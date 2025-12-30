ETV Bharat / international

ପୁଟିନଙ୍କ ବାସଭବନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୋଦି

ଆକ୍ରମଣର ଦୃଢ ଜବାବ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଋଷ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ । ଶତ୍ରୁତା ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ କୁଟନୈତିକ ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଋଷ ଓ ୟୁକ୍ରେନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି ।

Prime Minister Narendra Modi meets Russian President Vladimir Putin at Hyderabad House, in New Delhi on Friday, December 5, 2025
ପୁଟିନଙ୍କ ବାସଭବନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୋଦି (IANS)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 30, 2025 at 2:25 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିରି ପୁଟିନଙ୍କ ବାସଭବନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ । ୟୁକ୍ରେନ ପକ୍ଷରୁ ଡ୍ରୋନ ଯୋଗେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ । ଆକ୍ରମଣର ଦୃଢ ଜବାବ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ଗେ ଲାଉରୋଭ । ଏହି ଘଟଣାର ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଶତ୍ରୁତା ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ କୁଟନୈତିକ ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଋଷ ଓ ୟୁକ୍ରେନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।

ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, " ଋଷିଆନ ଫେଡେରେସନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିବା ଖବରରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ" । ଋଷ ସୋମବାର ଦାବି କରିଛି ଯେ 91ଟି ଦୂରଗାମୀ ୟୁକ୍ରେନ ଡ୍ରୋନ ମସ୍କୋର ଉତ୍ତରରେ ନାଭଗୋରୋଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଟିନଙ୍କ ବାସଭବନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ।

ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଲିଥିବା ଶତ୍ରୁତାକୁ କୁଟନୈତିକ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ବାରା ଶେଷ କରିବା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉଚିତ ରାସ୍ତା । ଆମେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରୁଥିବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ । ଏକ ଟିଭି ବିବୃତ୍ତିରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ଗେ ଲାଭରୋଭ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରବିବାର ଓ ସୋମବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରୀରେ ଡ୍ରୋନ ଗୁଡିକୁ ତଳକୁ ଖସାଇ ଦେବାରୁ କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ । ଏଥି ପାଇଁ ଋଷ ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ଦେବ ।

ଲାଭରୋଭ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ଆକ୍ରମଣକୁ କିଭ୍‌ ଏବଂ ଏହାର ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମସ୍କୋ ୟୁକ୍ରେନ ସହ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ସଜାଡିବ ଏବଂ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟିମ୍‌ ସହ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଦୃଢୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ସୋମବାର ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ପୁଟିନ ଫୋନରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ । ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଶୁଣିବା ପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ । କ୍ରେମଲିନ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ସହାୟକ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

