ପାକିସ୍ତାନ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ 3 ଆଫଗାନ କ୍ରିକେଟର ମୃତ
ଅଶାନ୍ତ ପାକିସ୍ତାନ-ଆଫଗାନିସ୍ଥାନ ସୀମା । ପାକିସ୍ତାନ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଆଫଗାନର ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ।
Published : October 18, 2025 at 9:21 AM IST|
Updated : October 18, 2025 at 9:30 AM IST
Pakistan Airstrike Afghanistan କାବୁଲ: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଲଢେଇ ଭୟଙ୍କର ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପାକ୍ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ 3 ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ସମେତ ଅତିକମରେ 10 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଫଗାନ ଟିମ୍ ।
ପାକ୍ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍:
2 ଦିନର ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପରେ ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ ପାକ୍-ଆଫଗାନ ସୀମା । ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଭଙ୍ଗ କରି ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଆଫଗାନ ଅଧିକାରୀ । ପ୍ରାୟ ଏକସପ୍ତାହ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ 48 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଶାନ୍ତ ପଡିଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଛି ସୀମା ।
Statement of Condolence— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) October 17, 2025
The Afghanistan Cricket Board expresses its deepest sorrow and grief over the tragic martyrdom of the brave cricketers from Urgun District in Paktika Province, who were targeted this evening in a cowardly attack carried out by the Pakistani regime.
In… pic.twitter.com/YkenImtuVR
ପାକ୍ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ !:
ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ଏଏଫପିକୁ ନାମ ଗୋପନ ରଖି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ତାଲିବାନ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ପାକିସ୍ତାନ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଭଙ୍ଗ କରିଛି ଏବଂ ପାକ୍ତିକା ରାଜ୍ୟରେ 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ବୋମାମାଡ କରିଛି । ଆଫଗାନ ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ ।"
ଆଉଜଣେ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଧିକାରୀ ନାମ ଗୋପନ ରଖି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ଏଏଫପିକୁ କହିଛନ୍ତି, "ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ 10 ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ପାଖାପାଖି 12 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ।
I am deeply saddened by the loss of civilian lives in the recent Pakistani aerial strikes on Afghanistan. A tragedy that claimed the lives of women, children, and aspiring young cricketers who dreamed of representing their nation on the world stage.— Rashid Khan (@rashidkhan_19) October 17, 2025
It is absolutely immoral and…
3 ଆଫଗାନ କ୍ରିକେଟର ମୃତ:
ଆଫଗାନିସ୍ଥାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ କରି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । 10 ଜଣ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 3ଜଣ କ୍ରିକେଟର କବିର, ଶିବଗାତୁଲ୍ଲାହ ଓ ହାରୁନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ସେ ଆଉମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଆଗାମୀ ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ତ୍ରି-ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଟି-20 ସିରିଜରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଖେଳିବ ନାହିଁ ।
ପାକିସ୍ତାନର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଏଏଫପିକୁ କହିଛନ୍ତି, ' ପାକ୍ ସେନା ଆଫଗାନ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଜିଫ ଗୁଲ ବାହାଦୂର ଗ୍ରୁପକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଏହି ଆକ୍ରମମ କରିଛି । ଏହି ଗ୍ରୁପର ଲିଙ୍କ ତେହେରିକ-ଇ-ତାଲିବାନ ସଂଗଠନ ସହ ରହିଥିଲା । ଇସଲାମବାଦ କହିବାନୁଯାୟୀ, ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଫଗାନିସ୍ଥାନ ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ତର ଓ୍ବାଜିରିସ୍ତାନ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମଘାତି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ 7 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ସୈନିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ।
ଇସଲାମାବାଦ କହିଛି ଯେ ସମାନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଫଗାନ ସୀମା ଉତ୍ତର ୱାଜିରିସ୍ତାନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ସାମରିକ ଶିବିରରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଏବଂ ବନ୍ଧୁକ ଆକ୍ରମଣରେ ସାମିଲ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସାତ ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ସୈନିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ।
