୍ କରିଥିଲେ । ପୀଡିତଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 45 ଜଣ ଲୋକ ଆଲ୍ ମକ୍କା ଟୁର୍ସ ଆଣ୍ଡ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ମାଲେପାଲି ସ୍ଥିତ ଏକ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଏଜେନ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ । ଆଉ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ତିନି ଜଣ ମହିଳା ସମେତ ଛଅ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ବସରେ ଥିଲେ । ସେମାନେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ ଯେ, ମଦିନାରୁ ପ୍ରାୟ 25 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ।

ଫ୍ଲାଏଜୋନ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିବା 16 ଜଣ ଆସିଫନଗର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପରିଚୟ:

ରହିମ ଉନ୍ନିସା (60), ରେହମ ତବ୍ବି (80), ଶେହନାଜ ବେଗମ୍ (41), ଘଉସିଆ ବେଗମ୍ (46), ଅବଦୁଲ ଖାଲିଦ ମହମ୍ମଦ (58), ମହମ୍ମଦ ମୌଲାନା (64), ଅବଦୁଲ ଶୋଏବ ମହମ୍ମଦ (24), ସୋହେଲ ମହମ୍ମଦ (22), ମସ୍ତାନ ମହମ୍ମଦ (55), ପରଭୀନ ବେଗମ (35), ଜାକିଆ ବେଗମ (47), ଶୌକତ ବେଗମ (57), ପରହୀନ ବେଗମ (46) ଜାହିନ୍ ବେଗମ୍ (19), ମହମ୍ମଦ ମୁଞ୍ଜୋର (50), ମହମ୍ମଦ ଅଲି (56)।

ଜଣେ ପୀଡିତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଘଟିଛି ସେ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିନାହୁଁ । ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ମାତ୍ରେ ଆମେ ସାଂସଦ ଅସଦୁଦ୍ଦିନ୍ ଓୱେସିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛୁ," ।

କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଧସିଲା ପଥର ଖାଦାନ: ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ପଥର ତଳେ 11 ଜୀବନ

ବାଲକୋନି ଭାଙ୍ଗି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା; ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କମିଟି ଗଠନ, 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ସାଂସଦ ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱେସି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମକ୍କାରୁ ମଦିନା ଯାଉଥିବା 42 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଏକ ବସ୍‌ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା । ସେ ରିୟାଦରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସର ମିଶନର ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ଆବୁ ମାଥେନ ଜର୍ଜଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି । ସେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଏହି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଦୁଇଟି ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଏଜେନ୍ସି ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବିବରଣୀ ରିୟାଦ ଦୂତାବାସ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ସଚିବଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

Last Updated : November 17, 2025 at 12:01 PM IST

