ଭାରତକୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ ବୟାନ; କହିଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମୋ ଉପରେ ଖୁସି ନାହାଁନ୍ତି
ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା କଥାକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି । କହିଛନ୍ତି, ମୋଦି ମୋର ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ । ହେଲେ ସେ ମୋ ଉପରେ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି ।
Published : January 7, 2026 at 4:31 PM IST|
Updated : January 7, 2026 at 4:40 PM IST
ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଉଚ୍ଚ ଟାରିଫକୁ ସମର୍ଥନ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମଙ୍ଗଳବାର କହିଛନ୍ତି, ଟ୍ରେଡ ପେନାଲଟି ବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଦଣ଼୍ଡ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହା ଆମେରିକା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିିକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଏହା ଏକ ସମୟରେ ସହଯୋଗୀ ତଥା ପ୍ରତିହ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଉଭୟଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଆର୍ଥିକ ସନ୍ତୁଳନକୁ ସମାଧାନ କରିଥାଏ ।
ମୋଦି ମୋର ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ । ହେଲେ ସେ ମୋ ଉପରେ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି । ଏମିତି ଦୁଇପାଖିଆ କଥା କହି ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଆହୁରୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ଼୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପୁଣି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା କଥାକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ରୁଷଠାରୁ ତେଲ କିଣୁଥିବାରୁ ଭାରତ ଉପରେ ଲଗା ଯାଇଥିବା ଟାରିଫକୁ ନେଇ ମୋଦି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ନ ଥିବା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ।
VIDEO | Washington, USA: “I have a very good relationship with PM Modi, but he is not happy with me as India is paying high tariffs due to its purchase of Russian oil,” says US President Donald Trump.— Press Trust of India (@PTI_News) January 6, 2026
ହାଉସ ଜିଓପି ମେମ୍ବର ରିଟ୍ରିଟରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ, ‘ଆମେରିକା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ତଥା ଟାରିଫ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।’ ସେ କହିଥିଲେ, ‘ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ଉପରେ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି । କାରଣ ଭାରତକୁ ଏବେ ଅଧିକ ଟାରିଫ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି । ଏବେ ଭାରତ ରୁଷଠାରୁ ତେଲ କିଣିବା ବହୁତ କମ କରି ଦେଉଛି ।’
ଭାରତ ରୁଷଠାରୁ ତେଲ କିଣୁଥିବାରୁ ଆମେରିକା 50 ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ ଲଗାଇଛି । ୟୁକ୍ରେନ-ରୁଷ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବାବେଳେ ଭାରତ ଏହି ତେଲ କିଣି ରୁଷକୁ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ବଢାଉଛି ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯଦି ଭାରତ ରୁଷ ତେଲ କିଣିବା ନେଇ ଆମେରିକାର ଚିନ୍ତା ଉପରେ ବିଚାର ନ କରେ ତେବେ ଆମେରିକା ଆହୁରି ଟାରିଫ ଲଗାଇବ । ଏହି ବୟାନର ଦିନ ପରେ ଚ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଏପରି କଥା କହିଥିବାରୁ ଏହାର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢି ଯାଇଛି ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ଟପ୍ରକୃତରେ ସେ ମୋତ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ମୋଦି ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ । ସେ ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଚ । ତେଣୁ ସେ ମୋତେ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ । ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କର ଏହି ଭାଷଣରେ ନୂଆ ଟାରିଫ ନୀତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଥିଲେ, 'ଏହି ପହକ୍ଷେପ ଆମେରିକାକୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଦେଉଛି ।'
ଭାରତ କମ ଦାମରେ ରୁଷଠାରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କିଣି ମସ୍କୋକୁ ମଜବୁତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ । ସେଥିପାଇଁ ଭାରତର ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଅଧିକ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି । ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅନନ୍ତୋଷକୁ ନେଇ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଅବଗତ ଅଛି ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ।
