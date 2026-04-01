ଋଷ ସାମରିକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଗ୍ରସ୍ତ, 29 ଜଣ ମୃତ

କ୍ରିମିୟାନ୍‌ ଉପଦ୍ୱୀପ ଉପରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଆଣ୍ଟୋନୋଭ-26 ସାମରିକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ 29 ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 1, 2026 at 9:40 AM IST

ମସ୍କୋ: ଋଷରେ ଭୟଙ୍କର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଏକ ସାମରିକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର, ଗଲା 29 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ । କ୍ରିମିୟାନ୍‌ ଉପଦ୍ୱୀପ ଉପରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ରୁଷୀୟ ଆଣ୍ଟୋନୋଭ-26 ସାମରିକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 6 ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ 23 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ତେବେ ବିମାନଟି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ କ୍ରାସ୍ ହୋଇଥିବା ଋଷ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ଜିନହୁଆ ଖବର ସଂସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ଋଷୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କହିଛି ଯେ, ମସ୍କୋ ସମୟ ପ୍ରାୟ 18:00 ମିନଟରେ, ଏକ An-26 ସାମରିକ ପରିବହନ ବିମାନ କ୍ରିମିୟାନ୍‌ ଉପଦ୍ୱୀପ ଉପରେ ଉଡ଼ାଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଉକ୍ତ ବିମାନ ସହ କୌଣସି ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇ ପାରିନଥିଲା ।ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଘଟିଥିଲା ​​। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ବିମାନଟିର ସନ୍ଧାନ ପାଇଛନ୍ତି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମିଳିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିମାନରେ ଥିବା 6 ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ 23 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।"

ଅନ୍ୟପଟେ ଋଷୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ମୋଟ କେତେ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ ନଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ବଞ୍ଚିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନାହିଁ । An-26 ସାମରିକ ବିମାନ ହେଉଛି ଏକ ହାଲୁକା କୌଶଳଗତ ସାମରିକ ପରିବହନ ବିମାନ । ଯାହା ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଋଷର ସାମରିକ ବାହିନୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଆସୁଥିଲା । ଏହା କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଦୂରତାରେ 40 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରିବହନ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଋଷରେ ଏପରି ଭୟଙ୍କର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

