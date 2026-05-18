ସ୍ୱିଡେନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, ଭାରତରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ବଡ଼ ୟୁରୋପୀୟ କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ କଲେ ଅପିଲ

ଭାରତ-ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା (FTA) ପାଇଁ ଆଲୋଚନାର ସଫଳ ସମାପ୍ତିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଭାରତରେ ନିବେଶ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ୟୁରୋପୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ।

Prime Minister Narendra Modi poses for a picture with Prime Minister of Sweden Ulf Kristersson and European Commission President Ursula von der Leyen, in Gothenburg (
ଗୋଥେନବର୍ଗରେ ସ୍ୱିଡେନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲଫ୍ କ୍ରିଷ୍ଟରସନ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉର୍ସୁଲା ଭନ୍ ଡେର ଲେଏନ୍‌ଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି (DPR PMO/ANI Photo)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 18, 2026 at 9:53 AM IST

2 Min Read
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତକୁ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଂଶୀଦାର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରବିବାର ୟୁରୋପୀୟ ଶିଳ୍ପ ନେତାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ନିବିଡ଼ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସଦ୍ୟ ସମାପ୍ତ ଭାରତ-ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା (FTA) ଆଲୋଚନା ବାଣିଜ୍ୟ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ପ୍ରମୁଖ ସୁଯୋଗ ଖୋଲିବ ।

ସ୍ୱିଡେନର ଗୋଥେନବର୍ଗରେ ୟୁରୋପୀୟ ଶିଳ୍ପ ଗୋଲଟେବୁଲ ବା ୟୁରୋପିଆନ୍‌ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ ଫର୍‌ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି (ERT)କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଭାରତ-ୟୁରୋପର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ରଣନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଭାରତ ସହିତ ସହଭାଗୀତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନିବେଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ୟୁରୋପୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।

ଭଲଭୋ ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ସ୍ୱିଡେନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲଫ୍ କ୍ରିଷ୍ଟରସନ୍, ୟୁରୋପୀୟ କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉର୍ସୁଲା ଭନ୍ ଡେର୍ ଲେଏନ୍, ବରିଷ୍ଠ ୟୁରୋପୀୟ ଶିଳ୍ପ ନେତା ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏକ ଅନିଶ୍ଚିତ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଏବଂ ୟୁରୋପ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ସହଭାଗୀତା ଗଠନ କରିବା ଉଚିତ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଐତିହାସିକ ଭାରତ-ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ FTA ପାଇଁ ଆଲୋଚନାର ସଫଳ ସମାପ୍ତିକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ସହଭାଗୀତା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବାଣିଜ୍ୟ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଉତ୍ପାଦନ, ସେବା ଏବଂ ସ୍ଥିର ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ-ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ-ୟୁରୋପ ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡର (IMEC) ଭଳି ସଂଯୋଗୀକରଣ ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତ ଏବଂ ୟୁରୋପ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବ ।

ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସଂସ୍କାର ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶ ନିବେଶ, ନବସୃଜନ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି । ସେ ଭାରତର ବିସ୍ତାରିତ ଡିଜିଟାଲ୍ ସାର୍ବଜନୀନ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ସହଜତାରେ ଉନ୍ନତି, ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଉତ୍ପାଦନ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ବିକାଶଶୀଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।

"ଡିଜାଇନ୍ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ"ର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଦୋହରାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ୟୁରୋପୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଅଂଶୀଦାର ଭାବରେ ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଘନିଷ୍ଠ କରିବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତ ଏବଂ ୟୁରୋପକୁ ସ୍ଥିର ଏବଂ ବିବିଧ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏକାଠି କାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି । ସେ ପରିବହନ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ, ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି, ଗ୍ରୀନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଏବଂ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ନିବେଶ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟେଲିକମ୍ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି, କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଡିପ୍-ଟେକ୍ ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ, ଗ୍ରୀନ ଏନର୍ଜି, ଗତିଶୀଳତା ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ ଜୀବନ ବିଜ୍ଞାନ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ସହିତ ସହଭାଗୀ ହେବାକୁ ୟୁରୋପୀୟ ଶିଳ୍ପ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ।

ସେ ପ୍ରତିଭା ଗତିଶୀଳତା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶରେ ଦୃଢ଼ ସହଯୋଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତର ଯୁବ ଏବଂ ଦକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟବଳ ଭବିଷ୍ୟତର ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ବାର୍ଷିକ ଭାରତ-ୟୁରୋପ ସିଇଓ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ୟୁରୋପୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏକ ଇଣ୍ଡିଆ ଡେସ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

