ଆଫଗାନରେ ପାକିସ୍ତାନର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ; ସଠିକ ସମୟରେ ଦିଆଯିବ ଜବାବ: ତାଲିବାନ
ଅସ୍ତ୍ରବିରତୀ ମଧ୍ୟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ । ତାଲିବାନର କଡା ଚେତାବନୀ, 'ସଠିକ ସମୟରେ ଦିଆଯିବ ଜବାବ'।
Published : November 25, 2025 at 8:51 PM IST
କାବୁଲ: ପାକିସ୍ତାନ- ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ସୋମବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ତାଲିବାନ ସରକାର । ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ 10 ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଓ ସେଥିରେ 9 ଜଣ ଶିଶୁ ରହିଥିବା ତାଲିବାନ ସରକାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ସଠିକ ସମୟରେ ଏହାର ଜବାବ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଆଫଗାନସ୍ତାନ ।
Response to yet another violation of Afghanistan’s territory by Pakistani forces— Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) November 25, 2025
The airstrikes carried out last night by Pakistani forces in Afghanistan’s Paktika, Khost, and Kunar provinces constitute a direct assault on Afghanistan’s sovereignty
1/4
ପାକିସ୍ତାନ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ 10 ମୃତ:
ପଡୋଶୀ ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ତାଲିବାନ ସରକାର ପ୍ରମୁଖ ମୁଖପାତ୍ର ଜବିହୁଲ୍ଲାହ୍ ମୁଜାହିଦ କହିଛନ୍ତି,"ସୋମବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର 3ଟି ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟରେ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ କରିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ମହିଳା ଓ 9 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ମୋଟ୍ 10 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । କୁନାର ଓ ପକ୍ତିକାରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ 4 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।"
ଆକ୍ରମଣର ଜବାବ ସଠିକ ସମୟରେ ଦିଆଯିବ:
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ତାଲିବାନ ପ୍ରମୁଖ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି,"ଇସଲାମିକ ଏମିରେଟ ଏହି ହିଂସା, ଅପରାଧ ଓ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକୁ କଡା ନିନ୍ଦା କରୁଛି । ନିଜ ଦେଶ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଆଫଗାନର ଅଧିକାର । ଏହି ଆକ୍ରମଣର ଜବାବ ସଠିକ ସମୟରେ ଦିଆଯିବ ।"
ଅସ୍ତ୍ରବିରତୀ ଉଂଲ୍ଲଘନ କରି ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ:
ଅନ୍ୟପଟେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ତଥା ସରକାର ଏହି ଅଭିଯୋଗର ଏବେସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଉତ୍ତର ରଖିନାହାନ୍ତି । ଏକ ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ହେଲା ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ବିବାଦ ଜାରି ରହିଛି । ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ କତାର ଓ ତୁର୍କୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତୀ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଆଗଫାନ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ସୋମବାର ପାକିସ୍ତାନ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ କରି ଅସ୍ତ୍ରବିରତୀ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ କତାର ଓ ତୁର୍କୀ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ କୌଣସି ଉତ୍ତର ରଖିନାହାନ୍ତି । କିଛି ସପ୍ତାହ ତଳେ ପାକ- ଆଫଗାନ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଇରାନ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ଦେଶ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା ।
