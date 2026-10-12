ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବେ ୭୧ ବର୍ଷୀୟ ପୋପ୍ ଲିଓ XIV, ହେବ ଫୁସଫୁସ୍ରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର
ରବିବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ଫୁସଫୁସ୍ରେ ଗଣ୍ଠି ଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ପୋପ୍; ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି
Published : October 12, 2026 at 7:27 PM IST
ଭାଟିକାନ୍ ସିଟି: ଫୁସଫୁସ୍ରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଏକ ଗଣ୍ଠିର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ପୋପ୍ ଲିଓ XIV ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ ପରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବେ ବୋଲି ଭାଟିକାନ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନିକଟରେ କରାଯାଇଥିବା ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଫୁସଫୁସ୍ରେ ଏହି ଗଣ୍ଠି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା।
ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କେଉଁ ସମୟରେ ହେବ, ସେନେଇ ଭାଟିକାନ୍ର ପ୍ରେସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ତେବେ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହେବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହା ପରେ ପୋପ୍ଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଏକ ସପ୍ତାହ ସମୟ ଲାଗିପାରେ।
ରବିବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ପୋପ୍ ଲିଓ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଫୁସଫୁସ୍ରେ ଗଣ୍ଠି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା କଥା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଡାକ୍ତରମାନେ ଏହାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବାରୁ ସେ ସେହି ପରାମର୍ଶ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା କହିଥିଲେ।
ସୋମବାର ଭାଟିକାନ୍ର ପ୍ରେସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କହିଛି ଯେ, ଏହି ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ପଛରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ସମସ୍ୟା ନଥିଲା। ଫୁସଫୁସ୍ରେ ପ୍ରଦାହ ହେବା କାରଣରୁ ପୋପ୍ଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଇଟାଲୀର କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ଖବରକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଟିକାନ୍ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି।
- ସୋମବାର ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଲେ ପୋପ୍
ସୋମବାର ଭାଟିକାନ୍ରେ ସବୁକିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଚାଲିଥିଲା। ୭୧ ବର୍ଷୀୟ ପୋପ୍ ଲିଓ ରୋମ୍ର ଏକ ଦାତବ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ‘ସିର୍କୋଲୋ ସାନ୍ ପିଏତ୍ରୋ’ର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଏକ ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଦୃଢ଼ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱରରେ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ। ସଂସ୍ଥାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସେବା ଓ ତ୍ୟାଗର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ।
ଏହାବ୍ୟତୀତ ସେ ଆଉ ଛଅଟି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତ୍କାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତିନୋଟି ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ। ଭାଟିକାନ୍ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଡିନାଲ୍ମାନଙ୍କ କଲେଜ୍ର ବିଦାୟୀ ଡିନ୍ଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୋପ୍ ଲେଖିଥିବା ଏକ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଚିଠିରେ ସେ ଡିନ୍ଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ। ଚିଠିଟି ରବିବାର ଦିନ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା।
ସୋମବାର ଅପରାହ୍ଣରେ ମଧ୍ୟ ପୋପ୍ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ୍କାର ଜାରି ରଖିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ସମୟ ମିଳିଲେ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକର ସେବା ଓ ଯତ୍ନ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ସପ୍ତାହବ୍ୟାପୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଯୋଗଦେବାକୁ ସେ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ପୋପ୍ ନିଜେ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ।
- ପୋପ୍ଙ୍କ ୧୭ ମାସର କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା
ପୋପ୍ ଲିଓଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ତାଙ୍କ ୧୭ ମାସର ପୋପ୍ ପଦ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଘଟଣା। ଏହି ଘଟଣା ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, କାରଣ ପୋପ୍ ନିଜେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ଏହି ଖବର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ରବିବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେଣ୍ଟ ପିଟର୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଭାଟିକାନ୍ ପୋପ୍ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନୀୟ ରଖିଆସିଛି। ଅତୀତରେ ପୋପ୍ଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ସମ୍ପର୍କରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନଥିବା ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ପୋପ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଏହି ପରମ୍ପରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜର ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା ବିଷୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି କହିବା ସହ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଉପରେ କଡ଼ା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଥିଲା।
ପୋପ୍ ଲିଓ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏପରି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ସୂଚନା ଦେବା ଏକ ଅସାଧାରଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସଙ୍କେତ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଛି। ଆମେରିକାରେ ଜନ୍ମିତ ପୋପ୍ଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାଟିକାନ୍ର ପାରମ୍ପରିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଛି।
- କ’ଣ ଏହି ଫୁସଫୁସ୍ର ଗଣ୍ଠି ?
ଫୁସଫୁସ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏକ ଛୋଟ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫୁସଫୁସ୍ର ଗଣ୍ଠି ବା ‘ଲଙ୍ଗ୍ ନଡ୍ୟୁଲ୍’ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଆକାର ସାଧାରଣତଃ ୩ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବା ପ୍ରାୟ ୧ ଇଞ୍ଚରୁ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଛାତି କିମ୍ବା ପେଟର ସିଟି ସ୍କାନ୍ ସମୟରେ ଏହା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରେ।
ଅନେକ ସମୟରେ କୌଣସି ଆଘାତ କିମ୍ବା ଫୁସଫୁସ୍ ସଂକ୍ରମଣର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସିଟି ସ୍କାନ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ଫୁସଫୁସ୍ କର୍କଟ ରୋଗର ସ୍କ୍ରିନିଂ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗଣ୍ଠି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରେ।
ଏହି ଗଣ୍ଠି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବା କର୍କଟ ରୋଗଜନିତ ହୋଇପାରେ। ଗଣ୍ଠିଟି କର୍କଟଜନିତ କି ନୁହେଁ, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ। କାରଣ, ଛୁଞ୍ଚି ମାଧ୍ୟମରେ ଫୁସଫୁସ୍ରୁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ବାୟୋପ୍ସି କରିବା କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ।
କର୍କଟ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ, ଯଦି ଏହି ଗଣ୍ଠିଟି କର୍କଟଜନିତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ପୋପ୍ ଲିଓଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହାକୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥିବ।
ତାଙ୍କ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପୋପ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ଙ୍କଠାରୁ ଲିଓଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ। ପୋପ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଦୀର୍ଘ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଫୁସଫୁସ୍ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଅତି ଧୀର ଓ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ସ୍ୱରରେ କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ପୋପ୍ ଲିଓ ସାଧାରଣତଃ ଉଚ୍ଚ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱରରେ କଥା କହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଗାନ କରିଥାନ୍ତି।