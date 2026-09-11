BRICS 2026: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ହେବ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା
ତିନି ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ । ସେ ଆଜି ବାର୍ଷିକ ବ୍ରିକ୍ସ ବିଜନେସ ଫୋରମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅଧିବେଶନକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିବେ।
Published : September 11, 2026 at 9:19 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତରେ ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ(BRICS) ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଦ୍ଵିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ, ବିନିଯୋଗ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସହଯୋଗର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ପୁଟିନ ଭାରତକୁ ତିନି ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ପୁଟିନଙ୍କ ସହ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି।
ପୁଟିନଙ୍କୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ସ୍ବାଗତ:
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ‘‘୧୮ତମ ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ଵାଗତ। ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କେ.ଭି. ସିଂହ ସ୍ଵାଗତ କରିଛନ୍ତି । ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ବହୁମୁଖୀ ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଯାହା ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ବିଶେଷାଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ରଣନୀତିକ ସହଭାଗିତା ଉପରେ ଆଧାରିତ’’।
ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୨ରେ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ରୁଷ ବାହାରେ କୌଣସି ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ପୁଟିନଙ୍କ ଏହା ପ୍ରଥମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ହେବ। ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ରଣନୀତିକ ବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ଥିରତା, ସୀମା ପାର୍ଶ୍ଵ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପୂର୍ବ ୟୁରୋପ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ସମ୍ପର୍କିତ ବିବାଦ ସମାଧାନର ମାର୍ଗକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯିବ । କ୍ରେମଲିନ ଦ୍ଵାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୧ରେ ପୁଟିନ ବାର୍ଷିକ ବ୍ରିକ୍ସ ବିଜନେସ ଫୋରମର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅଧିବେଶନକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ । ଯାହାକି ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ନେତାମାନଙ୍କ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ସେହି ଦିନ ପୁଟିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଏକ ଦ୍ଵିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ କରିବା ସହ ଭାରତୀୟ ନେତାଙ୍କ ସହ ମିଶି ରୁଷ ଓ ଭାରତର ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ଵାରା ଆୟୋଜିତ ଇନୋପ୍ରୋମ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
ଭାରତରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଥିବା ଦୁଇ ଦିନିଆ ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଖାଦ୍ୟ, ଶକ୍ତି, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହ୍ରାସ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସାମୂହିକ ସ୍ଥିରତାକୁ ବଢ଼ାଇବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ । ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଙ୍କଟ ( ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀର ଅବରୋଧ) ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶୁଳ୍କ ନୀତିର ପ୍ରଭାବରେ ବିଶ୍ଵ ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ।
ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ, ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାସୁଦ ପେଜେସ୍କିଆନ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିରିଲ ରାମାଫୋସା, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ପ୍ରତିପକ୍ଷ ପ୍ରାବୋୱ ସୁବିଆଣ୍ଟୋ, ଇଜିପ୍ଟର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅବଦେଲ ଫତାହ ଅଲ-ସିସି, ମାଲେସିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୱାର ଇବ୍ରାହିମ, ଆବୁଧାବିର କ୍ରାଉନ୍ ପ୍ରିନ୍ସ ମହମ୍ମଦ ବିନ ଜାୟେଦ ଅଲ ନାହୟାନ, ଇଥିଓପିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବି ଅହମ୍ମଦ ଅଲି ଏବଂ ଭିଏତନାମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲେ ମିନ ହଙ୍ଗ ଏହି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ
ସାତ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ସି ଜିନପିଙ୍ଗ: ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ହେବେ ସାମିଲ
ଚକ୍ରେ ବ୍ରିକ୍ସ ନେତାଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରତିକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବିଜୟ, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା