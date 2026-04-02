ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ୭.୪ ତୀବ୍ରତାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ: ଜଣେ ମୃତ, ଅନେକ କୋଠା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ

ମୋଲୁକ୍କା ସାଗରରେ ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ଫଳରେ ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଉତ୍ତର ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ସୁନାମି ଲହରୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ମାନାଡୋରେ ଏକ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

Representational Image
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 2, 2026 at 11:05 AM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ପୂର୍ବ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ମୋଲୁକ୍କା ସାଗରରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ୭.୪ ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଉତ୍ତର ସୁଲାୱେସି ପ୍ରଦେଶରେ ଅତି କମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ଅନେକ କୋଠା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସ୍ଥାନୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ଆକଳନ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିବା ବେଳେ, ଆମେରିକାର ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ (USGS) କହିଛି ଯେ, ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ୧.୨୦ ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ ଏବଂ ୧୨୬.୩୫ ଡିଗ୍ରୀ ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା ଏବଂ ଭୂମିକମ୍ପଟି ସୁଲାୱେସି ଏବଂ ମାଲୁକୁ ଦ୍ୱୀପ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ମୋଲୁକା ସାଗରରେ ୩୫ କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା ।

USGS ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ, ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ୭.୮ ତୀବ୍ରତାରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୬ଟା ୪୮ ମିନିଟରେ ମୋଲୁକା ସାଗରରେ ଆସିଥିଲା ।

ସ୍ଥାନୀୟ ଜଣେ ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ଅଧିକାରୀ ଏଏଫପିକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଉତ୍ତର ସୁଲାୱେସି ପ୍ରଦେଶର ମାନାଡୋ ସହରରେ ଏକ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । "ଭୂମିକମ୍ପ ତୀବ୍ର ଭାବେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମାନାଡୋ ପାଖରେ... ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଜଣଙ୍କ ଗୋଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି । ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା କୋଠାର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିବା," ସେ ଏକ ଟେଲିଫୋନ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ କହିଛନ୍ତି ।

ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଆମେରିକୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳର 1000 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ "ବିପଜ୍ଜନକ ସୁନାମି ତରଙ୍ଗ" ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ ସତର୍କ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ସତର୍କତା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନିଆଯାଇଛି ।

ପୂର୍ବରୁ, ହାୱାଇ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ସୁନାମି ଚେତାବନୀ କେନ୍ଦ୍ର ଏକ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଥିଲା ​​ଯେ ଭୂକମ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ 1,000 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ, ବିଶେଷକରି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଏବଂ ମାଲେସିଆର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନାମି ତରଙ୍ଗ ଆସିବା ସମ୍ଭବ। USGS ମଧ୍ୟ ଭୂକମ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ସମାନ ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ "ବିପଜ୍ଜନକ ସୁନାମି ତରଙ୍ଗ" ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସମ୍ପର୍କରେ ଏହାର ଚେତାବନୀକୁ ପୁନର୍ବାର ଦୋହରାଇଥିଲା ।

ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର BMKG ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ଏଜେନ୍ସି ଅନୁଯାୟୀ, ଭୂମିକମ୍ପର ଏକ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ, ଉତ୍ତର ମିନାହାସାରେ 75 ସେଣ୍ଟିମିଟର ତରଙ୍ଗ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ମନିଟରିଂ ଷ୍ଟେସନରେ ମୃଦୁ ସୁନାମି ତରଙ୍ଗ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା । ବିଟୁଙ୍ଗରେ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର (8 ଇଞ୍ଚ) ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ହାଲମାହେରାରେ 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର (ଏକ ଫୁଟ) ଉଚ୍ଚତା । ହୋନୋଲୁଲୁରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ସୁନାମି ଚେତାବନୀ କେନ୍ଦ୍ର କହିଛି ଯେ, ମାଲେସିଆ, ଫିଲିପାଇନ୍ସ, ତାଇୱାନ ଏବଂ ପାପୁଆ ନ୍ୟୁ ଗିନିରେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ତରଙ୍ଗ ଆସିବା ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ହାୱାଇ, ଗୁଆମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ପାଇଁ କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ ।

ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସକ୍ରିୟ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅଟେ, କାରଣ ଏହା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଗ୍ନି ବଳୟ ସହିତ ଅବସ୍ଥିତ - ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟଗୁଡ଼ିକର ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଏକ ବିସ୍ତୃତ 40,000 କିଲୋମିଟର ଆର୍କ ଏବଂ ଫଲ୍ଟ ରେଖା । ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ଏହି ଘୋଡା ନାଲ ଆକୃତିର ବେଲ୍ଟ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ 90 ପ୍ରତିଶତ ଭୂମିକମ୍ପ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଏବଂ ଏହା ଏହାର ବାରମ୍ବାର ଭୂକମ୍ପ ଏବଂ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ।

USGS ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ମାସ ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖରେ ସୁମାତ୍ରା ଉପକୂଳରେ 6.1 ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଥରାଇ ଦେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କ୍ଷତି କରିନଥିଲା । ସେହି ଭୂମିକମ୍ପ ସୁମାତ୍ରାର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ଉପକୂଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ବାସିନ୍ଦା ବାରମ୍ବାର ଭୂମିକମ୍ପରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ବାହାରକୁ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ ।

