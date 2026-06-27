ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିପାରନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ: ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ
ଭାରତ-ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେରିକା ବୈଦେଶିକ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେ ଏହାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୁପ ଦେବାର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛୁ ।
Published : June 27, 2026 at 4:08 PM IST|
Updated : June 27, 2026 at 4:21 PM IST
DONALD TRUMP INDIA VISIT, ୱାଶିଂଟନ/ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି । ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଏହା ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଗତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ, କାରଣ ଉଭୟ ଦେଶ ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି।
ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ IANS ସହିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ରୁବିଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗସ୍ତର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସେ ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି । "ମୁଁ ବର୍ଷ ଶେଷ ପୂର୍ବରୁ ଫେରିବାକୁ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି," ରୁବିଓ କହିଛନ୍ତି ।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗସ୍ତ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ହୋଇପାରେ କି ବୋଲି ପଚରାଯିବାରୁ, ରୁବିଓ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ: "ଆମେ ଆଶାବାଦୀ । ଆମେ ସେ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଗସ୍ତ କରିପାରିବେ ।"
ରୁବିଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଫ୍ରାନ୍ସରେ G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପ୍ରତି ବୈଠକ ପରେ ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କ ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି । ସେ କହିଲେ, "ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଛି । ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏହା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆମର ଏକ ବହୁତ ଭଲ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର G7ରେ ଏକ ଭଲ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ।"
IANS Exclusive— IANS (@ians_india) June 27, 2026
Washington DC, US: When asked about US President Donald Trump's possible visit to India next year, US Secretary of State Marco Rubio says, " we're hoping that's what we're working towards - sometime early next year to have the president come. i think it's very… pic.twitter.com/soumURKZ91
ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଆଲୋଚନା ବିଷୟରେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ । ଆମେ ଏହାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୁପ ଦେବାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛୁ, ଏବଂ ଏହା ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ।"
ରୁବିଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର କ୍ୱାଡ୍ ନେତାମାନଙ୍କର ଆଉ ଏକ ବୈଠକ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଆଉ ଏକ କ୍ୱାଡ୍ ବୈଠକ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପୁନଃ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ।"
ଭାରତକୁ ଆମେରିକାର ନିକଟତମ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ରୁବିଓ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତ ହେଉଛି ଆମେରିକାର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟତମ ଅଂଶୀଦାର ଏବଂ ସହଯୋଗୀ, ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଏହାଠୁ ଅଧିକ ନିକଟତର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହା ମୁଁ ଭାବୁଛି କୂଟନୀତିରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।"
ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକୁ ଫେରିବା ପରେ ଏହା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାରତ ଗସ୍ତ ହେବ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ 2020ରେ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ "ନମସ୍ତେ ଟ୍ରମ୍ପ" ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପରଠାରୁ, ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ମୋଦି ନିୟମିତ ଭାବେ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଆସୁଛନ୍ତି । କାରଣ ଦୁଇ ଦେଶ ବାଣିଜ୍ୟ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ।
ଜାପାନ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହିତ ଆମେରିକା ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟ କ୍ୱାଡରେ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶୀଦାର, ଏବଂ ଏହି ଚାରି ଦେଶ ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷା, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଦୃଢ଼ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ସହଯୋଗ ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି । ୱାଶିଂଟନ ଏବଂ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଉଭୟ ସେମାନଙ୍କର ସହଭାଗୀତାକୁ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରଣନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- G7 ସମ୍ମିଟ୍: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଏଭିନରେ G7 ନେତାଙ୍କ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ, ବୁଧବାର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଫ୍ରାନ୍ସ, ସ୍ଲୋଭାକିଆ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି: ମାକ୍ରନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଏବଂ G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ହେବେ ସାମିଲ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ