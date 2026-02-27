ପାକିସ୍ତାନ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ; 130 ତାଲିବାନ ନିପାତ, 55 ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନ୍ୟ ମୃତ
ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ । ପାକିସ୍ତାନର ଅପରେସନ 'ଗଜବ ଇଲ ହକ୍'ରେ 130 ତାଲିବାନ ସୈନ୍ୟ ମୃତ। ପାକ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଓପନ୍ ୱାର୍ (Open War) କହିଛନ୍ତି।
Published : February 27, 2026 at 9:22 AM IST|
Updated : February 27, 2026 at 9:31 AM IST
PAKISTAN AFGHANISTAN WAR ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଆହୁରି ଘେନେଇଛି । ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା- ଡୁରାଣ୍ଡ ଲାଇନକୁ ନେଇ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଖୋଲା ଯୁଦ୍ଧ( Open War) ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା:
ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖ୍ବାଜା ଆସିଫ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ 'ଖୋଲା ଯୁଦ୍ଧ' ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ନିଜର X ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ସହିବା କ୍ଷମତା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏବେ ଏହା ତାଲିବାନ ଓ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଖୋଲା ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।"
ଅପରେସନ 'ଗଜବ ଇଲ ହକ':
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ସାମରିକ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହାର ନାମ 'ଗଜବ ଇଲ ହକ' ରହିଛି । ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ସୀମା ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର କରାଯାଉଥିବା ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିଉତ୍ତରରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହି ଅପରେସନରେ 130 ଆଫଗାନୀ ତାଲିବାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରିଛି ବୋଲି ପାକିସ୍ତାନ ଦାବି କରିଛି । ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ତାଲିବାନ ପକ୍ଷରୁ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରୀରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏହ ଅପରେସନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ସେହିପରି 55 ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ତାଲିବାନ ସରକାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
