ETV Bharat / international

ଭାରତ ଉପରେ 100% ଟାରିଫ ଲଗାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମେରିକା, ଆଜି ଭୋଟିଂ

ଋଷରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କିଣିବା ଭାରତ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପଡିପାରେ । ଭାରତ ଉପରେ 100 ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ ଲଗାଇବାକୁ ୟୁଏସ ହାଉସରେ ଆଜି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭୋଟିଂ ।

Tariffs
U.S. Capitol (AP)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 16, 2026 at 10:03 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ୱାଶିଂଟନ: ଋଷରୁ ତୈଳ କିଣିବା ଭାରତ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଆମେରିକାର ହାଉସ ଅଫ୍‌ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଭସ୍‌ (US House of Representatives) ଋଷ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏକ ବିଲ୍‌କୁ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି । ଆଜି (ବୁଧବାର) ବିଲ୍‌ ଉପରେ ଭୋଟିଂ ହେବ । ଏହି ବିଲ୍‌ ପାସ୍‌ ହେଲେ ଋଷ ଠାରୁ ତୈଳ କିଣୁଥିବା ଦେଶ ଉପରେ 100 ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ୍‌ ଲଗାଇବ ଆମେରିକା ।

ତେବେ ଏହି ବିଲ୍‌କୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ 214-211 ଭୋଟରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ଆଜି ଏହାର ଚୁଡାନ୍ତ ଭୋଟ ରହିଛି । ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ‘ଲିଣ୍ଡସେ ଓ. ଗ୍ରାହମ ସିକ୍ଲୋନିଙ୍ଗ ଋଷିଆ ଆଣ୍ଡ ଇରାନ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍‌ 2026’ ହାଉସ ଅଫ୍‌ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଭସ୍‌ରେ ପାସ୍‌ ହୋଇଯାଇଛି । ତେବେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ପାର୍ଟିର ଦୁଇ ସାଂସଦ ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଖାତିର ନକରି ରିପବ୍ଲିକ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ବିଲ୍‌ ସପକ୍ଷରେ 214 ଭୋଟ ପଡିଥିବା ବେଳେ 211 ବିପକ୍ଷରେ ପଡିଛି ।

କେଉଁ ଦେଶ ଉପରେ ଲାଗିବ ଟାରିଫ୍‌ ?

ଏହି ବିଲ୍‌ରେ ଋଷ ଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ୟାସ ଓ ତୈଳ କିଣୁଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇନାହିଁ । ଯେପରିକି 5 ସବୁଠୁ ଅଧିକ ତୈଳ ଓ ଗ୍ୟାସ କିଣୁଥିବା କ୍ରେତା ଉପରେ 100 ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ ଲଗାଇବାର ନିୟମ ରହିଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ହାଉସ ଅଫ୍‌ ଡେମୋକ୍ରେଟ୍‌ର ସାଂସଦ ଷ୍ଟେନି ହୋୟର ଏକ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ସମେତ ଚୀନ ଓ 10 ରାଷ୍ଟ୍ର ନାଁ ଯୋଡିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ହାଉସରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍‌ ମଧ୍ୟ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ 100 ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ।

ଭାରତ ଉପରେ କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ?

ଯଦି ଏହି ବିଲ୍‌ ପାସ୍‌ ହୋଇ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତେବେ ଭାରତ ଉପରେ 100 ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ ଲଗାଇବ ଆମେରିକା । ଏହି ଆଇନ ଅନୁସାରେ, ଭାରତ ଠାରୁ ଆମେରିକା ରପ୍ତାନୀ ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 100 ପ୍ରତିଶତ ଅତିରିକ୍ତ ଟାରିଫ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ । ଆମେରିକାର ଦାବି କରୁଛି ଯେ, ଋଷର ତୈଳ କାରବାର ଫଳରେ ଏଥିରୁ ମିଳୁଥିବା ଲାଭ ଯୋଗୁଁ ମସ୍କୋକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

OPINION : ଅନିଶ୍ଚିତ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିକଳ୍ପ ଖୋଲା ରଖୁଛି ଭାରତ; ପୁନଃସମନ୍ୱୟ ନା ରଣନୈତିକ ସୁରକ୍ଷା ?

ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ରିପୋର୍ଟ; 2025 ମସିହାରୁ ସୀମାନ୍ତରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଚୀନ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ଡେରା

BRICS Summit 2026: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ରୁଷ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ମିଳିଲା ନିମନ୍ତ୍ରଣ

TAGGED:

RUSSIA SANCTIONS BILL
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ଭାରତ ଟାରିଫ
ଋଷ ତୈଳ କିଣା
US TARIFFS INDIA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.