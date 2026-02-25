ETV Bharat / international

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା

ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ପରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅର୍ଥନୈତିକ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କୂଟନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବେ ।

Prime Minister Narendra Modi with his Israeli counterpart Benjamin Netanyahu during a meeting, in Tel Aviv, Israel on Feb. 25, 2026
Prime Minister Narendra Modi with his Israeli counterpart Benjamin Netanyahu during a meeting, in Tel Aviv, Israel on Feb. 25, 2026 (PTI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 25, 2026 at 11:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଜେରୁସେଲମ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଇସ୍ରାଏଲୀ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ବୁଧବାର ଏକ "ଉତ୍କୃଷ୍ଟ" ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୁଖ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।

ନଅ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ମୋଦିଙ୍କୁ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସାରା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବେନ୍ ଗୁରିଅନ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଲାଲ କାର୍ପେଟ୍ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସ୍ୱାଗତ ସମାରୋହ ପରେ ଦୁଇ ନେତା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବୈଠକ କରିଥିଲେ ।

"ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସହ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା । ଆଜି ସକାଳେ ଉଷ୍ମ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ୯ ବର୍ଷ ପରେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଫେରିବା ଆନନ୍ଦଦାୟକ," ମୋଦି 'X' ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ।

ଆମେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ । ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଜଳ ପରିଚାଳନା, କୃଷି, ପ୍ରତିଭା ସହଭାଗୀତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ନିକଟତର ସହଯୋଗ ପାଇଁ ବିପୁଳ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଆମେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରମୁଖ ବିକାଶ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ," ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ମୋଦି ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ "ଭାରତ-ଇସ୍ରାଏଲ ବନ୍ଧୁତାକୁ ମଜବୁତ କରୁଥିବା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ଫଳାଫଳରେ ସାମିଲ ହେବା" ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ 'ସ୍ପିକର ଅଫ୍ ଦି ନେସେଟ୍ ମେଡାଲ୍' ପ୍ରଦାନ

ଇସ୍ରାଏଲ ନେସେଟ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ "ସ୍ପିକର ଅଫ୍ ଦି ନେସେଟ୍ ମେଡାଲ୍" ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଏହି ପଦକ ହେଉଛି ନେସେଟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ । ଭାରତ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ରଣନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନେତୃତ୍ୱ ମାଧ୍ୟମରେ - ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଜଣେ ବିରଳ ବିଶ୍ୱ ନେତା ଯିଏ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଉଭୟରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି । ୨୦୧୮ରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ୨୦୧୮ରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାଣ୍ଡ କଲାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ବିଦେଶୀ ନେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ସମ୍ମାନ ।

ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ସହିଦ ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ସୈନିକଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନେସେଟରେ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସମୟରେ ମେଜର ଠାକୁର ଦଲପତ ​​ସିଂହ ଶେଖାୱତଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିଥିବା ଭାରତୀୟ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ "ରକ୍ତ ଏବଂ ବଳିଦାନରେ ଲିଖିତ" ।

"ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ, 4,000ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ସୈନିକ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିଲେ," ବୋଲି ମୋଦି କହିଥିଲେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1918ରେ ହାଇଫାରେ ଐତିହାସିକ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ମନେ ପକାଇ ମେଜର ଦଲପତ ​​ସିଂହଙ୍କୁ "ହାଇଫାର ହିରୋ" ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ସାହସିକତା ଭାରତୀୟ ସୈନିକଙ୍କ ସାହସ ଏବଂ ବଳିଦାନର ପ୍ରତୀକ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତ: ଇସ୍ରାଏଲ ସଂସଦ ନେସେଟରେ "ମୋଦି-ମୋଦି" ନାରା ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଇସ୍ରାଏଲରେ ପହଞ୍ଚିିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି: ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ କଲେ ନେତାନ୍ୟାହୁ, ସଂସଦରେ ରଖିବେ ଅଭିଭାଷଣ

TAGGED:

PM MODI IN ISRAEL
INDIA ISRAEL BITATERAL TIES
INDIA ISRAEL RELATIONS
MODI AND NETANYAHU
MODI AND NETANYAHU TALK

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.