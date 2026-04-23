ଜନ୍ମଗତ ନାଗରିକତାକୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପୁଣି ସମାଲୋଚନା: ଭାରତ, ଚୀନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଲେ 'ଗ୍ରହରେ ନର୍କ'

ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେରିକାରେ ଜନ୍ମିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନାଗରିକତା ପାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଥିବାରୁ, ଆମେରିକୀୟ ରେଡିଓ ହୋଷ୍ଟ ହତାଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।

FILE - US President Donald Trump
FILE - US President Donald Trump (ANI)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 23, 2026 at 4:59 PM IST

2 Min Read
ୱାଶିଂଟନ: ଜନ୍ମଗତ ନାଗରିକତାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ଓ ଚୀନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି, ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ । ପ୍ରମୁଖ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଲେଖକ ତଥା ରେଡିଓ ହୋଷ୍ଟ ମାଇକେଲ ସାଭେଜଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଜନ୍ମଗତ ନାଗରିକତାର ଉତ୍ତେଜକ ସମାଲୋଚନାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ସାଭେଜ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ "ଗର୍ଭର ନବମ ମାସରେ" ପହଞ୍ଚି ଆମେରିକୀୟ ଆଇନର ଶୋଷଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ।

ସାଭେଜ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏପରି ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଫାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯେଉଁଠାରେ "ଏଠାରେ ଏକ ଶିଶୁ ତୁରନ୍ତ ନାଗରିକ ହୋଇଯାଏ, ଏବଂ ତା'ପରେ ସେମାନେ ସମଗ୍ର ପରିବାରକୁ ଚୀନ୍ କିମ୍ବା ଭାରତ କିମ୍ବା ଗ୍ରହର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନର୍କରୁ ଆଣନ୍ତି ।"

ନ୍ୟୁଜମ୍ୟାକ୍ସ ସିରିଜ୍ ଦି ସାଭେଜ ନେସନରେ ପ୍ରସାରିତ ଏହି ଫୁଟେଜକୁ "କମେଣ୍ଟାରୀ ଡୋନାଲ୍ଡ ଜେ. ଟ୍ରମ୍ପ ପୋଷ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲ" ଆକାଉଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ହାଇଲାଇଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପୁନଃ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ।

କ୍ଲିପରେ ସାଭେଜ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତି ଗଭୀର ହତାଶା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି, "ଆଜିର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ଜନ୍ମଗତ ନାଗରିକତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସମ୍ମୁଖରେ ଶୁଣିଥିବା ଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ହେବ । ଯୁକ୍ତି ଶୁଣି ମୁଁ କିଛିଟା କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥିଲି । କାରଣ ମୁଁ ଶୁଣିଥିବା ସମସ୍ତ ଆଇନଗତ ବିଷୟ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସ୍ଥିରିକୃତ କରାଯାଇଥିଲା ।"

ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆଇନଗତ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଉପରେ ତାଙ୍କର ସମାଲୋଚନାକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି, ସାଭେଜ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ "ଆମେରିକାକୁ ଅବୈଧ ବିଦେଶୀ ଲୋକଙ୍କ ବନ୍ୟା କରିବା ଲାଗି ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ଆଣୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଚୀନୀ ଆମେରିକୀୟ, ଯିଏ ମୋତେ କ୍ଲାସିକ୍ ACLU ଓକିଲ ପରି ଦେଖାଯାଏ । ବହୁତ ଚତୁର, ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଏବଂ ବହୁତ କପଟପୂର୍ଣ୍ଣ ।"

ଆମେରିକୀୟ ସିଭିଲ୍ ଲିବର୍ଟିଜ୍ ୟୁନିଅନ୍ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆକ୍ରମଣକୁ ବିସ୍ତାର କରି ସେ ଦୃଢ଼ ଭାବେ କହିଥିଲେ ଯ,"ACLU ହେଉଛି ସାପର ମୁଣ୍ଡ। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେରିକାକୁ ଏକ ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ପରିବେଶରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।"

ସାଭେଜ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ମାମଲାଟି ବୈଷୟିକତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଛି, ଦାବି କରି କହିଥିଲେ ଯେ "ଏହି ଯୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ କୋର୍ଟରୁମର ସାରାଂଶରେ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଆଇନ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ । ଏହା ଜନମତ ବିଷୟରେ ।"

ସଂସ୍କାରର କଷ୍ଟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସମୟରେ, ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, "ମୁଁ ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ ଯୁକ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବି, ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପଥର କାନ୍ଥରେ ଦୌଡ଼ିବି। ଆମେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ କାରଣ ଏହା ପଥରରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଏପରି କରୁ, ତେବେ ସେମାନେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଶୋଧନକୁ ହଟାଇ ନେବେ, ଯାହା ସେମାନେ କରିବେ।"

ଲେଖକ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଇନଗତ ବ୍ୟାଖ୍ୟାର ଅପ୍ରଚଳିତତାକୁ ଆହୁରି ଆଲୋକପାତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ "ସମ୍ବିଧାନର ଏହି ବିମାନ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ, କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ଟେଲିଭିଜନ ପୂର୍ବରୁ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ, ରେଡିଓ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖାଯାଇଥିଲା।"

ଜାତୀୟ ପରିଚୟର ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି, ସାଭେଜ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ, "ଏଠାରେ ଆଉ ଇଂରାଜୀ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ" ଏବଂ ଆଧୁନିକ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ଅଭାବ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।"

ଅତୀତ ସହିତ ଏକ ବିପରୀତ ଚିତ୍ରଣ କରି ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, "ନା, ସେମାନେ ଆଜିର ୟୁରୋପୀୟ ଆମେରିକୀୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପରି ନୁହଁନ୍ତି । ଆଇରିଶମାନେ ସମନ୍ୱିତ, ଇଟାଲୀୟମାନେ ସମନ୍ୱିତ, ପୋଲିଶମାନେ ସମନ୍ୱିତ, ଲିଥୁନିଆନ୍, ରୋମାନିଆନ୍ ଏବଂ ରୁଷୀୟମାନେ," ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସମନ୍ୱିତ ହୋଇ ତରଳାଇବା ପାତ୍ରରେ ଆମେରିକୀୟ ହୋଇଗଲେ ।"

ଆତ୍ମସାତର ପାରମ୍ପରିକ ଧାରଣା ବିଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଛନ୍ତି, "ତରଳାଇବା ପାତ୍ରର ଧାରଣା ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି । ଏହା ଏବେ କେବଳ ଏକ ନଗଦ-ପ୍ରାପ୍ତ ପାତ୍ର । ଆମେ ତରଳାଇବା ପାତ୍ରରୁ ଚାମ୍ବର ପାତ୍ରକୁ ଚାଲିଯାଇଛୁ ।" ସେ ନ୍ୟାୟିକ ତଦାରଖ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ "ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ" ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଓ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ଏକ ସିଧାସଳଖ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ପାଇଁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ । "ମୁଁ ମୋର ସାମାଜିକ ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ପୋଲ୍ ରଖିଥିଲି ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଜନ୍ମଗତ ନାଗରିକତାକୁ ଏକ ଜାତୀୟ ଭୋଟ୍ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ । ଓକିଲମାନଙ୍କ ହାତରେ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ," ବୋଲି ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ।

-ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TRUMP ON BIRTHRIGHT CITIZENSHIP

