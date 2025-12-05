ପାକିସ୍ତାନରେ ହିନ୍ଦୁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ; ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ
ହିନ୍ଦୁ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ଇସଲାମ ଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ । ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ।
December 5, 2025
କରାଚୀ (ପାକିସ୍ତାନ): ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଇସଲାମ୍ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ହିନ୍ଦୁ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ଇସଲାମ ଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ପାକିସ୍ତାନର ସିନ୍ଧ ପ୍ରଦେଶରୁ ଏଭିଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସରକାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ:
ପାକିସ୍ତାନ ସିନ୍ଧ ପ୍ରଦେଶ ମିରପୁର ସକ୍ରୋ ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା କିଛି ହିନ୍ଦୁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ହିନ୍ଦୁ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଶିକ୍ଷା ଜାରି ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାରକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି । ହିନ୍ଦୁ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କଲମା ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ଏହାସହ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା ବିଶ୍ବାସକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିହାସ କରାଯାଉଛି । ଏନେଇ ଅଭିଭାବକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଅଭିଭାବକମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ, କିଛି ଛାତ୍ରୀ ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଓ କଲମା ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରୁ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ:
ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ (Minister of State for Religious Affairs) ଖୀସୋ ମଲ ଖେଆଲ ଦାସ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସିନେଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରାଦେଶିକ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସିନ୍ଧ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର ସୟଦ ସର୍ଦ୍ଦାର ଅଲ୍ଲି ଶାହ ମିରପୁର ସକ୍ରୋ ଗସ୍ତ କରିବା ସହ ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି "କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନେ ଛାତ୍ରୀ, ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି," । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ପାଇଁ କାହାକୁ ବଳପୂର୍ବକ କିମ୍ବା ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ।
ପାକିସ୍ତାନ ସିନ୍ଧରେ ସର୍ବାଧିକ ହିନ୍ଦୁ ରହିଛନ୍ତି । ସେଠାରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ରୋଜଗାର ବହୁତ କମ ରହିଛି । ପୂର୍ବରୁ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ ଏବଂ ବୟସ୍କ ମୁସଲିମ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହର ବାରମ୍ବାର ମାମଲା ସାମ୍ନା ଆସିଛି । ମାନବାଧିକାର ଗ୍ରୁପ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 1,000ରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଝିଅଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ସିନ୍ଧର ଦଳିତ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଧିକାଂଶ ଯୁବତୀ ରହିଛନ୍ତି ।