ରୁଷ ନେତୃତ୍ୱ ସହ ଆଲୋଚନାରେ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଇରାନ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବାସ୍ ଆରାଘଚି
ଇରାନର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବାସ୍ ଆରାଘଚିଙ୍କ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Xରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରାଜନୀତିକୁ ସରଗରମ କରିଛି ।
Published : April 28, 2026 at 6:25 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନାର ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ, ଇରାନର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବାସ୍ ଆରାଘଚି ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Xର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରାଜନୀତିକୁ ସରଗରମ କରିଛି ।
ଆରାଘଚି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଥିବାରୁ ରୁଷ ନେତୃତ୍ୱ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ; ସମ୍ପ୍ରତି ଘଟଣାବଳୀ ଆମ ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କର ଗଭୀରତା ଓ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଛି। ପୁଟିନଙ୍କ ସହ ଭେଟ ପରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ରୁଷର ଏହି ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଇରାନ କୃତଜ୍ଞ ।
ଆରାଘଚି ସୋମବାର ରୁଷରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରୁଷ ଅଧିକାରୀ ଓ ଦେଶରେ ନିଯୁକ୍ତ ଇରାନର ରାଜଦୂତ କାଜେମ ଜଲାଲି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ।
ଦିନକ ଆଗରୁ ସେ ରୁଷର ସେଣ୍ଟ୍ ପିଟର୍ସବର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ସହ ଭେଟ କରିଥିଲେ । ପୁଟିନ ଇରାନର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପାଇଁ ସାହସିକ ଓ ବୀରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲଢ଼ୁଥିବାରୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ସେପଟେ ପୁଟିନଙ୍କ ସହ ଭେଟ ସମୟରେ ଆରାଘଚି କହିଥିଲେ ଯେ, ମସ୍କୋ ଓ ତେହେରାନ ମଧ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ ବନ୍ଧୁତ୍ବର ପ୍ରତିକ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ହେଉ ପଛେ ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରଗତିରେ ଅଗ୍ରଗତି ଜାରି ରହିବ । ଏଥିସହ ସେ କହିଥିଲେ; ଇସ୍ଲାମିକ ରିପବ୍ଲିକ ଅଫ୍ ଇରାନକୁ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ । ଏହି ଅବସରରେ ରୁଷ ବିଦେଶମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ଗେଇ ଲାଭରୋଭ କହିଥିଲେ ଯେ, ପୁଟିନ ଓ ଇରାନ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା “ଉପଯୋଗୀ ଓ ରଚନାତ୍ମକ” ଥିଲା । ପରେ କ୍ରେମଲିନ ପ୍ରବକ୍ତା ଦିମିତ୍ରି ପେସ୍କୋଭ କହିଥିଲେ ଯେ, ରୁଷ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ସେବା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପିତ ହେଉ ଓ ଯେପରି ପୁନର୍ବାର ଯୁଦ୍ଧ ନହେଉ, ଏହି ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟାସ କରିବୁ ।
ରୁଷ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବାସ୍ ଆରାଘଚି ପାକିସ୍ତାନର ଇସ୍ଲାମାବାଦ ଦୌରା କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ୍ ଆସିମ ମୁନିରଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେ “ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫଳଦାୟକ” ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଓମାନ ଦୌରା କରି ସୁଲତାନ ହୈଥାମ ବିନ୍ ତାରିକ୍ ଅଲ୍ ସଇଦଙ୍କ ସହ ହର୍ମୁଜ୍ ସମୁଦ୍ର ସଙ୍କଟ ଓ ଇରାନ-ଆମେରିକା ସଂଘର୍ଷ ଶେଷ ପାଇଁ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରୟାସ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।
ଏସବୁ ଭିତରେ ଶନିବାର ସେ ପାକିସ୍ତାନ ଛାଡ଼ି ଓମାନ ଯିବା ପରେ, ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ, ଆମେରିକୀୟ ଆଲୋଚକ ଷ୍ଟିଭ୍ ୱିଟକଫ୍ ଓ ଜାରେଡ୍ କୁଶନର ଇରାନ ସହ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଇସ୍ଲାମାବାଦ ଯିବେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ରବିବାର ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ, ଶାନ୍ତି ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ । ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଟ୍ରମ୍ପ୍, ଇରାନ ସହ ଦୁଇ ସପ୍ତାହର ଅସ୍ତ୍ରବିରତିକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତେହେରାନକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ପାଇଁ ଏକତ୍ର ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ସମୟ ମିଳିଥିଲା ।
ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ସେହି ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନର ସୁପ୍ରିମ ଲିଡର ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନେଇଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଶୀର୍ଷ ସେନା ଅଧିକାରୀ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ଇସ୍ଲାମିକ ରିପବ୍ଲିକର ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମଗ୍ର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ