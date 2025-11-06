ETV Bharat / international

ଫିଲିଫାଇନ୍ସରେ ଟାଇଫୁନ ତାଣ୍ଡବରେ 114 ମୃତ, ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା

ଟାଇଫୁନ କଲମାଏଗି ଦେଶରେ ଘଟିଥିବା ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।

Residents walk along debris along a shoreline after Typhoon Kalmaegi caused devastation in communities at Talisay City, Cebu province, central Philippines, Wednesday, Nov. 5, 2025.
Residents walk along debris along a shoreline after Typhoon Kalmaegi caused devastation in communities at Talisay City, Cebu province, central Philippines, Wednesday, Nov. 5, 2025. (AP)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 6, 2025 at 4:28 PM IST

ମନିଲା: ଫିଲିଫାଇନ୍ସରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଲା ଟାଇଫୁନ କଲମାଏଗି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେଶରେ ଘଟିଥିବା ଏହା ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ବନ୍ୟା ଆସିବାରୁ 114 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 127 ଜଣ ନିଖୋଜ ରହିଛନ୍ତି । ଭୟଙ୍କର ଟାଇଫୁନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ଫିଲିଫାଇନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡ ମାର୍କେସ ଜେଆର ଗୁରୁବାର ତତ୍କାଳ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ବୁଧବାର ଟ୍ରପିକାଲ ସାଇକ୍ଲୋନ ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ୍‌ ସାଗରରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିଥିଲା ।

ସିଭିଲ ଡିଫେନ୍ସ ଅଫିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଟାଇଫୁନ ଯୋଗୁଁ 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି, 5,60,000ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପତି କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4,50,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସେଲ୍ଟରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ମାର୍କେସ ଟାଇଫୁନର ସମୀକ୍ଷା ଡିଜାଷ୍ଟର ରେସପନ୍ସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କରିବା ସମୟରେ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ସରକାର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପାଣ୍ଠିକୁ ତୁରନ୍ତ ବଣ୍ଟନ କରିପାରିବେ । ଦେଶର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କାଲମାଏଗିରର ବିନାଶକାରୀ ପ୍ରଭାବ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିଥିବା ସମୟରେ ଡିଜାଷ୍ଟର ରେସପନ୍ସ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରୁ ଆଉ ଏକ ଟ୍ରପିକାଲ ସାଇକ୍ଲୋନ ଏକ ସୁପର ଟାଇଫୁନରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ । ଏହା ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଉତ୍ତର ଫିଲିପାଇନ୍ସକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ।

ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଟାଇଫୁନ କଲମାଏଗି ଯୋଗୁଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରଦେଶ ଆଗୁସାନ ଡେଲସୁରରେ ବାୟୁସେନା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାରୁ 6 ଜଣ କ୍ରିୟୁ ମେମ୍ବରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଟାଇଫୁନରେ ପ୍ରଭାବିତ ପ୍ରଦେଶ ଗୁଡିକୁ ଯାଇ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କ୍ରିୟୁ ମେମ୍ବର ମାନେ ଯାଉଥିବା ସେନା କହିଛି । କିନ୍ତୁ ହେଲିକପ୍ଟର କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଇନାହିଁ ।

କଲମାଏଗି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ସେବୁ ପ୍ରାନ୍ତର ନଦୀ ଓ ଜଳାଶୟ ଗୁଡିକରେ ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା । ଫଳରେ ବନ୍ୟା ଆବାସିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୁଡିକୁ ଘେରିଯାଇଥିଲା । ଘରେ ପାଣି ପଶିଯିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଛାତୁପରୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ । ବନ୍ୟା ପାଣି ବଢିବାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରିଲେ । ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟାରେ ଅଧିକାଂଶ ଘର ବୁଡିଯିବାରୁ 71 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଦେଶିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ କହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି 65 ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ଓ 69 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରଦେଶ ନେଗ୍ରୋସ ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲରେ 62 ଜଣ ନିଖୋଜ ରହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ଆମେରିକାରେ ବଡ଼ଧରଣର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା, 7 ମୃତ ଓ ଅନେକ ଗୁରୁତର

