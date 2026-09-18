ପାକିସ୍ତାନରେ ମସଜିଦରେ ଭୟଙ୍କର ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ: ୧୬ ମୃତ, ୫୦ରୁ ଅଧିକ ଆହତ
ଶୁକ୍ରବାର ନମାଜ ସମୟରେ କୋହାଟର ପୋଲିସ ଲାଇନ୍ସ ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ; ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୫ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଓ ୧୧ ନାଗରିକ।
Published : September 18, 2026 at 6:07 PM IST
ପେଶାୱର: ପାକିସ୍ତାନର ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳ ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱା ପ୍ରଦେଶର କୋହାଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୁକ୍ରବାର ନମାଜ ସମୟରେ ଏକ ମସଜିଦରେ ଭୟଙ୍କର ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଅତି କମରେ ୧୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୫ ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ୧୧ ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରାଦେଶିକ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ଜୁଲଫିକାର ହମିଦ କହିଛନ୍ତି।
ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, କୋହାଟର ପୁରୁଣା ପୋଲିସ ଲାଇନ୍ସ ନିକଟରେ ଥିବା ଏହି ମସଜିଦଟି ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱାର ରାଜଧାନୀ ପେଶାୱରଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୬୦ କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମରେ ଅବସ୍ଥିତ। ହଠାତ୍ ବିସ୍ଫୋରକ ଭର୍ତ୍ତି ଏକ ଗାଡ଼ି ମସଜିଦ ପରିସର ଆଡ଼କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ସଶସ୍ତ୍ର ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହ ସୁରକ୍ଷାବାହିନୀର ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା।
ପ୍ରାଦେଶିକ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ଜୁଲଫିକାର ହମିଦ କହିଛନ୍ତି, “ଗାଡ଼ିଟି ଗେଟ୍ରେ ଧକ୍କା ଦେବା ପରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଗୁଳି ବିନିମୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା।” ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହ ଗୁଳି ବିନିମୟ ସମୟରେ ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚ୍ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଆଉ ଏକ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା।
ଆକ୍ରମଣର ଦାୟିତ୍ୱ ଏକ ଅଳ୍ପ ପରିଚିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଇତ୍ତେହାଦ-ଉଲ-ମୁଜାହିଦିନ ପାକିସ୍ତାନ ନେଇଛି। ଏହି ସଂଗଠନଟି ହାଫିଜ ଗୁଲ ବାହାଦୁର ଗ୍ରୁପ୍, ହରକତ ଇନକିଲାବ-ଏ-ଇସ୍ଲାମୀ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଲଶ୍କର-ଏ-ଇସ୍ଲାମର ମେଣ୍ଟ ଭାବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୨୫ ଏପ୍ରିଲରେ ଏହି ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଜିଓ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ହସ୍ପିଟାଲର ମେଡିକାଲ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ତାହିର ଅଲି ଶାହଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି କହିଛି ଯେ, ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ୧୫ଟି ମୃତଦେହ ଏବଂ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ଆହତଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ରିପୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ଥିବା କୁହାଯାଇଛି।
ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ମସଜିଦର ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ପୋଲିସ ଅନୁସାରେ, ମସଜିଦ ବାହାରେ ଏକ ବଡ଼ ଗର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମସଜିଦର ବାହ୍ୟ ଅଂଶ ଭୀଷଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ସହ ଏକ କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ନମାଜ ପାଇଁ ମସଜିଦରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳର ଭିଡିଓ ଫୁଟେଜ୍ରେ ମସଜିଦ ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ରେସ୍କ୍ୟୁ ୧୧୨୨ ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱାର ମୁଖପାତ୍ର ବିଲାଲ ଅହମଦ ଫୈଜି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସୂଚନା ପାଇବାର କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଅନେକ ଆହତଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ।
ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ପ୍ରାଦେଶିକ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ହମିଦ ଜିଲ୍ଲାର ଆଞ୍ଚଳିକ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଥିଲେ। ଆହତମାନଙ୍କୁ ସମୟୋଚିତ ଓ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମ୍ଭବ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଦେବାକୁ ସେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ହମିଦ କହିଛନ୍ତି, “ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱା ପୋଲିସ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଏକ ଲୁହାର ପାଚେରୀ ଭଳି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଏଭଳି କାପୁରୁଷୋଚିତ ଆକ୍ରମଣ ଆମର ସଂକଳ୍ପକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରିବ ନାହିଁ।”
ପାକିସ୍ତାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଫ ଅଲି ଜର୍ଦାରୀ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ବିଦେଶୀ ସମର୍ଥନପ୍ରାପ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ “ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ” ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି।
ସରିଫ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ସେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ସରକାରୀ ରେଡିଓ ପାକିସ୍ତାନ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି।
ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଫୈସଲ କରିମ କୁନ୍ଦି ମଧ୍ୟ ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ନିନ୍ଦା କରି କହିଛନ୍ତି, “ଆତଙ୍କବାଦକୁ ମୂଳପୋଛ କରିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଦେଶ ସୁରକ୍ଷାବାହିନୀ ସହ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି।” ସେପଟେ ପ୍ରାଦେଶିକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୋହେଲ ଆଫ୍ରିଦି ମଧ୍ୟ ବିସ୍ଫୋରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି।
ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ପାକିସ୍ତାନରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବଢ଼ିଛି। ବିଶେଷକରି ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱା ଓ ବାଲୁଚିସ୍ତାନ ପ୍ରଦେଶରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହିଂସାର ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି।