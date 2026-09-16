ଭାରତ ଉପରେ 100% ଟାରିଫ ଲଗାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମେରିକା, ଆଜି ଭୋଟିଂ
ଋଷରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କିଣିବା ଭାରତ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପଡିପାରେ । ଭାରତ ଉପରେ 100 ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ ଲଗାଇବାକୁ ୟୁଏସ ହାଉସରେ ଆଜି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭୋଟିଂ ।
Published : September 16, 2026 at 10:03 AM IST
ୱାଶିଂଟନ: ଋଷରୁ ତୈଳ କିଣିବା ଭାରତ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଆମେରିକାର ହାଉସ ଅଫ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଭସ୍ (US House of Representatives) ଋଷ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏକ ବିଲ୍କୁ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି । ଆଜି (ବୁଧବାର) ବିଲ୍ ଉପରେ ଭୋଟିଂ ହେବ । ଏହି ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଲେ ଋଷ ଠାରୁ ତୈଳ କିଣୁଥିବା ଦେଶ ଉପରେ 100 ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ୍ ଲଗାଇବ ଆମେରିକା ।
ତେବେ ଏହି ବିଲ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ 214-211 ଭୋଟରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ଆଜି ଏହାର ଚୁଡାନ୍ତ ଭୋଟ ରହିଛି । ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ‘ଲିଣ୍ଡସେ ଓ. ଗ୍ରାହମ ସିକ୍ଲୋନିଙ୍ଗ ଋଷିଆ ଆଣ୍ଡ ଇରାନ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 2026’ ହାଉସ ଅଫ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଭସ୍ରେ ପାସ୍ ହୋଇଯାଇଛି । ତେବେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ପାର୍ଟିର ଦୁଇ ସାଂସଦ ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଖାତିର ନକରି ରିପବ୍ଲିକ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ବିଲ୍ ସପକ୍ଷରେ 214 ଭୋଟ ପଡିଥିବା ବେଳେ 211 ବିପକ୍ଷରେ ପଡିଛି ।
କେଉଁ ଦେଶ ଉପରେ ଲାଗିବ ଟାରିଫ୍ ?
ଏହି ବିଲ୍ରେ ଋଷ ଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ୟାସ ଓ ତୈଳ କିଣୁଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇନାହିଁ । ଯେପରିକି 5 ସବୁଠୁ ଅଧିକ ତୈଳ ଓ ଗ୍ୟାସ କିଣୁଥିବା କ୍ରେତା ଉପରେ 100 ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ ଲଗାଇବାର ନିୟମ ରହିଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ହାଉସ ଅଫ୍ ଡେମୋକ୍ରେଟ୍ର ସାଂସଦ ଷ୍ଟେନି ହୋୟର ଏକ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ସମେତ ଚୀନ ଓ 10 ରାଷ୍ଟ୍ର ନାଁ ଯୋଡିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ହାଉସରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ 100 ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ।
ଭାରତ ଉପରେ କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ?
ଯଦି ଏହି ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତେବେ ଭାରତ ଉପରେ 100 ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ ଲଗାଇବ ଆମେରିକା । ଏହି ଆଇନ ଅନୁସାରେ, ଭାରତ ଠାରୁ ଆମେରିକା ରପ୍ତାନୀ ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 100 ପ୍ରତିଶତ ଅତିରିକ୍ତ ଟାରିଫ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ । ଆମେରିକାର ଦାବି କରୁଛି ଯେ, ଋଷର ତୈଳ କାରବାର ଫଳରେ ଏଥିରୁ ମିଳୁଥିବା ଲାଭ ଯୋଗୁଁ ମସ୍କୋକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଛି ।