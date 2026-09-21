ETV Bharat / international

ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନର ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ, 28 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦାବି କଲା ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା

ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଏକ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି । ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଥିରେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଓ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Residents inspect the rubble of a house destroyed in a strike in Patan village, Kunar province, eastern Afghanistan, Monday, Sept. 21, 2026
ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ (AP)
author img

By AP (Associated Press)

Published : September 21, 2026 at 7:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଇସଲାମବାଦ: ପୂର୍ବ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି । ପାକିସ୍ତାନୀ ଜେଟ୍ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ 28 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଦାବି କରିଛି । ସେପଟେ କାବୁଲର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହାକୁ ଅଶ୍ବୀକାର କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ କରିଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ 3 ଜଣ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।

ଦୁଇ ଦେଶର ସୀମା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହା ସୀମାପାର ଶତ୍ରୁତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି । ଇସଲାମାବାଦ ଓ କାବୁଲ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପାଇଁ ଚୀନ୍ ସମେତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଦେଶମାନଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ଜଟିଳ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ।

ପାକିସ୍ତାନର ସୀମା ନିକଟରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଉପରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିପାରେ ବୋଲି ପାକିସ୍ତାନ ଚେତାବନୀ ଦେବା ପରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି । ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ପୋଲିସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଉଛି । ଫଳରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ବୋଲି ପାକିସ୍ତାନ ଦାବି କରିଛି । ମାସ ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ଏହି ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ପାକିସ୍ତାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍‌ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ପରେ ଆଫଗାନ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।

ଆଜି ହୋଇଥିବା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ 28 ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପାକିସ୍ତାନର ଦୁଇଜଣ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆକ୍ରମଣରେ 3 ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ 4 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିନାହିଁ ।

Xରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ, ଆଫଗାନ ତାଲିବାନ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର ଜାବିଉଲ୍ଲାହ ମୁଜାହିଦ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର ଜବାବ ଦିଆଯିବ । ସେ କହିଛନ୍ତି "ଆମେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ନୃଶଂସତାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ଏହାକୁ ଏପରି ଅପରାଧର ପୁନରାବୃତ୍ତି ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛୁ । ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମରିକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସେମାନଙ୍କ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ବିଫଳତାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଏପରି ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି ।"

ଆଫଗାନ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର ହମଦୁଲ୍ଲା ଫିତରତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆକ୍ରମଣ ଭୋର ପ୍ରାୟ 3ଟାରେ କୁନାର ପ୍ରଦେଶର ନୁର୍ଗାଲ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ପାକତିକା ପ୍ରଦେଶର ବାରମଲ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଥିଲା । ନୁର୍ଗାଲର ପଠାଣ ଗାଁରେ ନୁର ଅହମ୍ମଦ ନାମକ ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଘର ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅହମ୍ମଦ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଦୁଇ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଚାରି ଜଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଫିତରତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବାରମଲର ରାଖା ଏବଂ ତୋର କୁଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ଏକ ଦୋକାନ ଏବଂ ଏକ ଖାଲି ଘର ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି । ଆଫଗାନ ସୀମା ନିକଟସ୍ଥ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱା ପ୍ରଦେଶର ହାଙ୍ଗୁରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହ ଗୁଳିବିନିମୟରେ ଦୁଇ ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ 6 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ପାକିସ୍ତାନରେ ମସଜିଦରେ ଭୟଙ୍କର ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ: ୧୬ ମୃତ, ୫୦ରୁ ଅଧିକ ଆହତ

ଆରବ ସାଗରରେ ଭାରତୀୟ ନୌଜାହାଜକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ପାକିସ୍ତାନ ଜାହାଜ, କଡା ଆପତ୍ତି ଜଣାଇଲା ଭାରତ

TAGGED:

PAKISTAN AFGHANISTAN WAR
PAKISTANI JET FIGHTERS
ପାକିସ୍ତାନ ଆକ୍ରମଣ
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ
PAKISTAN AIRSTRIKE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.