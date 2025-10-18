ETV Bharat / international

ପାକିସ୍ତାନ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ 3 ଆଫଗାନ କ୍ରିକେଟର ମୃତ

ଅଶାନ୍ତ ପାକିସ୍ତାନ-ଆଫଗାନିସ୍ଥାନ ସୀମା । ପାକିସ୍ତାନ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଆଫଗାନର ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ।

Residents remove debris from a house damaged by Wednesday's two drone strikes, in Kabul, Afghanistan, Thursday, Oct. 16, 2025
Residents remove debris from a house damaged by Wednesday's two drone strikes, in Kabul, Afghanistan, Thursday, Oct. 16, 2025 (AP)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 18, 2025 at 9:21 AM IST

Updated : October 18, 2025 at 9:30 AM IST

Pakistan Airstrike Afghanistan କାବୁଲ: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଲଢେଇ ଭୟଙ୍କର ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପାକ୍ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ 3 ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ସମେତ ଅତିକମରେ 10 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଫଗାନ ଟିମ୍ ।

ପାକ୍‌ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍:

2 ଦିନର ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପରେ ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ ପାକ୍-ଆଫଗାନ ସୀମା । ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଭଙ୍ଗ କରି ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଆଫଗାନ ଅଧିକାରୀ । ପ୍ରାୟ ଏକସପ୍ତାହ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ 48 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଶାନ୍ତ ପଡିଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଛି ସୀମା ।

ପାକ୍‌ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ !:

ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ଏଏଫପିକୁ ନାମ ଗୋପନ ରଖି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ତାଲିବାନ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ପାକିସ୍ତାନ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଭଙ୍ଗ କରିଛି ଏବଂ ପାକ୍ତିକା ରାଜ୍ୟରେ 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ବୋମାମାଡ କରିଛି । ଆଫଗାନ ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ ।"

ଆଉଜଣେ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଧିକାରୀ ନାମ ଗୋପନ ରଖି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ଏଏଫପିକୁ କହିଛନ୍ତି, "ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ 10 ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ପାଖାପାଖି 12 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ।

3 ଆଫଗାନ କ୍ରିକେଟର ମୃତ:

ଆଫଗାନିସ୍ଥାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ କରି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । 10 ଜଣ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 3ଜଣ କ୍ରିକେଟର କବିର, ଶିବଗାତୁଲ୍ଲାହ ଓ ହାରୁନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ସେ ଆଉମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଆଗାମୀ ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ତ୍ରି-ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଟି-20 ସିରିଜରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଖେଳିବ ନାହିଁ ।

ପାକିସ୍ତାନର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଏଏଫପିକୁ କହିଛନ୍ତି, ' ପାକ୍ ସେନା ଆଫଗାନ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଜିଫ ଗୁଲ ବାହାଦୂର ଗ୍ରୁପକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଏହି ଆକ୍ରମମ କରିଛି । ଏହି ଗ୍ରୁପର ଲିଙ୍କ ତେହେରିକ-ଇ-ତାଲିବାନ ସଂଗଠନ ସହ ରହିଥିଲା । ଇସଲାମବାଦ କହିବାନୁଯାୟୀ, ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଫଗାନିସ୍ଥାନ ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ତର ଓ୍ବାଜିରିସ୍ତାନ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମଘାତି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ 7 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ସୈନିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ।

ଇସଲାମାବାଦ କହିଛି ଯେ ସମାନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଫଗାନ ସୀମା ଉତ୍ତର ୱାଜିରିସ୍ତାନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ସାମରିକ ଶିବିରରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଏବଂ ବନ୍ଧୁକ ଆକ୍ରମଣରେ ସାମିଲ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସାତ ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ସୈନିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

