ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣ ନେଇ ମୋଦିଙ୍କ କଡ଼ା ମନ୍ତବ୍ୟ, 'ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବୁ'

ଦୁଇ ଦିନିଆ ଭୁଟାନ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଦିଲ୍ଲୀ ରେଡ ଫୋର୍ଟ କାର୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

PM Modi on Delhi Blast
ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲା କାର୍‌ ବିସ୍ଫୋରଣ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି (ANI)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 11, 2025 at 1:21 PM IST

Updated : November 11, 2025 at 1:33 PM IST

DELHI RED FORT BLAST ଥିମ୍ପୁ (ଭୁଟାନ): ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ କାର୍‌ ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ନେଇ ବିଦେଶ ମାଟିରୁ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । "ଏହି ଘଟଣାରେ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବନାହିଁ । ଆମର ଏଜେନ୍ସିଗୁ଼ଡିକ ଷଡଯନ୍ତ୍ରର ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବେ।" ଦୁଇ ଦିନିଆ ଭୁଟାନ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏପରି କଡ଼ା ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

'ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବନି '

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, " ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଦୁଃଖିତ କରିଛି । ପୀଡିତଙ୍କ ପରିବାରର ଦୁଃଖ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି । ଆଜି ପୂରା ଦେଶ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଛିଡା ହୋଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଏଜେନ୍ସି ସହ ଗତକାଲି ରାତିରେ(ନଭେମ୍ବର 10) ମୁଁ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲି । ଆମର ଏଜେନ୍ସିଗୁ଼ଡ଼ିକ ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବେ । ଏହା ପଛରେ ଥିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀଙ୍କୁ ଛଡାଯିବନାହିଁ ।"

ବିସ୍ଫୋରଣରେ 12 ମୃତ, 20 ଆହତ:

ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 12 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 20 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆମରୋହାର ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଲୋକେଶ ଅଗ୍ରଓ୍ବାଲ ଓ ଅଶୋକ କୁମାର । ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଦିଲ୍ଲୀର ଶ୍ରୀନିବାସପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳର ଅମର କଟାରିଆ । 20 ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 18 ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଓ ହିମାଚଳପ୍ରଦେଶ ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା କାର୍ ମାଲିକଙ୍କୁ ଜେରା

ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ, ଏନଆଇଏ ସମେତ ଏକାଧିକ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି । ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ "ବିସ୍ଫୋରଣ ଏକ ହୁଣ୍ଡାଇ ଆଇ-ଟ୍ବେଣ୍ଟି (Hundai i20 ) କାରରେ ହୋଇଥିଲା । ଏହି କାର୍‌ ମାଲିକ ମହମ୍ମଦ ସଲମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା । ଦେଢ ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ସେ ଓଖଲାରେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହି କାର ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ । ପରେ କାରକୁ ଆମ୍ବାଲାରେ ଜଣଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା ।" ତାପରେ ପୁଣି ପୁଲଓ୍ବାମାରେ ତାରିକ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ।

'କାର୍‌ ଚଳାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପୁଲଓ୍ବାମା ଡାକ୍ତର'

ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସୁତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, କାର ଚଳାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଫରିଦାବାଦ୍‌ ଆତଙ୍କୀ ମଡ୍ୟୁଲ ସହ ଜଡିତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଠି ନିକଟରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଥିଲା । ପିଟିଆଇ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଆଇଟ୍ବେଣ୍ଟି କାର ଚଳାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପୁଲଓ୍ବାମାର ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଉମର ମହମ୍ମଦ । ପୋଲିସର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ଯେ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଆମୋନିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ, ଫ୍ୟୁଲ ଅଏଲ ଏବଂ ଡେଟୋନେଟର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଇପାରେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିସ୍ଫୋରଣ: 12 ଛୁଇଁଲା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା, 20 ଆହତ

Last Updated : November 11, 2025 at 1:33 PM IST

DELHI EXPLOSION
ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲା କାର ବିସ୍ଫୋରଣ
PM NARENDRA MODI STATEMENT
PM BHUTAN VISIT
DELHI RED FORT BLAST

