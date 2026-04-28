ବିସ୍କେକରେ ଚୀନ ଓ ଋଷ ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା
ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷା, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଙ୍କଟ ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ନେଇ ଅନେକ ଦେଶର ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କ ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ବୈଠକ କରିବେ।
Published : April 28, 2026 at 2:33 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) କିର୍ଗିଜସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ ବିସ୍କେକରେ ଆୟୋଜିତ ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ (SCO)ର ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବୈଠକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଚୀନ ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଆଡମିରାଲ୍ ଡୋଙ୍ଗ ଜୁନଙ୍କ ସହ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ Xରେ ରାଜନାଥ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିସ୍କେକରେ SCO ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବୈଠକ ସମୟରେ ଚୀନ ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଆଡମିରାଲ୍ ଡୋଙ୍ଗ ଜୁନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରି ସେ ଆନନ୍ଦିତ। ତେବେ ଏହି ବୈଠକରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସୂଚନା ମିଳି ପାରିନାହିଁ।
ଏହି ଅବସରରେ ଋଷ ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣ୍ଡ୍ରେଇ ବେଲୋଉସୋଭଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ରାଜନାଥ ସିଂହ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ରାଜନାଥ କହିଛନ୍ତି, ବିସ୍କେକରେ SCO ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବୈଠକ ସମୟରେ ଋଷ ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଛି।
It was a pleasure to interact with the Defence Minister of China Admiral Dong Jun during the SCO Defence Ministers' Meeting in Bishkek.
ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ଥିରତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ
ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ଥିରତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଥିଲା । କିର୍ଗିଜସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ବୈଠକ, ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କ ଆଞ୍ଚଳିକ ନେତାମାନଙ୍କ ସହ ଚାଲିଥିବା କୂଟନୈତିକ ଆଲୋଚନାର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ ଅଟେ। ଏଥିରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ଥିରତା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କୂଟନୀତିକ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ରାଜନାଥ ସିଂହ ବିସ୍କେକରେ ‘ଭିକ୍ଟୋରୀ ସ୍କ୍ୱାର୍’ ଠାରେ ସହିଦମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇ ପୁଷ୍ପାର୍ପଣ କରିଥିଲେ।
Great interaction with Russian Defence Minister, Andrei Belousov during the SCO Defence Ministers' Meet in Bishkek.
SCO ବୈଠକରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲୁଥିବା ସଙ୍କଟ ଆଲୋଚନାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଥିସହ ଏହି ବୈଠକରେ ସଦସ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶାନ୍ତି, ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ପଦକ୍ଷେପ ଓ ସଂଗଠନ ଭିତରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାରବିମର୍ଷ କରିବେ ।
ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଂଘର୍ଷର ଉପରେ ହେବ ଆଲୋଚନା
ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ବର୍ଷର ସମ୍ମିଳନୀ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲୁଥିବା ସଂଘର୍ଷ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ସଂଗଠନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବେ ପରିଗଣିତ SCO ପକ୍ଷରୁ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରଭାବ କମାଇବା ପାଇଁ ନୂଆ କୌଶଳ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
କିର୍ଗିଜସ୍ତାନର ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ‘ବୋରସୋକ’ ଖାଇଲେ ରାଜନାଥ
ବିସ୍କେକରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କୁ ପାରମ୍ପରିକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସ୍ୱାଗତ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାଗତ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କିର୍ଗିଜସ୍ତାନର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ‘ବୋରସୋକ’ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଅନ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଦେଶର ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଅଧିକ ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ବୈଠକ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ପାରସ୍ପରିକ ସୁରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ SCOର ସଦସ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ସମେତ ରୁଷ, ଚୀନ, ପାକିସ୍ତାନ, କାଜାଖସ୍ତାନ, କିର୍ଗିଜସ୍ତାନ, ତାଜିକିସ୍ତାନ, ଉଜବେକିସ୍ତାନ, ଇରାନ ଓ ବେଲାରୁସ୍ ଅଛନ୍ତି। ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦସ୍ୟ ହେବା ପରଠାରୁ ଭାରତ ଏହି ସଂଗଠନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ତୁଲାଇ ଆସୁଛି। ବିଶେଷକରି ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଭାରତ ଆବର୍ତ୍ତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା।
