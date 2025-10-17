ETV Bharat / international

ପାକ ବିଦେଶମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଜବ ବୟାନ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ଭାରତ ସହ ଏକକାଳୀନ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ

ଅଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଏବେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି । ତେବେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଯୁଦ୍ଧ ସେ ଲଢି ପାରିବେ ।

Khwaja Asif, Defense Minister of Pakistan
Khwaja Asif, Defense Minister of Pakistan (IANS)
ନୂଆଦିଲ୍ଳୀ: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡିଛି । ଏବେ ନିଜର ଇଜ୍ଜତ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ବୟାନ ଦେଇଛି ଯେ, ସେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇ ଦେଶ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି । ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖ୍ୱାଜା ମୁହମ୍ମଦ ଅସିଫ ଏପରି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଅଫଗାନିସ୍ତାନ-ଭାରତ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ

ଆସିଫ କହିଛନ୍ତି, ଅଫଗାନିସ୍ତାନ ସମେତ ଭାରତ ସହ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ଟିଭି ଚାନେଲକୁ ସାକ୍ଷାତ ଦେଇ ପାକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଅଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଏବେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି । ତେବେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଯୁଦ୍ଧ ସେ ଲଢି ପାରିବେ ।

ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଚଲାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ଅଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମାରୁ ନିଜ ସେନାକୁ ହଟାଇ ନଥିଲା । ତେବେ ଏହି ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଆସିଫ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ଅଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ । ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ଯାଇଥିଲା ଯେ ଆପଣ କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହବାଜ ସରିଫ ଦୁଇ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସହ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କି ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଆସିଫ କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଏକ ଯୋଜନା ଅଛି।

ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବା ଭାରତର ଅଭ୍ୟାସ-ଭାରତ

ଏପଟେ ପାକିସ୍ତାନ- ଅଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି ଭାରତ । ଭାରତ କହିଛି, ପାକିସ୍ତାନ ନିଜ ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ପଡୋଶୀ ଦେଶକୁ ପଠାଉଛି ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦୋଷ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି । ପାକିସ୍ତାନ ଦାବି କରିଥିଲା ଯେ, ସେ ତେହରିକ ଏ ତାଲିବାନର ମୁଖ୍ୟ ନୁର ୱଲି ମେହସୁଦର ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି । ହେଲେ ଏବେ ଅସିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମେହସୁଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି । ଅଫଗାନିସ୍ତାନ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଉପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲା ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ମତକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା ।

ଏଠି ମନେ ପକେଇ ଦେବୁ, ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମିର ଖାନ ମୁତ୍ତାକି ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ । ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କହିଛି ଯେ କୌଣସି ଦେଶରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ।


ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସୱାଲ କହିଛନ୍ତି, ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ, କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଅଖଣ୍ଡତା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ । ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି । ରଣଧୀର ଜୟସୱାଲ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି କାବୁଲରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ବୈଷୟିକ ମିଶନକୁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଦୂତାବାସରେ ପରିଣତ କରାଯିବ ।

