ପାକିସ୍ତାନ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ; 130 ତାଲିବାନ ନିପାତ, 55 ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନ୍ୟ ମୃତ

ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ । ପାକିସ୍ତାନର ଅପରେସନ 'ଗଜବ ଇଲ ହକ୍'ରେ 130 ତାଲିବାନ ସୈନ୍ୟ ମୃତ। ପାକ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଓପନ୍ ୱାର୍ (Open War) କହିଛନ୍ତି।

Pakistan Declared open war against afganistan killed 130 talibans under Op Ghazab Lil Haq
ପାକିସ୍ଥାନର 'ଗଜବ ଇଲ ହକ' ଅପରେସନ: 55 ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକ ସମେତ 130 ତାଲିବାନ ନିପାତ (AP)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 27, 2026 at 9:22 AM IST

Updated : February 27, 2026 at 9:31 AM IST

PAKISTAN AFGHANISTAN WAR ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଆହୁରି ଘେନେଇଛି । ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା- ଡୁରାଣ୍ଡ ଲାଇନକୁ ନେଇ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଖୋଲା ଯୁଦ୍ଧ( Open War) ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା:
ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖ୍ବାଜା ଆସିଫ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ 'ଖୋଲା ଯୁଦ୍ଧ' ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ନିଜର X ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ସହିବା କ୍ଷମତା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏବେ ଏହା ତାଲିବାନ ଓ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଖୋଲା ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।"

ଅପରେସନ 'ଗଜବ ଇଲ ହକ':
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ସାମରିକ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହାର ନାମ 'ଗଜବ ଇଲ ହକ' ରହିଛି । ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ସୀମା ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର କରାଯାଉଥିବା ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିଉତ୍ତରରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହି ଅପରେସନରେ 130 ଆଫଗାନୀ ତାଲିବାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରିଛି ବୋଲି ପାକିସ୍ତାନ ଦାବି କରିଛି । ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ତାଲିବାନ ପକ୍ଷରୁ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରୀରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏହ ଅପରେସନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ସେହିପରି 55 ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ତାଲିବାନ ସରକାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

ଖବର ଅପ୍‌ଡେଟ ଜାରି ରହିଛି....

ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ
PAK DEFENCE MINISTER KHAWAJA ASIF
TALIBAN
DURAND LINE
AFGHANISTAN PAKISTAN WAR

