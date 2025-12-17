ETV Bharat / international

ଇଥିଓପିଆରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ; ଗୁଜରାଟ ସହ ଇଥିଓପିଆର କଲେ ତୁଳନା

ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଯୋଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସେ କହିଥିଲେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଂଗୀତ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଏବଂ ଇଥିଓପିଆର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଉଭୟରେ  ଭୂମିକୁ ମାତା ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।

PM Modi addressed a joint session of the Ethiopian Parliament
ଇଥିଓପିଆ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଯୁଗ୍ମ ଅଧିବେଶନକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ମୋଦି (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 17, 2025 at 5:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଆଦିସ ଅବାବଶ୍(ଇଥିଓପିଆ):ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଇଥିଓପିଆ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି । ଇଥିଓପିଆ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ଏକ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଠି ଇଥିଓପିଆନ୍ ଗାୟକମାନେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାଇଥିଲେ । ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭାରତ ଏହି ଜାତୀୟ ଗୀତର 150 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରୁଥିବାବେଳେ ବିଦେଶ ମାଟିରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ ଗାନ ଭାବପ୍ରବଣ କରିଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ।

ନିଜ ଘର ପରି ଲାଗୁଛି-ମୋଦି

ଆଜି ଅର୍ଥାତ ବୁଧବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଇଥିଓପିଆ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଯୁଗ୍ମ ଅଧିବେଶନକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ । ଇଥିଓପିଆକୁ ସିଂହର ଭୂମି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧାନ କରି ନିଜ ଅଭିଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମୋଦି । ଏ ଦେଶ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଘର ପରି ଲାଗୁଛି ବୋଲି କହିବା ସହ ଏହାକୁ ଗୁଜରାଟ ସହ ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କରିଥିଲେ । କାରଣ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସିଂହମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।

ଇଥିଓପିଆ ମାଟିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଥିଲେ, ‘ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡା ହୋଇଛି, ଏହା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବର ବିଷୟ । ପ୍ରାଚୀନ ଜ୍ଞାନ ତଥା ଆଧୁନିକ ଆଶାକୁ ଧରି ରଖିଥିବା ଏକ ଜାତିର ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବାରୁ ସମ୍ମାନିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି । ନିଜ ସହିତ 1.4 ବିଲିୟନ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା ନେଇ ଆସିଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିବା ସହ ଇଥିଓପିଆ ସଂସଦ, ଜନତା ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମ୍ମାନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ମହାନ ଭବନରେ ଜନତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଦେଶର ଇଚ୍ଛାରେ ବଦଳି ଯାଇପାରେ । ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ଚକ ଲୋକଙ୍କ ଚକ ସହ ତାଳମେଳ ରଖି ଗଡିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଗତିର ଚକ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼େ।’

ମୋଦିଙ୍କୁ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସିଭିଲିଆନ ଆୱାର୍ଡ

ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସିଭିଲିଆନ ଆୱାର୍ଡ ‘ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଅନର ନିଶାନ ଅଫ ଇଥିଓପିଆ’ରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇଥିଓପିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅବି ଅହମ୍ମଦ ଅଲିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ । ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଭାରତର ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହାତଯୋଡି ବିନମ୍ରତାର ସହ ଏହି ସମ୍ମାନ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ।

ଇଥିଓପିଆକୁ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ସଭ୍ୟତାରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି କହିବା ସହ ଇତିହାସ ଏହାର ପାହାଡ, ଘାଟି ଏବଂ ଏହାର ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ । ସେ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଯୋଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ, ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଂଗୀତ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଏବଂ ଇଥିଓପିଆର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଉଭୟରେ ଭୂମିକୁ ମାତା ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା, "ସବକା ସାଥ, ସବକା ବିକାଶ, ସବକା ପ୍ରୟାସ" ସ୍ଲୋଗାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡ଼କୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ବଢ଼ୁଛୁ। ଆମ ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ଆମର ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଆମର ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅବି ଅହମ୍ମଦ ଅଲ୍ଲୀଙ୍କ ସହ ମୋଦୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା

ଏହି ଭାଷଣ ଇଥିଓପିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅବି ଅହମ୍ମଦ ଅଲିଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ହେଇଥିବା ଆଲୋଚନାର ଦିନକ ପରେ ଆସିଛି । ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା, କ୍ଷମତା ନିର୍ମାଣ, ଡିଜିଟାଲ୍ ସାର୍ବଜନୀନ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଔଷଧ, ଚିକିତ୍ସା ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥିଲା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭାରତକୁ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କଥା ଦେଲେ ପୁଟିନ; ମୋଦି କହିଲେ, ରୁଷ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ଇ-ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭିସା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାଂଲାଦେଶର ପାରମ୍ପରିକ 'ଟାଙ୍ଗାଇଲ ଶାଢ଼ି', UNESCO ହେରିଟେଜ୍ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଦାବି

TAGGED:

PM MODI IN ETHIOPIA
ETHIOPIAN PARLIAMENT
VANDE MATARAM
ଇଥିଓପିଆରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି
MP NARENDRA MODI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.