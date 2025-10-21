ETV Bharat / international

ବଦଳିଲା ଜାପାନ ଇତିହାସ, ଦେଶକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ଜାପାନ ପାଇଲା ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ଏହି ମହିଳା ଏବଂ କଣ ରହିଛି ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ?

Japan’s Liberal Democratic Party President Sanae Takaichi, right, and leader of Japan Innovation Party, or Ishin no Kai, Hirofumi Yoshimura shake hands after signing an agreement to form a coalition government in Tokyo on Monday.
Japan’s Liberal Democratic Party President Sanae Takaichi, right, and leader of Japan Innovation Party, or Ishin no Kai, Hirofumi Yoshimura shake hands after signing an agreement to form a coalition government in Tokyo on Monday. (AP)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 21, 2025 at 4:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Japan First Female Prime Minister ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜାପାନରେ ନୂଆ ଇତିହାସ । ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଲା ଦେଶ । ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଜାପାନ ସଂସଦ, ନିଚ୍ଚ ସଦନରେ କ୍ଷମତାସୀନ ଲିବେରାଲ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ପାର୍ଟି ନେତା ସାନେ ତାକାଇଚିଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ରୂଢିବାଦୀ ନେତା, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ରାଜନୈତିକ ବିଚାରଧାରା ଭାବେ ପରିଚୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ସାନେ ତାକାଇଚି ।

ସାନେ ତାକାଇଚି କିଏ ?

ରୂଢିବାଦୀ ନେତ୍ରୀ ଭାବେ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟ 64 ବର୍ଷୀୟା ତାକାଇଚି । ସେ 1961, ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖରେ ନାରା ରାଜ୍ୟର ୟାମାତୋକୋରିୟାମା ସହରରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ ପରିବାରକୁ ଆସିଥିବା ତାକାଇଚିଙ୍କ ପିତା ଜଣେ କାର ମେକାନିକ ଓ ମାଆ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ । ରାଜନୀତିରେ ସାମିଲ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଟିଭି ଆଙ୍କର ଏବଂ ଲେଖିକା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।

ତାକାଇଚିଙ୍କ ରାଜନୀତି କ୍ୟାରିୟର:

ଏଲଡିପିରେ ସାମିଲ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ 1993 ରେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେ 9 ଥର ପ୍ରତିନିଧି ସଭା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହାମଧ୍ୟରେ ସେ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାର, ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି, ଖେଳ, ବିଜ୍ଞାନ ଭଳି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।

ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି:

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜାପାନର ନବ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାକାଇଚିଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଭାରତ ଓ ଜାପାନର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜଭୁତ କରିବା ଦିଗରେ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବାକୁ ଆଶା ରଖି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି," ଭାରତ-ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତିକ ଓ ବିଶ୍ୱ ସହଭାଗିତାରୁ ଆହୁରି ମଜଭୁୁତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ମିଶି କରିବାକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷାରତ । ଜାପାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଆପଣ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ । ଉଭୟଙ୍କ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ଇଣ୍ଡୋ-ପାସିଫିକ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ଏହାର ଆଗକୁ ଶାନ୍ତି, ସ୍ଥିରତା ଓ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।"

ଏହାମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...

ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଗେରୁ ଇଶିବା

Analysis: ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ବିଶ୍ୱାସ, ନୀତିଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ବିନିମୟ

ଭାରତ-ଜାପାନ ଜଳବାୟୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କାର୍ବନ ବଜାର ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି

ମାତ୍ର 1 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀରେ ଥିବା ଇଶିବା ଆଜି ସକାଳେ (ମଙ୍ଗଳବାର) ନିଜ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା । ତାକାଇଚିଙ୍କୁ ସଂସଦର ଲୋୟର ହାଉସରେ 465 ଭୋଟରୁ 237ଟି ଭୋଟ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ସେ ବହୁମତ ପାଇଯାଇଥିଲେ। ତାକାଇଚିଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଜାପାନରେ ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

JAPAN FIRST FEMALE PRIME MINISTER
PM NARENDRA MODI ON SANAE TAKAICHI
SANAE TAKAICHI BIOGRAPHY
ଜାପାନ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
JAPAN FIRST FEMALE PRIME MINISTER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.