କୁଏତ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଉପରକୁ ମିସାଇଲ ମାଡ, 21 ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷିତ
ଓମାନର ବୁଖା ଠାରୁ ପଶ୍ଚିମରେ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା।
Published : October 22, 2026 at 9:46 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କୁଏତ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର M/T Al ଦାସମା ଉପରେ ମିସାଇଲ ମାଡ । ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି । ଏହି ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ 21 ଜଣ ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦର, ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ଜଳପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୋୱାଲ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
କୁଏତ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଉପରେ ମିସାଇଲ ମାଡ
ସୋନେୱାଲ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଭାରତୀୟ ନାବିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ନାବିକ ମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜାହାଜ ପରିଚାଳନା କମ୍ପାନୀ ସହ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ଜାହାଜଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ରହିଛି । କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 21ରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ।
ଓମାନର ବୁଖା ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 11 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ପଶ୍ଚିମରେ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଜାହାଜରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ କାହାର ହାତ ରହିଛି ତାହା ଏଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ।
ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଢୁଛି ଉତ୍ତେଜନା
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗତ ୧୬ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ରେ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଟାଙ୍କର MT ST 3 ଉପରେ ମଧ୍ୟ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଜାହାଜରେ ୧୫ ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାବିକ ଥିଲେ । ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲେ। ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଏହିଭଳି ଆକ୍ରମଣକୁ ଭାରତ ବାରମ୍ବାର ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଳପଥରେ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ପାଇଁ ଭାରତ ସର୍ବଦା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଆସିଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅକ୍ଟୋବର ୨୪ ଯାଏଁ ଭାରତରୁ ସାଉଦି ଆରବ ଉଡିବନି ବିମାନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସୋହର ଆଙ୍କରେଜରେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ: 9 ଭାରତୀୟ ନାବିକ ଉଦ୍ଧାର, 2 ନିଖୋଜ