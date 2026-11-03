ଋଷର ବୋମାମାଡ଼ରେ ଥରିଲା ଦକ୍ଷିଣ ୟୁକ୍ରେନ, ୨୬ ମୃତ
ୟୁକ୍ରେନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଋଷର ଏକାଧିକ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ୧୭ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
Published : November 3, 2026 at 9:53 AM IST
କିଭ୍: ଦକ୍ଷିଣ ୟୁକ୍ରେନର ମାନବୀୟ ସହାୟତା ବଣ୍ଟନ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଉପରେ ବୋମା ମାଡ଼ । ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ୨୬ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଦିମିର ଜେଲେନସ୍କି ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ପୋଷ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ମାନବୀୟ ସହାୟତା ବଣ୍ଟନ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ସ୍କୁଲ ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା ।
ୟୁକ୍ରେନରେ ଋଷର ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ
ଅନଲାଇନରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଅନୁଯାୟୀ କୋମିଶୁଭାଖାରେ ଆକ୍ରମଣରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ବିଲ୍ଡିଂର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀଦଳ ଫ୍ଲାସଲାଇଟର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଏବେବି ପ୍ରାୟ 20 ଜଣ ନିଖୋଜ ଥିବା ସହ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି । ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଋଷର ଡ୍ରୋନଗୁଡ଼ିକ ପୁନର୍ବାର ବୋମାମାଡ଼ କରିବାରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ୟୁକ୍ରେନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଋଷର ଏକାଧିକ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ୧୭ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଦକ୍ଷିଣ ଖେରସନରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତିର ଅବଧି ସୋମବାର ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସୀମିତ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଚୁକ୍ତିନାମା ଦ୍ୱାରା ଋଷ କବଜାରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ମାନବୀୟ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଜାପୋରିଜ୍ଜିଆ ଅଞ୍ଚଳର କୋମିଶୁଭାଖା ଗାଁରେ ଋଷ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରିଛି । ଋଷ ଆହୁରି ଆକ୍ରମଣକୁ ଜୋରଦାର କରିପାରେ ବୋଲି ଜେଲେନସ୍କି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଛନ୍ତି ।
ୟୁକ୍ରେନ ଋଷକୁ ନକଲି ଆଲର୍ଟ
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୋବାଇଲ ଆପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉଭୟ ୟୁକ୍ରେନ ଓ ଋଷ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ନକଲି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସତର୍କ ସୂଚନା ମିଳିଥିବା ଉଭୟ ଦେଶର ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନରେ ମିଳିଥିବା ନକଲି ଆଲର୍ଟରେ ଏକ ଆସନ୍ନ ଆଣବିକ ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ଚେତାବନୀ ମିଳିଥିଲା । ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ୟୁକ୍ରେନ ଏବଂ ସୋମବାର ସକାଳେ ଋଷକୁ ଏହି ସାଇବର ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହା ପରସ୍ପର ସହ ଜଡ଼ିତ କି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।
ଆସୋସିଏଟେଡ ପ୍ରେସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ୟୁକ୍ରେନବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଆଲର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରେ କିଭ୍ରେ ଉଚ୍ଚ ବିକିରଣ ସ୍ତର ଓ ରାସାୟନିକ ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ମେସେଜ ଗୁଡିକ ଇଂରାଜୀ, ଋଷିଆନ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ଆଲର୍ଟରେ ବନାନ ଭୁଲ ଥିବା ସହ ବ୍ୟାକରଣଗତ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା। ରୁଷିଆନ୍ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଏକ ବାର୍ତ୍ତାରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ "ହାଏ! ସାରା ୟୁକ୍ରେନରେ ଏକ ଆଣବିକ ବିପଦ ଦେଖାଦେବ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଓରେଶନିକ ଆସୁଛି ।" ଓରେଶନିକ ଏକ ରୁଷିଆନ ବାଲାଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ ଅଟେ ।
ଏହି ନକଲି ଆଲର୍ଟ ପରେ ୟୁକ୍ରେନରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନଲାଇନରେ ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ ମିମ୍ ଗୁଡକ ସେୟାର ହୋଇଥିଲା । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଓ ଏଆଇ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେୟାର କରିଥିଲେ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସ୍ପେନ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା: ମାଦ୍ରିଦ୍ ନିକଟରେ ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଦୁଇଟି ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୬୪କୁ ବୃଦ୍ଧି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ Analysis | ସାଉଦି ଆରବକୁ ଦୂରେଇ ରଖି ଇରାନ୍ର ବଞ୍ଚିବା ଓ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧିରେ କିପରି ସହାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀ ?