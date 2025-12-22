ETV Bharat / international

ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଓ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ 17 ବର୍ଷ ସଜା ପ୍ରତିବାଦରେ ପିଟିଆଇ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦେଶବ୍ୟାପି ବିକ୍ଷୋଭ

ଇମ୍ରାନ ଖାଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବୁଶରା ବିବିଙ୍କୁ ତୋଶଖାନା-II ମାମଲାରେ କୋର୍ଟ 17 ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡଦେଶ ଶୁଣାଇବା ପରେ ସମର୍ଥକମାନେ ଏପରି ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।

PTI workers intensify their protest
ପିଟିଆଇ କର୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ (IANS)
Published : December 22, 2025 at 6:28 PM IST

ଇସଲାମବାଦ: ପାକିସ୍ତାନ ତହରିକ-ଏ-ଇନସାଫ(PTI)ର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି । ରାଲି, ଧାରଣା କରୁଛନ୍ତି । ପିଟିଆଇର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଇମ୍ରାନ ଖାଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବୁଶରା ବିବିଙ୍କୁ ତୋଶଖାନା-II ମାମଲାରେ କୋର୍ଟ 17 ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡଦେଶ ଶୁଣାଇବା ପରେ ସମର୍ଥକମାନେ ଏପରି ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ସ୍ଥାନୀୟ ମିଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ସୋମବାର ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ପେଶବାରରେ ଖାଇବର ପଖତୁନ ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ ।

ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ନାଶନାଲ ଆସେମ୍ବ୍ଲିର ସଦସ୍ୟ ସନ୍ଦନା ଗୁଲଜାର କହିଛନ୍ତି, ଇମ୍ରାନ ଖାଁ ଆଗାମୀ ପୀଢି ତଥା ନାଗରିକଙ୍କ ଅଧିକାର ପାାଇଁ ଲଢୁଥିଲେ । ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରମୁଖ ଖବର କାଗଜ ଡନର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଗୁଲଜାର କହିଛନ୍ତି, ଇମ୍ରାନ କେତେବେଳେ ନିଜ ପାଇଁ ଲଢି ନାହାଁନ୍ତି । ସେ ସବୁବେଳେ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢୁଥିଲେ ।

ସରକାର ଏବଂ ଜଜଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନାରାବାଜି

ଦଳୀୟ ପତାକା ଧରି ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ମୁସଲିମ ଲିଗ ନବାଜ(PML-N)ର ଫେଡେରାଲ ସରକାର ଏବଂ ରାୟ ଶୁଣାଇଥିବା ଜଜଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନାରା ହେଇଥିଲେ । ପିଟିଆଇ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତମାନେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଖାରଜ କରିବା ସହ ଏହାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ ଝଟକା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା 27ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ପରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ପିଟିଆଇ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ।

ରାୟ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଇମ୍ରାନ

କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ପରେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଦେଶବ୍ୟାପି ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ । ଏଥିସହିତ ତୋଷଖାନା-II ମାମଲାରେ କୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଇସଲାମବାଦ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଚାଲେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ।

ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରବିବାର ଦିନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି କହିଛି, ପିଟିଆଇର ସମ୍ବାବ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ଲିଆକତ ବାଗରେ ଜମାତ-ଏ-ଇସଲାମିର ଏକ ସମାବେଶ ପୂର୍ବରୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ରାୱଲପିଣ୍ଡିରେ ୧୩୦୦ ରୁ ଅଧିକ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା।

କ'ଣ ଏହି ତୋଶଖାନା-୨ ଦୁର୍ନୀତି

ତୋଶଖାନା-୨ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଏକ ମହଙ୍ଗା ଅଳଙ୍କାର କିଣା ସାମିଲ ଅଛି । 2021 ମେ'ରେ ସାଉଦି କ୍ରାଉନ ପ୍ରିନ୍ସ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ଏକ ଅଫିସିଆଲ ଭିଜିଟ ସମୟରେ ନାମମାତ୍ର ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ମାମଲାରେ ରାୱଲପିଣ୍ଡିର ଆଡିଆଲା ଜେଲରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଫେଡେରାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଏଜେନ୍ସି (FIA) ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଶାହରୁଖ ଅର୍ଜୁମନ୍ଦ ଏହି ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ।

କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଅନୁସାରେ, ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ମୋଟ ୧୭ ବର୍ଷ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତାର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ୧୦ ବର୍ଷ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସାତ ବର୍ଷ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

