ETV Bharat / international

ଭାରତ ପାଇଁ ବଢିଲା ଚିନ୍ତା, ଋଷ-ଇରାନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବିଲ୍‌ରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର

ଏହି ବିଲ୍‌ ପାରିତ ହେବା ଦ୍ବାରା ଋଷ ବିରୋଧରେ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ସହ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି।

Donald Trump
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ((ANI))
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 19, 2026 at 9:46 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଋଷ ଏବଂ ଇରାନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆଇନ ଉପରେ ସ୍ବାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ । ଯାହା ଫଳରେ ଏବେ ଋଷ, ଭାରତ ଓ ଚୀନ ସହିତ ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତି କ୍ରେତାମାନଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର ଶୁଳ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବ । ଗତ ମାସରେ ଆମେରିକା ସିନେଟରେ ୮୬-୧୧ ର ଏକ ବହୁମତ ପାରିତ ହେବା ପରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଲିଣ୍ଡସେ ଓ. ଗ୍ରାହାମ ସାଙ୍କସନିଙ୍ଗ ଋଷ ଆଣ୍ଡ ଇରାନ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ୨୦୨୬ ନାମିତ ଏହି ବିଲ‌ ବୁଧବାର ଦିନ ହାଉସ ଅଫ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ସରେ ୨୬୨-୧୫୯ ଭୋଟରେ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା ।

ଏହି ବିଲ୍‌ ପାରିତ ହେବା ଦ୍ବାରା ଋଷ ବିରୋଧରେ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ସହ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ବାକ୍ଷରିତ ଏହି ନୂତନ ଆଇନ କେବଳ ଋଷର ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ବରଂ ତେଲ ପରିବହନ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ମସ୍କୋକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକର ଛାୟା ଜାହାଜ ବାହିନୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି।

The Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026
ଲିଣ୍ଡସେ ଓ. ଗ୍ରାହାମ ସାଙ୍କସନିଙ୍ଗ ଋଷ ଆଣ୍ଡ ଇରାନ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ୨୦୨୬ ((ETV Bharat Graphics))

ହ୍ୱାଇଟ ହାଉସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮, ୨୦୨୬ ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏଚ୍.ଆର୍. ୫୩୩୪, ଲିଣ୍ଡସେ ଓ. ଗ୍ରାହାମ ସାଙ୍କସନିଙ୍ଗ ରୁଷିଆ ଆଣ୍ଡ ଇରାନ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ୨୦୨୬ କୁ ଆଇନରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାକି ଋଷ ଉପରେ ଆଇନଗତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ନିଷେଧାଦେଶକୁ ଅନୁମୋଦନ ଓ ବିସ୍ତାର କରିବା ସହ ଇରାନ ଉପରେ ଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏହି ବିଲର ନାମ ରିପବ୍ଲିକାନ ସେନେଟର ଲିଣ୍ଡସେ ଗ୍ରାହାମଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଲିଣ୍ଡସେଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପ୍ୟାକେଜ ଉପରେ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନାରେ ସେ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସମର୍ଥକ ଥିଲେ।

ଋଷର ଅଶୋଧିତ ତେଲର ପ୍ରମୁଖ କ୍ରେତା ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଆଇନ ଉଭୟ ଦେଶ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । କାରଣ ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଋଷର ତେଲ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାକୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହି ଆଇନ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ । କେଉଁ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଳ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ଶୁଳ୍କ ହାର କେତେ ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ରିହାତି ମିଳିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଏହି ଆଇନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଆଇନ ଇରାନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆଇନକୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ଯାହାକି ଆତଙ୍କବାଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା କିମ୍ବା ଆଣବିକ କ୍ଷମତା ବିକାଶ କରିବାରୁ ଇରାନକୁ ରୋକିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କ୍ଷମତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବ।

The Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026
ଲିଣ୍ଡସେ ଓ. ଗ୍ରାହାମ ସାଙ୍କସନିଙ୍ଗ ଋଷ ଆଣ୍ଡ ଇରାନ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ୨୦୨୬ ((ETV Bharat Graphics))

ଏହି ଆଇନ କେବେଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ?

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସ୍ବାକ୍ଷରର ୩୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେବାର ୧୨ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ପରିମାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଋଷର ଅଶୋଧିତ ତେଲ କିମ୍ବା ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସର ଶୀର୍ଷ ପାଞ୍ଚଟି କ୍ରେତା ଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାକୁ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ଯଦି କୌଣସି ଦେଶ ଋଷ ଗ୍ୟାସ ଆମଦାନୀ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଋଷର ମୋଟ ରପ୍ତାନିର ୧୫ ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଆମଦାନୀକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶଟି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ତେବେ ତାକୁ ଗ୍ୟାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶୁଳ୍କରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ।

The Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026
ଲିଣ୍ଡସେ ଓ. ଗ୍ରାହାମ ସାଙ୍କସନିଙ୍ଗ ଋଷ ଆଣ୍ଡ ଇରାନ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ୨୦୨୬ ((ETV Bharat Graphics))

ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଭାରତ

ଆମେରିକାର ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ସରେ ଋଷ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବିଲ ପାରିତ ହେବା ପରେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଦେଶର ୧୪୦ କୋଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ଆମଦାନୀ ଏବଂ ବଦଳୁଥିବା ବଜାର ସ୍ଥିତି ଆଧାରରେ ଭାରତ ଏହା ଜାରି ରଖିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆମେରିକାରେ ବିଲ୍‌ ପାସ୍‌, ଭାରତ ଉପରେ 100% ଟାରିଫ୍‌ର କଳାବାଦଲ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 23 ପ୍ରମୁଖ ନିଶା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଓ ଚୀନକୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ

TAGGED:

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ
US PRESIDENT DONALD TRUMP
TRUMP 100 PERCENT TARRIF
ଭାରତ ଚୀନ ଟାରିଫ
RUSSIA IRAN SANCTIONS LAW

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.