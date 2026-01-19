ଗାଜା ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ମୋଦିଙ୍କୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ
ଏହି ବୋର୍ଡ ଗାଜାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ଆଣିବା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଏକକାଳୀନ ବିଶ୍ବବ୍ଯାପି ସଂଘର୍ଷ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ସାହସିକ ରୂପରେ କାମ କରିବ ।
Published : January 19, 2026 at 2:22 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ । ଏହି ବୋର୍ଡ ଗାଜାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ଆଣିବା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଏକକାଳୀନ ବିଶ୍ବବ୍ଯାପି ସଂଘର୍ଷ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ସାହସିକ ରୂପରେ କାମ କରିବ ।
ଭାରତରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସର୍ଜିଓ ଗୋର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ପ୍ରୟାସରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପିଏମ ମୋଦିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ମାନଜନକ । ଏଥିସହ ବିଶ୍ବ ସଂଘର୍ଷର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ସାହସିକତ ନୂତନ ପଦ୍ଧତି ଆରମ୍ଭ କରିବା । ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଚୁକ୍ତିନାମାର ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଅଂଶ ଭାବରେ ଏହି ବୋର୍ଡକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ ।
Honored to convey @POTUS invitation to Prime Minister @narendramodi to participate in the Board of Peace which will bring lasting peace to Gaza. The Board will support effective governance to achieve stability and prosperity! pic.twitter.com/HikLnXFFMp— Ambassador Sergio Gor (@USAmbIndia) January 18, 2026
ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହାମସ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶାନ୍ତିଚୁକ୍ତିରେ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ । ଚୁକ୍ତିନାମା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଅନେକ ବିଶ୍ବ ନେତାଙ୍କୁ ଏହିପରି ସମାନ ଚିଠି ପଠାଇଛନ୍ତି । ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ପିସ୍କୁ ଓ୍ବାଶିଂଟନ ଗାଜା ଏବଂ ବାହାରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂସ୍ଥା ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛି, ଯାହା ଦ୍ବାରା ଏହା ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ବ ସଂଘର୍ଷର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇପାରିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।
ଚିଠିରେ ଟ୍ରମ୍ପ ସଂଘର୍ଷର ଅନ୍ତ ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 29 ତାରିଖରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ଟ୍ରମ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି," ଏବେ ସମସ୍ତ ସ୍ବପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି । ଯୋଜନାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡ ଅଛି, ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସବୁଠାରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋର୍ଡ । ଯାହାକୁ ଏକ ନୂତନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଶାସନ ପ୍ରଶାସନ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ ।"
ଚିଠିରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ," ଆମର ପ୍ରୟାସ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ବିଶାଳ ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦେଶଗୁଡିକର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଏକାଠି କରିବ । ଏହି ସମ୍ମାନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ମିସାଲ ସାଜି ନେତୃତ୍ବ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଆଗାମୀ ପିଢି ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ । ଆମେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆମର ଉତକୃଷ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଅଂଶୀକାରମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଜଣାଶୁଣା ବିଶ୍ବ ନେତା । "
ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହ୍ବାଇଟ ହାଉସ ଗାଜା ସଂଘର୍ଷର ଶେଷ ପାଇଁ ଏହାର 20 ସୂତ୍ରୀ ଶାନ୍ତି ଯୋଜନାର ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତଦାରଖ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।
