Nvidia ଚିପ୍ ବିବାଦ; ଭାରତ ପାଇଁ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଙ୍ଗାପୁର ବିବାଦ ? କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଭୂରାଜନୈତିକ ଲଢ଼େଇ
ଆମେରିକାର ନେତୃତ୍ୱରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ AI ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି ଭାରତ ସମେତ ସିଙ୍ଗାପୁର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ। ଚୀନ୍ ହାତକୁ ଉନ୍ନତ ଏଆଇ ଚିପ୍ ଯିବା ରୋକିବାକୁ ବଢ଼ୁଛି ଚାପ
Published : November 17, 2026 at 1:43 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ Nvidiaର ପୂର୍ବତନ CEO ଜେନସେନ୍ ହୁଆଙ୍ଗଙ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏବେ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି ସିଙ୍ଗାପୁର। କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଆମେରିକା ଓ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସହର-ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି।
ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଆମେରିକା ଓ ଚୀନ୍ ଉଭୟଙ୍କ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିଆସିଥିବା ସିଙ୍ଗାପୁର ଏବେ ଏହି ବିବାଦରେ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଛି। ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ଆଲିସ୍ ହୁଆଙ୍ଗ, ଯାହାଙ୍କର ଜେନସେନ୍ ହୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ବିବାହ ବାହାରର ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ଚୀନ୍ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ସହ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ଆମେରିକା ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ସେ ପୂର୍ବରୁ ସିଙ୍ଗାପୁରକୁ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସିଙ୍ଗାପୁର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଥିବା କମ୍ପାନୀ ମେଗାସ୍ପିଡ୍ (Megaspeed) ବିରୋଧରେ ଆମେରିକାର ରପ୍ତାନି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଏବଂ ଏନଭିଡିଆର ଏଆଇ ଚିପ୍ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହାର୍ଡୱେରକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚୀନ୍ର କ୍ରେତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ତେବେ କମ୍ପାନୀ ନିଜ ବିରୋଧରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି।
ଏହି ଘଟଣା ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ, କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧିପତ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେରିକା ଓ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କିପରି ସିଙ୍ଗାପୁର ଭଳି ଦେଶ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏଆଇ ଚିପ୍ଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଦେଇ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚୀନ୍କୁ ପଠାଯାଇ ନପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅଧିକ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି।
ଏହି ଘଟଣାରୁ ଭାରତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ରହିଛି। ଆମେରିକା ସହଯୋଗରେ ଭାରତ ନିଜର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଶିଳ୍ପ ବିକଶିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ଯେତିକି ଜରୁରୀ, ଚିପ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଏହି ବିବାଦ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି।
ଏଆଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧିପତ୍ୟ ଲଢ଼େଇରେ ଚିପ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକା ଏବେ ବି ଚୀନ୍ଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଛି। ନିଜର ଉନ୍ନତ ଚିପ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଯେପରି ଚୀନ୍ ହାତକୁ ନଯାଏ ଏବଂ ଚୀନ୍ ତାହାର ନକଲ କରି ନପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେରିକା ଚାହୁଁଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଚୀନ୍ ନିଜ ଦେଶରେ ବ୍ୟବହାର ଓ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି ପାଇଁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଘରୋଇ ଏଆଇ ଚିପ୍ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଜୋରଦାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି।
- ଏନଭିଡିଆ ମାମଲାରେ ସିଙ୍ଗାପୁରର ସମ୍ପୃକ୍ତି
ବ୍ୟବସାୟ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ପାଇଁ ପରିଚିତ ସିଙ୍ଗାପୁର ଏବେ ଏନଭିଡିଆ ଚିପ୍ଗୁଡ଼ିକର ବେଆଇନ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେରିକାର ରପ୍ତାନି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିୟମ ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁରର ନିଜସ୍ୱ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ସିଙ୍ଗାପୁର ସହ ମାଲେସିଆ ଭଳି ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଂଶବିଶେଷ।
ବିଶ୍ୱରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନରେ ତାଇୱାନର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ସିଙ୍ଗାପୁର ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲାଉଡ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ର। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଚିପ୍ ଏବଂ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଉପକରଣ ଏଠାରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଚୀନ୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କମ୍ପାନୀ ଡିପସିକ୍ (DeepSeek) ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଜରିଆରେ ସିଙ୍ଗାପୁରରୁ ଏନଭିଡିଆ ଚିପ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା କି ନାହିଁ, ସେନେଇ ଆମେରିକାର ଏକ ତଦନ୍ତରେ ସିଙ୍ଗାପୁରର ନାମ ଆସିଥିଲା।
ଆଲିସ୍ ହୁଆଙ୍ଗ ଓ ମେଗାସ୍ପିଡ୍କୁ ନେଇ ସିଙ୍ଗାପୁରର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକୃତରେ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୫ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ସିଙ୍ଗାପୁରର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ନଭେମ୍ବର ୧୨ରେ ଜାରି ଏକ ବିବୃତି ଅନୁଯାୟୀ, ସିଙ୍ଗାପୁର ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ (SPF) ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁର କଷ୍ଟମ୍ସ ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ଧରି ମେଗାସ୍ପିଡ୍ ସମେତ ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ଏହି ତଦନ୍ତରେ ସର୍ଭର କ୍ରୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ଘୋଷଣା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଦିଗକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଥିଲା। ମାଲେସିଆ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିବା ଏବଂ ଚିପ୍ ଲାଗିଥିବା ସର୍ଭରଗୁଡ଼ିକୁ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଘୋଷଣାର ବିପରୀତ ଭାବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା କି ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ହେଉଥିଲା।
ତଦନ୍ତର ଅଂଶ ଭାବେ ମେଗାସ୍ପିଡ୍ ସହ ଆଲିସ୍ ହୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଯେ, ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମିଥ୍ୟା ଘୋଷଣା ସମ୍ପର୍କିତ ଅପରାଧରେ ଆଲିସ୍ ହୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ।
ତେବେ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ, ମେଗାସ୍ପିଡ୍ରେ ନିଜର ଭୂମିକାକୁ ସେ କମ୍ କରି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସିଙ୍ଗାପୁର ସରକାର ତାଙ୍କୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେବା ସହ ଦେଶକୁ ପୁନଃ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଥିଲେ।
ସିଙ୍ଗାପୁର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବିବୃତି ଅନୁଯାୟୀ, ୨୬ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ରେ ସିଙ୍ଗାପୁର ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଆଲିସ୍ ହୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସେହିଦିନ ସେ ସିଙ୍ଗାପୁର ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ସିଙ୍ଗାପୁର ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଗୁପ୍ତଚରଗିରି ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ତଦନ୍ତ ହୋଇନଥିଲା।
ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଚିପ୍ ରପ୍ତାନି ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ମାମଲାରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଏନଭିଡିଆ ଚିପ୍ ପଠାଇ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମାଲେସିଆ ମଧ୍ୟ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୫ରୁ ଏନଭିଡିଆ ଚିପ୍ର କଥିତ ବେଆଇନ ସ୍ଥାନାନ୍ତରକୁ ନେଇ ନିଜସ୍ୱ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
- ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ?
ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଉନ୍ନତ ଆମେରିକୀୟ ଚିପ୍ ଯେପରି ଚୀନ୍ ହାତକୁ ନଯାଏ, ତାହା ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ରପ୍ତାନି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଲାଇସେନ୍ସ ସମ୍ପର୍କିତ ନିୟମକୁ ଆହୁରି କଡ଼ା କରିବ କି?
ଆମେରିକା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ହେଉଛି, ନିୟମକୁ କଡ଼ା କରିବା ସହିତ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଯେପରି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନହୁଏ, ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେରିକା କଂଗ୍ରେସରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କଡ଼ା ଲାଇସେନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ଉଠିଛି।
ଆମେରିକାର ସିନେଟ୍ର ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ନେତା ଚକ୍ ଶୁମର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି, “ଚୀନ୍ ଏହି ଚିପ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରିବା ପାଇଁ ଜଟିଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଆମ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପ୍ରତି ଚୀନ୍ର ପ୍ରବେଶକୁ ସୀମିତ କରି ଆମେ ଏଆଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିପାରିବା ଏବଂ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ।”
ଆମେରିକା ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜ ସହଯୋଗୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକଠାରୁ କିପରି ଅଧିକ ସତର୍କତା ଆଶା କରୁଛି, ତାହାର ଏକ ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ରବିବାର ଆମେରିକା ସମେତ ଭାରତ ଓ ସିଙ୍ଗାପୁର ଭଳି ମୋଟ ୯ଟି ଦେଶ ‘ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଘୋଷଣାପତ୍ର: ସୁରକ୍ଷିତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ସମୃଦ୍ଧି’ (San Francisco Declaration on the Secure Foundations of Enduring Prosperity) ରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏଆଇ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି।
ଯଦିଓ ଏହି ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ଚୀନ୍ର ନାମ ସିଧାସଳଖ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇନାହିଁ, ତଥାପି ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି, “ସମସ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଦେଶର ସତର୍କତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ସୁଦୃଢ଼ ହୁଏ। ଏହି ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ସମାନ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖୁଥିବା ସହଯୋଗୀ ଭାବେ ଏକାଠି ହୋଇଛୁ।”
ଏହି ଘୋଷଣାପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ, “ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଶକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଚୋରି, ବେଆଇନ ହସ୍ତାନ୍ତର କିମ୍ବା ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଗଲେ, ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସାମରିକ କିମ୍ବା ଗୁଇନ୍ଦା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ଫାଇଦା ଦେବା ସହ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅନୁଚିତ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।”
ତେବେ ନିଜ ତଦନ୍ତରେ ଆବଶ୍ୟକ ସହଯୋଗ ନମିଳିବା ନେଇ ସିଙ୍ଗାପୁର ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ସର୍ଭରଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ କେଉଁଠାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା, ସେନେଇ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ସିଙ୍ଗାପୁର ଆମେରିକାର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଥିଲା।
ସିଙ୍ଗାପୁର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିଜ ବିବୃତିରେ କହିଛି, “ସର୍ଭରଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଦେଶ ବା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ କେଉଁଠାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆମେରିକାର ସହଯୋଗ ମାଗିଥିଲୁ। ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି କମ୍ପାନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସୀମିତ ତଥ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ ମିଳିଛି।”
ବିଶ୍ଳେଷକମାନଙ୍କ ମତରେ, ଚିପ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହାର୍ଡୱେରର ଯାତାୟାତ ଉପରେ ଆମେରିକା ଆଗକୁ ଆହୁରି କଡ଼ା ନଜର ରଖିପାରେ।
ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବଜାର ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା କାଉଣ୍ଟରପଏଣ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚର ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀଲ ଶାହ କହିଛନ୍ତି, “ବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ, ଏହି ଘଟଣା ସିଙ୍ଗାପୁରର ଆଞ୍ଚଳିକ ଏଆଇ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଥିବା ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହାର ଶକ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ସଂଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଆଇନର ଶାସନ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର କଡ଼ା ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ।
ଆମେରିକାର ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ଏଆଇ ଚିପ୍ ଉପରେ ୱାଶିଂଟନ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଥିବାରୁ ଆମେରିକାର ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଧିକ କଡ଼ା ଗ୍ରାହକ ଯାଞ୍ଚ (Know-Your-Customer), ରିମୋଟ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଅଡିଟ୍ ଏବଂ ବିଦେଶୀ କ୍ଲାଉଡ୍ ରିସେଲରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଚିପ୍ ଯୋଗାଣ ସୀମା ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ମେଗାସ୍ପିଡ୍ ତଦନ୍ତ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନପାରେ।”
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ସିଙ୍ଗଟେଲ୍ (Singtel) ଭଳି ବୈଧ ଭାବେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ କ୍ଲାଉଡ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଡିଟ୍ ରେକର୍ଡ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଚିପ୍ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ। ଯଦିଓ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅବଧି ପାଇଁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଚିପ୍ ଯୋଗାଣରେ କିଛି ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ଛୋଟ ଏବଂ ନୂଆ କ୍ଲାଉଡ୍ ରିସେଲର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇବାରେ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।”
ତାଙ୍କ ମତରେ, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଶିଳ୍ପର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସିଙ୍ଗାପୁର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଘରୋଇ କର୍ପୋରେଟ୍ ଓ କଷ୍ଟମ୍ସ ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି କଡ଼ା କରିବେ।
- ସିଙ୍ଗାପୁର ସହ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ
ଏନଭିଡିଆ ମାମଲା ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଚାଲିଥିବା ତଦନ୍ତର ଭାରତର ନିଜସ୍ୱ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଶିଳ୍ପ କିମ୍ବା ସିଙ୍ଗାପୁର ସହ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ସହଯୋଗ ଉପରେ କୌଣସି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ତଥାପି ନିଜର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଶିଳ୍ପ ବିକଶିତ କରୁଥିବା ଭାରତ ପାଇଁ ଏହି ଘଟଣାରୁ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଛି।
ଭାରତ ଶୂନରୁ ନିଜର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଶିଳ୍ପ ଗଢ଼ିବା ଦିଗରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଏହି ନୂତନ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି କେତେ ରହିଛି, ତାହାର ସଙ୍କେତ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଚିପ୍କୁ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ‘ଡିଜିଟାଲ୍ ହୀରା’ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଉନ୍ନତ ଏଆଇ ଚିପ୍ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁନାହିଁ। ବରଂ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ୱେଫର୍ଗୁଡ଼ିକର ଆସେମ୍ବଲି, ଟେଷ୍ଟିଂ, ମାର୍କିଂ ଏବଂ ପ୍ୟାକେଜିଂ (ATMP) ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି।
ମାଇକ୍ରନ୍ (Micron) ଭଳି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଭାରତରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଚିପ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଶିଳ୍ପ ଗ୍ୟାସ୍, ସଠିକ୍ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସେବା ଏବଂ ଉପକରଣ ଯୋଗାଉଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସହାୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ିଉଠୁଛି। ଏଥିରେ ସିଙ୍ଗାପୁରର କିଛି ଛୋଟ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି।
ଏହି କାରଣରୁ ଏନଭିଡିଆ ମାମଲାର ଭାରତ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି।
ତେବେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଯାତ୍ରାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିବା ଭାରତ ପାଇଁ ଏହି ଘଟଣା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା। ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ଭାରତ ଯେତେ ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ହେବ, ସେତେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିବ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଚିପ୍ ଓ ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଯାତାୟାତ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ସୁରକ୍ଷିତ ପରିଚାଳନା କରିବାର।