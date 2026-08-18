ETV Bharat / international

ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ପାକ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି; ଜେଲରୁ ଯିବେ ଡାକ୍ତରଖାନା

ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୩ରୁ ଅଦିଆଲା ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ତେହେରିକ୍-ଏ-ଇନସାଫ୍ (PTI)ର ସଂସ୍ଥାପକ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଶିଫା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ହସପିଟାଲକୁ ପଠାଇବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

Pakistan Ex-PM Imran Khan
ପାକିସ୍ତାନ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ (ANI-File)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 18, 2026 at 6:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଇସଲାମବାଦ: ପାକିସ୍ତାନ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । 'ଡନ୍'ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୩ରୁ ଅଦିଆଲା ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ତେହେରିକ୍-ଏ-ଇନସାଫ୍ (PTI)ର ସଂସ୍ଥାପକ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶିଫା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ହସପିଟାଲକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ମେଡିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଇମ୍ରାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିବା ସହ କୋର୍ଟ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ ଶାହିଦ ୱାହିଦଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ ନଇମ ଅଖତର ଆଫଗାନ ଓ ଜଷ୍ଟିସ ଇଶତିୟାକ ଇବ୍ରାହିମଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ତିନି ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଇମ୍ରାନଙ୍କୁ ହସପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆଗତ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରୁଥିଲେ ।

ମେଡିକାଲ ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ଦେଶରେ ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା କଡ଼ା କଟକଣା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କୋର୍ଟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଇମ୍ରାନ ଯେପରି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରାନ୍ତୁ। ଡନ୍‌ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କୋର୍ଟ ଏକ ମେଡିକାଲ ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଇମ୍ରାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଉଜମା ଖାନ ରହିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି । କାରଣ ଇମ୍ରାନଙ୍କ ଓକିଲ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ ସେୟାର ନକରିବାକୁ କିମ୍ବା ଏହି ମାମଲାର ରାଜନୀତିକରଣ ନକରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ଡନ୍ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନ ଜେଲଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଥିବା ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ଆଦେଶ ଆସିଛି। ଅଦିଆଲା ଜେଲର ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି।

ସାତ ମାସ ହେଲା ଇମ୍ରାନଙ୍କୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ

ଏ ନେଇ ଇମ୍ରାନଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ସୁଲେମାନ ଖାନ ଏବଂ କାସିମ ଖାନ ସିଏନ୍ଏନ୍ (CNN)କୁ କହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ମିଳିନାହିଁ । କାରଣ ସାତ ମାସ ହେବ ପରିବାର, ଓକିଲ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତର କାହାକୁ ବି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା।

ସ୍ଥିତିର ଗମ୍ଭୀରତା ଦର୍ଶାଇ ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆରିଫ୍ ଅଲଭୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇମ୍ରାନଙ୍କ ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଇମ୍ରାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଆଇସୋଲେସନରେ ରହିବା ତାଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି । ତେଣୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍‌ଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହସପିଟାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 'ସେଭ୍ ଆମେରିକା ଆକ୍ଟ' ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଦାହରଣ ରଖିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ

TAGGED:

IMRAN KHAN SHIFT TO HOSPITAL
PAKISTAN FORMER PM IMRAN KHAN
ଇମ୍ରାନ ଖାନ
ପାକିସ୍ତାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
PAKISTAN SUPREME COURT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.