ETV Bharat / international

ୟୁଏଇ ଉପରେ ଇରାନର ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନିନ୍ଦା; କହିଲେ, ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛି ଭାରତ

ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଲ୍ ନାହ୍ୟାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ଏବଂ ସ୍ଥିରତାକୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ସମର୍ଥନ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ।

Prime Minister Narendra Modi.
Prime Minister Narendra Modi. (PTI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 2, 2026 at 7:08 AM IST

|

Updated : March 2, 2026 at 7:21 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରବିବାର ରାତିରେ ୟୁଏଇର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାଏଦ ଅଲ୍ ନାହ୍ୟାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ଉପସାଗରୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ଭାରତ ୟୁଏଇ ସହିତ ଏକତାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ।

ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଉପସାଗରୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୟୁଏଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଶାନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ଥିରତାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ।

"ୟୁଏଇର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ମୋ ଭାଇ ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାଏଦ ଅଲ୍ ନାହ୍ୟାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛି । ୟୁଏଇ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛି ଏବଂ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣହାନି ପାଇଁ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଏହି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ଭାରତ ୟୁଏଇ ସହିତ ଏକତାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି", ବୋଲି ମୋଦି Xରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ।

"ୟୁଏଇରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛି। ଆମେ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଶାନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ଥିରତାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁ," ବୋଲି ମୋଦି Xରେ ଲେଖିଛନ୍ତି । ଗତ ଦୁଇ ଦିନରେ ୟୁଏଇ ଉପରେ ଇରାନର ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସମେତ 58 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ ରବିବାର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ।

ୟୁଏଇରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛି ଯେ, ଏହା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ଆଘାତ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛି ।

UAEର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ଏହା 165ଟି ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତିହତ କରିଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ 152ଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ 13ଟି ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିଛି । ଏହା ଦୁଇଟି କ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ 541ଟି ଇରାନୀ ଡ୍ରୋନ୍ କୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ 506ଟି ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ।

ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନି ଶନିବାର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ତେହେରାନରେ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା, ରବିବାର ଇରାନର ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି । ଇରାନ ଏହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଆରବ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିଛି ।

CCSର ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ ଡାକିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରବିବାର ରାତିରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କୀତ କ୍ୟାବିନେଟ କମିଟି (CCS) ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ । ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ସଦ୍ୟ ସଂଘର୍ଷରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱାରା ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବୈଠକ ଡକାଯାଇଥିଲା ।

"ପିଟିଆଇ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ କ୍ୟାବିନେଟ କମିଟି (ସିସିଏସ୍)ର ଏକ ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ । ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୁଜରାଟ, ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀର ଦୁଇ ଦିନିଆ ଗସ୍ତ ପରେ ମୋଦି ଗତ ରାତି ପ୍ରାୟ 9.30ରେ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସିସିଏସ୍ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ।

ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଏବଂ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ସମେତ କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଏହି ବୈଠକରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଭାରତ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ।

ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ପି କେ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଅନିଲ ଚୌହାନ, କ୍ୟାବିନେଟ ସଚିବ ଟି ଭି ସୋମନାଥନ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ବିକ୍ରମ ମିଶ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଲାଇଭ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ମହାଯୁଦ୍ଧ; ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ ଦେଲେ ବଡ ବୟାନ, ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣରେ 48 ଇରାନୀ ନେତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଖାମନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କିଏ ହେବ ଇରାନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ?

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲର ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଖାମେନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା ଇରାନ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

Last Updated : March 2, 2026 at 7:21 AM IST

TAGGED:

MODI SLAMS IRAN ATTACKS ON UAE
SHEIKH MOHAMED BIN ZAYED AL NAHYAN
US ISRAEL ATTACK ON IRAN
PM MODI CCS MEETING
MODI SLAMS IRAN ATTACKS ON UAE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.