ବଦଳିଲା ଜାପାନ ଇତିହାସ, ଦେଶକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଜାପାନ ପାଇଲା ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ଏହି ମହିଳା ଏବଂ କଣ ରହିଛି ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ?
Published : October 21, 2025 at 4:40 PM IST
Japan First Female Prime Minister ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜାପାନରେ ନୂଆ ଇତିହାସ । ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଲା ଦେଶ । ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଜାପାନ ସଂସଦ, ନିଚ୍ଚ ସଦନରେ କ୍ଷମତାସୀନ ଲିବେରାଲ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ପାର୍ଟି ନେତା ସାନେ ତାକାଇଚିଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ରୂଢିବାଦୀ ନେତା, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ରାଜନୈତିକ ବିଚାରଧାରା ଭାବେ ପରିଚୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ସାନେ ତାକାଇଚି ।
ସାନେ ତାକାଇଚି କିଏ ?
ରୂଢିବାଦୀ ନେତ୍ରୀ ଭାବେ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟ 64 ବର୍ଷୀୟା ତାକାଇଚି । ସେ 1961, ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖରେ ନାରା ରାଜ୍ୟର ୟାମାତୋକୋରିୟାମା ସହରରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ ପରିବାରକୁ ଆସିଥିବା ତାକାଇଚିଙ୍କ ପିତା ଜଣେ କାର ମେକାନିକ ଓ ମାଆ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ । ରାଜନୀତିରେ ସାମିଲ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଟିଭି ଆଙ୍କର ଏବଂ ଲେଖିକା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।
ତାକାଇଚିଙ୍କ ରାଜନୀତି କ୍ୟାରିୟର:
ଏଲଡିପିରେ ସାମିଲ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ 1993 ରେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେ 9 ଥର ପ୍ରତିନିଧି ସଭା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହାମଧ୍ୟରେ ସେ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାର, ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି, ଖେଳ, ବିଜ୍ଞାନ ଭଳି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।
ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜାପାନର ନବ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାକାଇଚିଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଭାରତ ଓ ଜାପାନର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜଭୁତ କରିବା ଦିଗରେ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବାକୁ ଆଶା ରଖି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି," ଭାରତ-ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତିକ ଓ ବିଶ୍ୱ ସହଭାଗିତାରୁ ଆହୁରି ମଜଭୁୁତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ମିଶି କରିବାକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷାରତ । ଜାପାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଆପଣ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ । ଉଭୟଙ୍କ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ଇଣ୍ଡୋ-ପାସିଫିକ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ଏହାର ଆଗକୁ ଶାନ୍ତି, ସ୍ଥିରତା ଓ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।"
Heartiest congratulations, Sanae Takaichi, on your election as the Prime Minister of Japan. I look forward to working closely with you to further strengthen the India–Japan Special Strategic and Global Partnership. Our deepening ties are vital for peace, stability, and prosperity…— Narendra Modi (@narendramodi) October 21, 2025
ମାତ୍ର 1 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀରେ ଥିବା ଇଶିବା ଆଜି ସକାଳେ (ମଙ୍ଗଳବାର) ନିଜ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା । ତାକାଇଚିଙ୍କୁ ସଂସଦର ଲୋୟର ହାଉସରେ 465 ଭୋଟରୁ 237ଟି ଭୋଟ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ସେ ବହୁମତ ପାଇଯାଇଥିଲେ। ତାକାଇଚିଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଜାପାନରେ ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ