ETV Bharat / international

ସେଚେଲ୍ସ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି: ଦେଶର ଜାତୀୟ ଦିବସର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀରେ ହେବେ ସାମିଲ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତିନି ଦିନିଆ ସରକାରୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ସେଚେଲ୍ସରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

Prime Minister Narendra Modi with Seychelles President Patrick Herminie on the way to the Seychelles’ National Botanical Garden, in Victoria on Saturday.
Prime Minister Narendra Modi with Seychelles President Patrick Herminie on the way to the Seychelles’ National Botanical Garden, in Victoria on Saturday. (ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 27, 2026 at 10:39 PM IST

|

Updated : June 27, 2026 at 10:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭିକ୍ଟୋରିଆ (ସେଚେଲ୍ସ): ତିନି ଦିନିଆ ସରକାରୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସେଚେଲ୍ସରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଶନିବାର ସେଚେଲ୍ସ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ବାହାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଟ୍ରିକ୍ ହର୍ମିନି ଏବଂ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା ।

PM Modi was given a guard of honor on his arrival in Seychelles.
PM Modi was given a guard of honor on his arrival in Seychelles. (PTI)

ଗସ୍ତ କାଳରେ ମୋଦି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଟ୍ରିକ୍ ହର୍ମିନିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜାତୀୟ ଦିବସର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେବେ । ସେଚେଲ୍ସ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ, ହର୍ମିନି ଏବଂ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

"ସେଚେଲ୍ସରେ ଅବତରଣ କଲି । ଡକ୍ଟର ପାଟ୍ରିକ୍ ହର୍ମିନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉଷ୍ମ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ମୁଁ ଗଭୀର ଭାବେ କୃତଜ୍ଞ," ମୋଦି X ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।

"ସେଚେଲ୍ସ ହେଉଛି ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଂଶୀଦାର ଏବଂ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଏକ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ । ଆମର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ଆମ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ଲାଭ ପାଇଁ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଫଳପ୍ରଦ ଗସ୍ତ ଲାଗି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି," ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ମୋଦି X ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, "ଚମତ୍କାର ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଯୋଗ!" ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ସେଚେଲ୍ସର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସ୍ୱାଗତରେ କଚ୍ଛ ନୃତ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା । ଆମର ପ୍ରବାସୀମାନେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରଶଂସନୀୟ।"

ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହର୍ମିନିଙ୍କ ସହିତ ସେଚେଲ୍ସ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଏକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସମାରୋହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ସେଠାରେ ବିଶାଳ ଆଲଡାବ୍ରା କଇଁଛଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହର୍ମିନିଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ମୋଦି ଜାତୀୟ ଦିବସର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହରେ "ବିଶେଷ ଅତିଥି" ଭାବେ ଯୋଗଦେବେ ।

ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ଏକ ଦଳ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଜାହାଜ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ । ମୋଦି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବନ୍ଧୁତାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।

ସେଚେଲ୍ସ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋଦି କହିଥିଲେ, "ଆମେ ଆମ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଏକାଠି କାମ କରିବୁ ଏବଂ ଭାରତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବୁ ।" ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଯୋଗର ସମସ୍ତ ଦିଗ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ୱାର୍ଥର ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମତ ବିନିମୟ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଜାତୀୟ ସଭା, ସେଚେଲ୍ସର ସଂସଦକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପୂର୍ବରୁ 2015ରେ ସେଚେଲ୍ସ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହର୍ମିନି ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିପାରନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ: ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାନାଏ ତାକାଇଚି

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

Last Updated : June 27, 2026 at 10:45 PM IST

TAGGED:

PM MODI SEYCHELLES VISIT
PRESIDENT PATRICK HERMINIE
SEYCHELLES PRESIDENT WELCOMES MODI
ସେଚେଲ୍ସ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି
PM MODI SEYCHELLES VISIT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.