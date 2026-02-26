ETV Bharat / international

Modi In IsraeI: 'ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ସହିତ ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ସ୍ୱାର୍ଥ ଜଡ଼ିତ', ମୋଦି

ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା, ବାଣିଜ୍ୟ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉପରେ ଉଭୟ ଦେଶ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।

PM Narendra Modi and his Israeli counterpart Benjamin Netanyahu during the joint press meet on Thursday.
PM Narendra Modi and his Israeli counterpart Benjamin Netanyahu during the joint press meet on Thursday. (YT@NarendraModi)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 26, 2026 at 7:04 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

MODI IN ISRAEI DAY 2: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରତିପକ୍ଷ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସହ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା, ବାଣିଜ୍ୟ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଭାରତ-ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ୟୁରୋପ ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡର (IMEC) କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଏବଂ I2U2 (ଭାରତ-ଇସ୍ରାଏଲ-UAE-USA) ଢାଞ୍ଚା ଅଧୀନରେ ସହଯୋଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବୈଠକ ପରେ ପ୍ରେସକୁ ମିଳିତ ସମ୍ବୋଧନ ସମୟରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତାରେ ଉନ୍ନୀତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଜୁଲାଇ 2017 ରେ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଭାରତ-ଇସ୍ରାଏଲ ସମ୍ପର୍କକୁ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତା ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ କରାଯାଇଥିଲା ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଭାରତ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ପାରସ୍ପରିକ ଲାଭଦାୟକ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ଦେବେ, କାରଣ ସେ ଦୃଢ଼ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ "ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ, ସମାନ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ମାନବିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି" ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ।

ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ଆତଙ୍କବାଦର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯାହା ହେଉଛି: ମାନବତା କେବେ ବି ସଂଘର୍ଷର ଶିକାର ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।" ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ଗାଜା ଶାନ୍ତି ଯୋଜନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରେ କାରଣ ଏହା ଶାନ୍ତିର ପଥ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

"ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆତଙ୍କବାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ନାହିଁ,"

ଏକ ମିଳିତ ବ୍ରିଫିଂରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ଆତଙ୍କବାଦର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ । ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆତଙ୍କବାଦକୁ ସହ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଆମେ ଆତଙ୍କବାଦ ଏବଂ ଏହାର ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ଜାରି ରଖିବୁ । ଆମେ IMEC ଏବଂ I2U2 ଉପରେ ଏକାଠି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ ।"

"ମୁଁ ସାରାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ଭାରତୀୟ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଭେଟିଥିଲି," ନେତାନ୍ୟାହୁ

"ଭାରତ ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ଗଭୀର ଋଣି । ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସାରାଙ୍କୁ (ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ) ପ୍ରଥମେ ଭେଟିଥିଲି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର ପ୍ରଥମ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସାକ୍ଷାତ ତେଲ୍ ଅଭିଭର ଏକ ଭାରତୀୟ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ରୀନା ପୁଷ୍କର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଥିଲା । ଖାଦ୍ୟ ଚମତ୍କାର ଥିଲା । ସାରା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେହି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ ଥିଲା - କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାକ୍ଷାତ ମଧ୍ୟ ।"

ଇସ୍ରାଏଲରେ UPI ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି

ସଂଯୁକ୍ତ ବ୍ରିଫିଂରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଉଦୀୟମାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହଭାଗୀତା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ । ଇସ୍ରାଏଲରେ UPI ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଖୁସି । ଆମେ ବେସାମରିକ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଏବଂ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବୁ । ଏକାଠି ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କୃଷି ସମାଧାନ ବିକଶିତ କରିବୁ । ଆମେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଗ୍ରାମ ନିର୍ମାଣ ଉପରେ କାମ କରିବୁ ।"

"ଆମେ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବୁ," ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି

ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସହ ଏକ ମିଳିତ ପ୍ରେସ ବ୍ରିଫିଂକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ଏକ ପାରସ୍ପରିକ ଲାଭଦାୟକ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବୁ ।"

"ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ," ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି

ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫିଂକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, "ଶାଲୋମ! ମୋତେ ଏବଂ ମୋ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ । ନଅ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ମୋତେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା । ନଅ ବର୍ଷ ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଫେରିବା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ । ଗତକାଲି ମୋତେ ନେସେଟ୍ ସ୍ପିକର୍ସ ମେଡାଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ମୁଁ ଏହି ପୁରସ୍କାରକୁ 140 କୋଟି ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଭାରତ-ଇସ୍ରାଏଲ ବନ୍ଧୁତାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛି । ଆମେ ଆମର ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତାକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିବା ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ । ଏହା ଉଭୟ ଦେଶର ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ।"

ଭାରତ- ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇସ୍ରାଏଲୀ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ପାଇଁ ଜେରୁସେଲମରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ । ଏହି ଦୁଇ ଦିନିଆ ଗସ୍ତର ଅଂଶ ଭାବେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ରାଏଲୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଇଜାକ ହର୍ଜୋଗଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟି ଭାରତ-ଇସ୍ରାଏଲ ସହଭାଗୀତାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ରଣନୈତିକ ଗଭୀରତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ସମୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଯୋଗର ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ସମ୍ପର୍କ "ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ ।" ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ରାଏଲର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ, "ବିଜ୍ଞାନ, ନବସୃଜନ, କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ଅଛି, ବିଶେଷକରି ଜଳ ଏବଂ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ।"

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ କୃଷିରେ ଅନେକ ଇସ୍ରାଏଲୀ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛି, ଯାହା ଉତ୍ସାହଜନକ ଫଳାଫଳ ଆଣିଛି । ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହଯୋଗକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ, ନେତାମାନେ ନବସୃଜନ, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଶୈକ୍ଷିକ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ସମେତ ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଭାରତ ଏହାର ଜାତୀୟ ବିକାଶ ପଦକ୍ଷେପରେ ଉନ୍ନତ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଜଳସେଚନ କୌଶଳ ଏବଂ କୃଷି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ସମନ୍ୱିତ କରିଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ରାଏଲର ବିଶେଷଜ୍ଞତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୃଢ଼ କରିଥିଲେ ଯେ, ଭାରତ ଏହି ପ୍ରମାଣିତ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଚାଲିଛି । ଆଲୋଚନାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ପୂର୍ବ ବୈଠକଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହର୍ଜୋଗଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଏବଂ ଭାରତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତ: ଇସ୍ରାଏଲ ସଂସଦ ନେସେଟରେ "ମୋଦି-ମୋଦି" ନାରା ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା

TAGGED:

MODI IN ISRAEI DAY 2
BENJAMIN NETANYAHU
NARENDRA MODI
INDIA ISRAEL BITATERAL TIES
INDIA ISRAEL BITATERAL TALKS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.