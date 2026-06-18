ETV Bharat / international

ଆମେରିକା ଇରାନ ଚୁକ୍ତି ସ୍ବାକ୍ଷର ପରେ କମିଲା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର

ଏହି ଖବର ଆସିବା ପର ଠାରୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ମୂଲ୍ୟ ଏକ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।

Representational image
ପ୍ରତିକାତ୍ମକ ଫଟୋ ((IANS))
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 18, 2026 at 2:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହଂକଂ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଇରାନ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ନେଇ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ବାକ୍ଷର ପରେ ପୁଣି କମିଛି ତେଲ ଦର । ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତି ଏବଂ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି । ତିନି ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ତୈଳ ବଜାରକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେବା ସହ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଖବର ପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ ଆଶାବାଦୀ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।

ଫେଡେରାଲ୍ ରିଜର୍ଭର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବୈଠକ ଶେଷ କରି "କ୍ରମାଗତ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ ଆମେରିକୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବୋଝ" ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଫେଡେରାଲ୍ ରିଜର୍ଭ ସୁଧ ହାର ବୃଦ୍ଧି କରିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ।

G7 ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ ଭର୍ସେଲ୍ସ ଠାରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ବୁଝାମଣାପତ୍ର (MOU) ରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ "ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଏଥିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲି।" ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖବର ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା IRNA ର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ଇସମାଇଲ ବାଘାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ "ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ସହିତ ଏହି ଦସ୍ତାବିଜକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି।"

ସାଧାରଣତଃ ବିଶ୍ୱର ଏକ ପଞ୍ଚମାଂଶ ତେଲ ପରିବହନ ହେଉଥିବା ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ବର ନଜର ରହିଛି । ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ତେହେରାନ ଏହି ମାର୍ଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ, ଇସଲାମିକ ରିପବ୍ଲିକ ଅଫ୍ ଇରାନ ଖୁବଶୀଘ୍ର ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲିବା ସହ ଆମେରିକା ଏହାର ନୌସେନା ଅବରୋଧ ହଟାଇବ ବୋଲି ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫ୍ ଏକ୍ସ (X) ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ହିଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିଥିଲା।

ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ୱାଶିଂଟନ୍ ତୁରନ୍ତ ତେଲ କଟକଣା ହଟାଇବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବ ଏବଂ ୩୦୦ ବିଲିୟନ ଡଲାରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଣ୍ଠି ମୁକ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ତେହେରାନ ନିଜର ସମୃଦ୍ଧ ୟୁରାନିୟମକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ସହମତି ଦେଇଛି। ଏହି ଖବର ଆସିବା ପର ଠାରୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ମୂଲ୍ୟ ଏକ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଚୁକ୍ତି ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପର ଠାରୁ ଉଭୟ ମୁଖ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମାର ମୂଲ୍ୟ ୧୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇସାରିଲାଣି।

SPI ଆସେଟ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଷ୍ଟିଫେନ୍ ଇନେସ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘‘ଏକ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ MOU ଏବେ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବାର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ କରୁଛି । ଯାହାକି ଅଶୋଧିତ ତେଲ ବଜାରରୁ ଭୟର ବାତାବରଣକୁ ଦୂର କରିବ। ତେଲ ବଜାର କେବଳ ଯୁଦ୍ଧର ବିପଦକୁ ନେଇ କାରବାର କରୁନଥିଲା ବରଂ ସଂରକ୍ଷିତ ତେଲ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଏବଂ ଗଲ୍ଫ ପ୍ରବାହ ଅବରୋଧ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା’’ ।

ଫେଡେରାଲ ରିଜର୍ଭର ନୂତନ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବୈଠକ ପରେ ସେୟାର ବଜାରରେ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହା ଚଳିତ ସପ୍ତାହର ସକାରାତ୍ମକ ଗତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ଆଶା ମୁତାବକ ସୁଧ ହାରକୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ସଙ୍କେତ ମିଳିଛି।

ଏହା ପରେ ଟୋକିଓ, ସିଓଲ, ସିଙ୍ଗାପୁର, ତାଇପେଇ ଏବଂ ମାନିଲା ବଜାରରେ ତୈଲ ଦରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିବା ବେଳେ ହଂକଂ, ସାଂଘାଇ, ସିଡନୀ, ୱେଲିଂଟନ ଏବଂ ଜାକର୍ତ୍ତା ବଜାରରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭାରତ ପାଇଁ ଲାଭ ଆଣିବ ଆମେରିକା-ଇରାନ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ! ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ-CNG ମୂଲ୍ୟ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ; ତୈଳ ଦରରେ ଲାଗୁନି ବ୍ରେକ୍, ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ଚେପା ସାଧାରଣ ଜନତା

TAGGED:

US IRAN WAR UPDATE
OIL PRICES DROP WORLD
US IRAN WAR EFFECT OIL PRICE
ଇରାନ ଆମେରିକା ଚୁକ୍ତି ତୈଳ ଦର
OIL PRICES SINK

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.