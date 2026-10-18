ଫ୍ରାନ୍ସରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ: ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ୮ ଲକ୍ଷ ଲୋକ, ୧୫୦ରୁ ଅଧିକ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଆହତ
ଯେଉଁମାନେ ଅରାଜକତାକୁ ଉସୁକାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଘୋଷଣା । ପଢ଼ନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ।
Published : October 18, 2026 at 2:12 PM IST
Movement in France against inflation, ପ୍ୟାରିସ(ଫ୍ରାନ୍ସ): ବର୍ଦ୍ଧିତ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସମଗ୍ର ଫ୍ରାନ୍ସରେ ପ୍ରତିବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛି । ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ହୋିଥିବା ସଦ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ହିଂସାତ୍ମକ ସଂଘର୍ଷ, ପୋଡ଼ାଜଳା ଏବଂ ଲୁଟପାଟ ପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଆୟୋଜକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୧୧୦ଟି ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ୮ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେବାଷ୍ଟିନ୍ ଲେକୋର୍ନୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୧୫୦ରୁ ଅଧିକ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏହି ସମୟରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୧୨୦୦ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ୍ କରାଯାଇଛି ।
ଫ୍ରାନ୍ସର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଦଙ୍ଗାକାରୀମାନଙ୍କୁ "ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଂସାତ୍ମକ, ମୌଳବାଦୀ ବାମପନ୍ଥୀ ଗୋଷ୍ଠୀ" ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ପୋଲିସର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ସିଟି ହଲ୍ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭଳି ସାର୍ବଜନୀନ କୋଠାଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକରେ ଅପରାଧୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଦୋକାନ ଲୁଟିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ବୟସ୍କ ଥିଲେ । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ୟାରିସରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ।
ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନ୍ X ରେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତାରେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ଗଣରାଜ୍ୟରେ ହିଂସାର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଟାଉନ ହଲ୍ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବ ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ।" ମାକ୍ରନ୍ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଠିଆ ହେବୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ପ୍ରକାଶ କରିବାରୁ ବାଧା ଦିଅନ୍ତି ।"
ଆମେରିକାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭାନ୍ସ କହିଛନ୍ତି, "ପଶ୍ଚିମ ଉଦାରବାଦୀମାନେ, ବିବିଧତା ଏବଂ କରୁଣା ନାମରେ, ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱର ଲୋକଙ୍କୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଆଣିଥିଲେ । ସେମାନେ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନ ଭଳି ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହା ଘଟିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶୁଣି ନଥିଲେ । ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଫ୍ରାନ୍ସ, ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦେଶ ଯାହା ଚମତ୍କାର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏହାର ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଡ଼ି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପାଗଳାମିକୁ ବନ୍ଦ କରିବ । ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆମେରିକୀୟ ଲୋକମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି । କଂଗ୍ରେସିଆଲ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଶର ଏହି ଭବିଷ୍ୟତ ଚାହାନ୍ତି ।"
Western liberals imported the third world into France and other countries in the name of diversity and compassion. They ignored fundamental questions of assimilation and compatibility. They were told it would lead to this and they didn't listen. I pray that France, a beautiful country of amazing people, will stop this madness before more of its landmarks burn. And I hope Americans are paying attention. This is the future congressional Democrats seek for your country.— JD Vance (@JDVance) October 18, 2026
ସାମାଜିକ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ୨୦୧୮ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା "ୟେଲୋ ଭେଷ୍ଟ" ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଏକ ଆହ୍ୱାନକୁ ସାରା ଫ୍ରାନ୍ସରେ ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ । ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ତୀବ୍ର ହତାଶା ଏବଂ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଆସୁଛି ।
ଅନେକ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହଳଦିଆ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ୨୦୧୮ ପ୍ରତିବାଦର ପ୍ରତୀକ ପାଲଟିଥିଲା । "ସର୍ବତ୍ର ହତାଶା ଏବଂ କ୍ରୋଧର ପରିବେଶ ରହିଛି," ସବୁ ବୟସର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ପ୍ରତିବାଦକାରୀ ମାବ୍ରୁକ୍ କହିଛନ୍ତି ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ଛାତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଦେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ରମୁଖ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, CGT ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି । ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ମଜୁରୀ ଏବଂ ପେନସନ, କମ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁଥିବା ସାର୍ବଜନୀନ ସେବାର ସଂରକ୍ଷଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ।
ପ୍ୟାରିସରେ, ପ୍ଲେସ୍ ଡେ ଲା ରିପବ୍ଲିକ୍ (ପ୍ୟାରିସ ସହର କେନ୍ଦ୍ରର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ) ରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ହୁଡ୍ ଏବଂ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ପାଣି କେନନ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲା ।
ପୋଲିସର ଅନୁରୋଧରେ ଅନେକ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଚାମ୍ପ୍ସ-ଏଲିସିସ୍ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ, ସଂସଦ ଏବଂ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେସନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ଦଳ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ପ୍ୟାରିସ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
ଜନସମାଗମ ଫରାସୀ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପତାକା ହଲାଇଥିଲେ । କେତେକ ତୂରୀ ଏବଂ ଭାୟୋଲିନ୍ ମଧ୍ୟ ବଜାଇଥିଲେ । ଫ୍ରାନ୍ସର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ସହର ଲିଓନରେ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରାୟ 20,000 ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଥିଲେ । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫ୍ରାନ୍ସର ଏକ ମଧ୍ୟମ ଆକାରର ସହର ଲିମୋଜେସରେ, ସିଟି ହଲ୍ ଜଳି ଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରୁଷଠାରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ଉପରେ ଟାରିଫ୍ ଛାଡ଼ କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ଭାରତକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ଅସ୍ତ୍ର ଆମଦାନୀକାରୀ ସାଉଦି ଆରବକୁ କିପରି ଟକ୍କର ଦେଉଛନ୍ତି ୟେମେନର ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀ ?
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ