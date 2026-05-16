ନେଦରଲାଣ୍ଡ୍ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି; ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଯୋଗକୁ ଘନିଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ କରିବେ ଆଲୋଚନା
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ନେଦରଲାଣ୍ଡର ଦୁଇ ଦିନିଆ ଗସ୍ତକୁ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, ଜଳ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ନିବିଡ଼ କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ।
Published : May 16, 2026 at 9:55 AM IST
ଆମଷ୍ଟରଡାମ୍: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ପାଞ୍ଚ-ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନେଦରଲାଣ୍ଡ୍ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ସେ ବାଣିଜ୍ୟ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଯୋଗକୁ ଆହୁରି ଘନିଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଡଚ୍ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ରବ ଜେଟେନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ।
Geland in Amsterdam. Dit bezoek aan Nederland vindt plaats op een moment dat de vrijhandelsovereenkomst tussen India en de EU een belangrijke impuls heeft gegeven aan de handels- en investeringsbetrekkingen. Het biedt de kans om de banden te versterken op gebieden als… pic.twitter.com/zXk3HZHVVN— Narendra Modi (@narendramodi) May 15, 2026
ନେଦରଲାଣ୍ଡ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ 'X'ରେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଆମଷ୍ଟରଡାମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ନେଦରଲାଣ୍ଡ୍ର ଏହି ଗସ୍ତ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଭାରତ-ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ନିବେଶ ସମ୍ପର୍କକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ଏହା ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, ଜଳ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।"
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରବ ଜେଟେନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବି ଏବଂ ରାଜା ୱିଲେମ-ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଏବଂ ରାଣୀ ମ୍ୟାକ୍ସିମାଙ୍କୁ ଭେଟିବି । ମୁଁ 16 ତାରିଖ ସକାଳେ ଏକ ସାମୁଦାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଦବୋଧନ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ।"
PM @narendramodi has arrived in the Netherlands.
The visit will provide an opportunity to further strengthen the multifaceted India–Netherlands partnership and to engage with the largest Indian diaspora on mainland Europe.
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MEA) ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସୱାଲ, ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'X' ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଗସ୍ତ "ବହୁବିଧ ଭାରତ-ନେଦରଲାଣ୍ଡ୍ସ୍ ସହଭାଗୀତାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ୟୁରୋପର ମୁଖ୍ୟଭୂମିରେ ଥିବା ସର୍ବବୃହତ ଭାରତୀୟ ପ୍ରବାସୀ ସହିତ ଜଡିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।"
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ନେଦରଲାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବା ରାଜାଙ୍କ ସାମରିକ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଆଡଜୁଟାଣ୍ଟ-ଜେନେରାଲ ରିଅର ଆଡମିରାଲ ଲୁଜର ବ୍ରୁମେଲାର; ଡଚ୍ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟମ୍ ବେରେଣ୍ଡସେନ୍; ଏବଂ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ କୁମାର ତୁହିନ୍ ଏବଂ ଡଚ୍ ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ।
ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ UAE ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାଏଦ ଅଲ୍ ନାହ୍ୟାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଶ ପ୍ରତି ଭାରତର ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନକୁ ଦୋହରାଇଥିଲେ ।
ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଆବୁଧାବି ସହିତ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ ଠିଆ ହୋଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି । ବୈଠକ ସମୟରେ ୟୁଏଇ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ୟୁଏଇକୁ ତାଙ୍କର "ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର" ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏମିରାତିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଘଟିଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ UAE ନେତୃତ୍ୱକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ UAE ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଭେଟିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ, PM ମୋଦି କହିଥିଲେ, "ଆମେ UAE ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ । UAEକୁ ଯେଉଁଭଳି ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ।"
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 15ରୁ 17 ମେ' ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗସ୍ତ ହେଉଛି 2017 ଗସ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗସ୍ତ ଏବଂ ଏହା ଭାରତ-ନେଦରଲାଣ୍ଡ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ "ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼" ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଆସିଛି । ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପ୍ରମୁଖ ଡଚ୍ ବ୍ୟବସାୟ ନେତାଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
Prime Minister Narendra Modi is in Netherlands, on the second leg of his 5-nation visit.
MEA ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଗସ୍ତ ଏକ "ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ବାସ୍ତବ ଏଜେଣ୍ଡା" ବହନ କରେ ଏବଂ ଏହା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଭା ହୋଇଥିବା ସହଭାଗୀର ରଣନୈତିକ ଦିଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ଭାରତ ଏବଂ ନେଦରଲାଣ୍ଡ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ବାଣିଜ୍ୟ, ନିବେଶ ଏବଂ ଜଳ, କୃଷି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଳି ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟତୀତ ସହଯୋଗକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ନବସୃଜନ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ସୁରକ୍ଷା, ଅର୍ଦ୍ଧପରିବାହୀ, ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ର ସମେତ ରଣନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସହଭାଗୀତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବୋଲି MEA କହିଛି ।
ନେଦରଲାଣ୍ଡ୍ ହେଉଛି ୟୁରୋପରେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଯାହାର 2024-25ରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ 27.8 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଥିଲା । ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଭାରତର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ତମ ନିବେଶକ, ଯାହାର କ୍ରମାଗତ ବିଦେଶୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିବେଶ 55.6 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଅଟେ ।
ନେଦରଲାଣ୍ଡ୍ରେ ସୁରିନେମ-ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର 200,000ରୁ ଅଧିକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ 90,000ରୁ ଅଧିକ ନନ୍-ରେସିଡେଣ୍ଡ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ବ୍ୟକ୍ତି ବାସ କରନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ 3,500 ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ଡଚ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି ।
