ETV Bharat / international

ଚର୍ମର ରଙ୍ଗ ଦେଖି ଜାତୀୟତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ: ରିଷି ସୁନକ

ବ୍ରିଟେନ୍‌ରେ ଜାତି ଓ ଜାତୀୟତାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମତ; ନିଜର ଇଂଲିଶ୍‌ ଓ ହିନ୍ଦୁ ପରିଚୟକୁ ନେଇ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ ରିଷି ସୁନକ

UK POLITICS
File photo of Former British prime minister Rishi Sunak (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 21, 2026 at 8:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଲଣ୍ଡନ: ବ୍ରିଟେନ୍‌ରେ ଜାତି ଓ ଜାତୀୟତାକୁ ନେଇ ନୂଆ ଚର୍ଚ୍ଚାର ସୂତ୍ରପାତ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବ୍ରିଟିଶ୍‌ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରିଷି ସୁନକ। ଚର୍ମର ରଙ୍ଗକୁ ଜାତୀୟତା ସହ ଯୋଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ସତର୍କ କରିବା ସହ ନିଜର ଇଂଲିଶ୍‌ ଓ ହିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୈତ ପରିଚୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।

ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭୂତ ପ୍ରଥମ ରାଜନେତା ଭାବେ ୧୦ ନମ୍ବର ଡାଉନିଂ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍‌ରେ ବ୍ରିଟେନ୍‌ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ସୁନକ ତାଙ୍କ ନିୟମିତ ‘ସଣ୍ଡେ ଟାଇମ୍ସ’ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଏହି ବିଷୟ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଲର୍ଡ୍ସ କ୍ରିକେଟ୍‌ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସେ ଦେଇଥିବା ଏକ ବକ୍ତୃତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଥିରେ ଉଦ୍ଧୃତ କରିଛନ୍ତି। ମେରିଲେବୋନ୍ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଲବ୍‌ (MCC)ର କାଉଡ୍ରେ ଲେକ୍ଚର ଦେବା ସମୟରେ ସୁନକ କ୍ରିକେଟ୍‌ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଏକତାର ଶକ୍ତି ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ।

ସୁନକ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ମୋର ଚିନ୍ତା ହେଉଛି, ବ୍ରିଟେନ୍‌ର ମହାନ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସଫଳତା ଚାପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଆମକୁ କିଛି ଆହ୍ୱାନର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଇସଲାମବାଦ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ୍‌ ଉପରେ ଅକ୍ଟୋବର ୭ର ଆକ୍ରମଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଗତ କିଛି ବର୍ଷରେ ସରକାରରେ ଥିବା ଆମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିବାସନକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭାବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ବିଫଳତା ମଧ୍ୟ ଏକ ସମସ୍ୟା।”

ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ତଥାପି ଆଉ ଏକ କଥା ଘଟୁଛି, ଆମେ ଚର୍ମର ରଙ୍ଗକୁ ଜାତୀୟତା ସହ ଯୋଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। କିମ୍ବା ଆମେ ବ୍ରିଟିଶ୍‌ ନାଗରିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁ। ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ନିକଟରେ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ୧୭୦୭ରୁ ଏଠାରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଭଳି କେବେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରିଟିଶ୍‌ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଧରିନେବା ଠିକ୍‌ ନୁହେଁ। ସେମାନେ କେତେ ଭଲ ଭାବେ ଏକୀଭୂତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା କେତେ ଦେଶପ୍ରେମୀ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି।”

ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସୁନକ ୧୯୯୦ ଏପ୍ରିଲ୍‌ରେ କନ୍ଜରଭେଟିଭ୍‌ ସାଂସଦ ନର୍ମାନ୍ ଟେବିଟ୍‌ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ‘ଟେବିଟ୍‌ ଟେଷ୍ଟ’କୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଟେବିଟ୍‌ କହିଥିଲେ, ନିଜ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଦେଶକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍‌ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତାହା ଅଭିବାସୀମାନଙ୍କ ସମାଜରେ ଏକୀକରଣ ଓ ଆତ୍ମସାତ୍‌ ହେବାର ଏକ ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମତ ଦେଇଥିଲେ।

ସୁନକ କହିଛନ୍ତି, “ଏହାକୁ ନେଇ ଯେତେ ସମାଲୋଚନା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହା ଏମିତି ଏକ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଯେକେହି ପାସ୍‌ କରିପାରୁଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ଏହାକୁ ଆପଣ ନିଜର ଘର ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ମର ରଙ୍ଗ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଆପଣ ଦଳର ଅଂଶ ଥିଲେ।”

ସେ ନିଜ ପିଲାଦିନର ଅନୁଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି, “୧୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୁଁ ଏହି ଟେଷ୍ଟ ପାସ୍‌ କରିଥିଲି, ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣି ନଥିଲି ମଧ୍ୟ। ସାଉଥାମ୍ପଟନ୍‌ରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ, ହାମ୍ପସାୟର ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍‌ସକୁ ସମର୍ଥନ ନକରିବା ମୋତେ ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଗିଥାନ୍ତା।”

ସୁନକ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ବ୍ରିଟେନ୍‌ରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବହୁଧର୍ମୀୟ, ବହୁଜାତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଗଢ଼ିଛୁ। ମୁଁ ଏହାର ଜଣେ ଲାଭାର୍ଥୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ମୋତେ ନେଇ ଲୋକଙ୍କର ଯେତେ ସମାଲୋଚନା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଜାତି କିମ୍ବା ଧର୍ମ ସେଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନଥିଲା।”

ସେ ନିଜ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, “ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍‌ ଇଂଲଣ୍ଡର ବିଶପ୍‌ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାରେ ମୋର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ କେହି କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇନଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ସମାରୋହରେ ମୁଁ ଏକ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିଥିଲି କିମ୍ବା ମୋ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହ ଡାଉନିଂ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍‌ରେ ଦୀପାବଳିର ଦୀପ ଜଳାଇପାରିଥିଲି, ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ କୌଣସି ବିବାଦ ହୋଇନଥିଲା।”

୪୬ ବର୍ଷୀୟ ରିଚମଣ୍ଡର କନ୍ଜରଭେଟିଭ୍‌ ବ୍ୟାକ୍‌ବେଞ୍ଚ୍‌ ସାଂସଦ ସୁନକ ତାଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ୍‌ ସମାଜର କିଛି ଅଂଶରୁ ଆସିଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ମନ୍ତବ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଜଣେ “ବ୍ରାଉନ୍‌ ହିନ୍ଦୁ” ହୋଇ ସେ କିପରି ଇଂଲିଶ୍‌ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଇଥିଲା।

ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ଦୁନିଆରେ ଯଦି ଆପଣ ଧଳା ନୁହନ୍ତି, ତେବେ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ଆପଣ କାହାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ; ଆପଣ କେବେ ବି ଇଂଲିଶ୍‌ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ‘ରିଭର୍ସ ଟେବିଟ୍‌ ଟେଷ୍ଟ’କୁ କୌଣସି ଅଣଧଳା ବ୍ୟକ୍ତି ପାସ୍‌ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।”

ସୁନକ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଠାରେ “ଏଠାରେ ରହୁଥିବା, ନିଜକୁ ବ୍ରିଟିଶ୍‌ ଭାବୁଥିବା, ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣାଇଥିବା ଏବଂ ଆମ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଥିବା, ସମାଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସେମାନେ ନୂଆ ଅଧିବାସୀ ହୋଇଥିବାରୁ ପଛକୁ ଠେଲି ଦିଆଯିବ।”

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକୀକରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଏକ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଇପାରେ। “ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରମୁଖ ଜାତିଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ ଖେଳୁଥିବା କ୍ରିକେଟ୍‌ ଭଳି ଅନ୍ୟ କୌଣସି କ୍ରୀଡ଼ା ଏତେ ବ୍ୟାପକ ନୁହେଁ। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସମୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପିଲା କ୍ରିକେଟ୍‌ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲି,” ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

ଶେଷରେ ସୁନକ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ରାଜନୀତିରେ ଜାତିକୁ ପୁଣିଥରେ ସ୍ଥାନ ଦେବାକୁ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ୍‌କୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ୍‌ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଠିଆ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ।”

ସୁନକଙ୍କ ଏହି ମତ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟେନ୍‌ରେ ଅଭିବାସନ ବିରୋଧୀ ରିଫର୍ମ ୟୁକେ ପାର୍ଟିକୁ ନେଇ ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ଭାଷଣ ଓ ମତାମତ ବଢ଼ୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଦଳର ନେତା ନିଗେଲ୍‌ ଫାରାଜ୍‌ ବେଆଇନ ଅଭିବାସନକୁ ଦେଶ ଉପରେ ଏକ “ଆକ୍ରମଣ” ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।

ରିଷି ସୁନକ ୨୦୨୨ ଅକ୍ଟୋବରରେ ବ୍ରିଟେନ୍‌ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ୨୦୨୪ ଜୁଲାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ସେ କିଅର୍‌ ଷ୍ଟାର୍ମରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଲେବର୍‌ ପାର୍ଟିଠାରୁ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନର ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ, 28 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦାବି କଲା ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା

TAGGED:

RISHI SUNAK
BRITISH IDENTITY
SKIN COLOUR
UK POLITICS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.