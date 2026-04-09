ଅଫିସରେ ବାରମ୍ବାର ଆଣ୍ଟି ଡାକୁଥିଲେ, ଲକ୍ଷେ 77 ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ଦେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
Published : April 9, 2026 at 2:12 PM IST
ଲଣ୍ଡନ: ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କର ନାଁ ଅଛି । ପରିଚିତ ହେଉ ବା ଅପରିଚିତ... ଏଇ ନାଁରେ ହିଁ ତ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି । ହେଲେ ସମ୍ପର୍କର ଏଇ ନାଁ ବେଳେବେଳେ ଏତେ ଅସହ୍ୟ, ଅପମାନଜନକ ହୋଇପଡେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବାକୁ ପଡେ । କଥାଟା ଶୁଣିଲେ ଟିକିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେନି କି ? କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ବ୍ରିଟେନର ନାଶନାଲ ହେଲ୍ଥ ସର୍ବିସ (ଏନଏଚଏସ)ରେ କାର୍ଯରତ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସହାୟିକା ଘାନାର ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଜଣ ନର୍ସ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ଆଣ୍ଟି ଡାକିବାକୁ ବିରୋଧ କରି କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । କୋର୍ଟରେ ମାମଲାର ବିଚାର ପରେ ରାୟ ଏବେ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଛି ।
1,425,15 ପାଉଣ୍ଡ କ୍ଷତିପୂରଣ ଆଦେଶ
ୱାଟଫୋର୍ଡ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ଜଜ ଏଲିୟଟ ମାମଲାର ବିଚାର କରୁଥିଲେ । ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଇଲ୍ଡା ଏଷ୍ଟେଭସଙ୍କ ବୟସ ଓ ଲିଙ୍ଗକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଯାଉଥିଲା । ସେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 1,425,15 ପାଉଣ୍ଡ (1,77,245 ଟଙ୍କା) କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଲଣ୍ଡନ NHS ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଗତ ବର୍ଷ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗତ ମାସରେ ଏହାର ରାୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ତିନି ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ୟାନେଲ ମାମଲାର ବିଚାର କରିବା ପରେ କହିଥିଲେ ଯେ, 'ଘାନା ସଂସ୍କୃତିରେ ଆଣ୍ଟି ଶବ୍ଦଟି ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନର ପ୍ରତୀକ । ତଥାପି, ଷ୍ଟାଫ ନର୍ସ ଚାର୍ଲସ ଓପ୍ପୋଙ୍ଗ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ । ସେ ଏପରି ଟୀପ୍ପଣି ଦେବାର ନ ଥିଲା ।'
ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଆପତ୍ତିଜନକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା
ରାୟରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛିସ, 'ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଚାର୍ଲସ ଓପ୍ପୋଙ୍ଗଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୁଏତ ହାସ୍ୟରସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅପମାନଜନକ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା ।'
ରାୟରେ କୁହାଯାଇଛି, 'ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଏହାକୁ ଆପତ୍ତିଜନକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, କରିଡର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଦିଆ ଯାଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ଏପରି ଥିଲା ଯେ ଏହା ଏକ ଆପତ୍ତିଜନକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା । ମନ୍ତବ୍ୟର ଏପରି ପ୍ରଭାବ ପଡିବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଥିଲା । ତେଣୁ ଏହି ଆଧାରରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାହା ସତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ।'
ବରିଷ୍ଠ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଅନୁଚିତ ଟୀପ୍ପଣି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ
ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ତଥା 61 ବର୍ଷୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଏଷ୍ଚେଭସ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ, 'ଓପ୍ପୋଙ୍ଗୋ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଆଣ୍ଟି ବୋଲି ଡାକିଥିଲେ । ହେଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାମ ଧରି ଡାକିବାକୁ ବରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ।' ଏଷ୍ଚେଭସ୍ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ଜର୍ଜ ନାମକ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଦୁଇଥର ଅନୁଚିତ ଟୀପ୍ପଣି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ।'
ଏହି ଘଟଣା 2023 ଜୁନ ଓ ସେପ୍ଟମ୍ବର ମଝିରେ ଘଟିଥିଲା ।ତବେ କୋର୍ଟ ବିଚାର ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀଙ୍କ ଜାତିଗତ ଭେଦଭାବ, ପ୍ରତିଶୋଧ, ଦରମାର ଅନଧିକୃତ ହ୍ରାସ ସମେତ ହଇରାଣର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖାରଜ କରି ଦେଇଥିଲେ ।
