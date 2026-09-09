ଏୟାର୍ ଟ୍ରାଫିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଷ୍ଟମରେ ତ୍ରୁଟି: 1000ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବିମାନ ବାତିଲ୍, ହନ୍ତସନ୍ତ ଯାତ୍ରୀ
ଗତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏୟାର୍ ଟ୍ରାଫିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଷ୍ଟମରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ତ୍ରୁଟିର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଛି, ମାତ୍ର ବିମାନ ଚଳାଚଳରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ୟୁକେର 15ଟି ବିମାନବନ୍ଦରରେ ବିଭିନ୍ନ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Published : September 9, 2026 at 10:01 AM IST
ଲଣ୍ଡନ: ଏୟାର୍ ଟ୍ରାଫିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଷ୍ଟମରେ ଗୋଟିଏ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ବ୍ରିଟେନ୍ର ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଅଚଳ ହୋଇପଡିଛି । ବିମାନ ଟ୍ରାକିଂ ୱେବସାଇଟ୍ Flightradar24 ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି 1000ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବିମାନ ବାତିଲ ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିମାନବନ୍ଦରର ରନୱେ, ଟର୍ମିନାଲରେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
All told, 1300 flights were canceled to/from airports in the UK on Tuesday.— Flightradar24 (@flightradar24) September 9, 2026
177 flights have been canceled so far on Wednesday, nearly all at London-Heathrow. pic.twitter.com/LWdZcDp36i
ବ୍ରିଟେନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାର ଟ୍ରାଫିକ ସର୍ଭିସ୍ କହିଛି ଯେ, ଗତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହିଁ ଏୟାର୍ ଟ୍ରାଫିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଷ୍ଟମରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ତ୍ରୁଟିର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଛି, ମାତ୍ର ବିମାନ ଚଳାଚଳରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ୟୁକେର ପ୍ରାୟ 15ଟି ବିମାନବନ୍ଦରରେ ବିଭିନ୍ନ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ।
'ଦୁଃସ୍ବପ୍ନ ପରି ଥିଲା'
ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଜୋସି ଡୋନୋଘୁ ଗାଟୱିକ ଠାରେ 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏକ ବିମାନରେ ଫସି ରହିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ତାଙ୍କର ଆୟାରଲାଣ୍ଡକୁ ରାୟାନୈର (Ryanair) ବିମାନ ବାତିଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା । "ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ବାହାରିବା ଆଲକାଟ୍ରାଜ୍ (Alcatraz)ରୁ (ସାନଫ୍ରିସ୍କୋରେ ଅବସ୍ଥିତ ମିଲିଟାରୀ ଜେଲ୍) ବାହାରିବା ଭଳି ମନେ ହେଉଥିଲା । ଏହା କେବଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ପରି ଥିଲା । ଏହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେବଳ ଏହି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି," ବୋଲି ଯାତ୍ରୀ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ।
ବିଭିନ୍ନ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ବିଳମ୍ବ:
ଲଣ୍ଡନ ହେଥ୍ରୋ (Heathrow) ଏୟାରପୋର୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅନେକ ବିମାନର ଆଗମନକୁ ସାରା ରାତି ବାତିଲ କରିଥିଲା । ଏପରି ଆଗାମୀ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବିଳମ୍ବଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରିଥିଲା ।
ବାଲ୍ଟିମୋର୍କୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରୁଥିବା ବ୍ରିଟିଶ୍ ଏୟାରୱେଜ୍ ବିମାନ ହେଥ୍ରୋ (Heathrow) ଏୟାରପୋର୍ଟରେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଅଟକି ରହିଥିଲା । ଏହି ଦୀର୍ଘ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ବିମାନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚିକେନ୍ ଓ ପାସ୍ତା ପରଷା ଯାଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ଯାତ୍ରୀ ହଟହଟା:
ପରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ନିଜର ବ୍ୟାଗେଜ୍ କ୍ଲେମ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ସହାୟତା କରିବାକୁ କେହି ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ କ୍ଲେମ୍ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ।
ବ୍ରିଟିଶ୍ ଏୟାରୱେଜ୍ ବିମାନ ତରଫରୁ 100ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବିମାନ ବାତିଲ କିମ୍ବା ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ରାୟାନୈର ବିମାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 65,000ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବିମାନଯାତ୍ରୀ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିଥିବା ବେଳେ 50ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି । କିଛି ଯାତ୍ରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିମାନରେ ଫସି ରହିଥିବା ନେଇ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ସେୟାର୍ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ କୌଣସି ଯୋଗଯୋଗ କରାଯାଇନଥିବା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ।