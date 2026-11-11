ହଂକଂ ପାସପୋର୍ଟରେ ତାଇୱାନରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି; NVIDIA ସିଇଓ ଜେନସେନଙ୍କ ଗୁପ୍ତଚର ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦ !
ଆଲିସ୍ ହୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ଅନୁମତି ପତ୍ରକୁ ରଦ୍ଦ ହୋଇଛି । ସେ ପୁନର୍ବାର ତାଇୱାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଅସମ୍ଭବ । ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏହି ଘଟଣାର ସକ୍ରିୟ ତଦନ୍ତ କରୁଛି କହିଲେ ତାଇୱାନର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ
Published : November 11, 2026 at 5:48 PM IST
ତାଇପେଇ (ତାଇୱାନ): NVIDIA ସିଇଓ ଜେନସେନ୍ ହୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ଏହି ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ ମହିଳା ଆଲିସ୍ ହୁଆଙ୍ଗ ଆଜି ହଂକଂ ପାସପୋର୍ଟରେ ତାଇୱାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିବା ଇମିଗ୍ରେସନ୍ ଏଜେନ୍ସି କହିଛି ।
ସିଙ୍ଗାପୁରର ମେଗାସ୍ପିଡ୍ କମ୍ପାନୀର ପୂର୍ବତନ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଆଲିସ୍ ହୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ବୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏନଭିଡିଆ ସିଇଓ । ଆଲିସ୍ ଚୀନ ନାଗରିକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଚୀନ ଗୁଇନ୍ଦା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ବେଜିଂ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ଆରୋପକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି । ଏନଭିଡିଆ ବୋର୍ଡ ରବିବାର ଦିନ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ, କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ (CEO) ତଥା ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଜେନସେନ୍ ହୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ହଂକଂ ପାସପୋର୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଆଲିସ୍:
ନ୍ୟାସନାଲ ଇମିଗ୍ରେସନ୍ ଏଜେନ୍ସି ଡାଇରେକ୍ଟର-ଜେନରାଲ ଲିନ୍ ହର୍ଙ୍ଗ-ଏନ୍ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ସୂଚନା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଗତ ।" ଆଲିସ୍ ହୁଆଙ୍ଗ ତାଇୱାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ହଂକଂ ପାସପୋର୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ବୋଲି ଅଧିକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ।
"ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଅଛୁ ।" ସାଧାରଣତଃ ହଂକଂ ପାସପୋର୍ଟ ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ମେନ୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଚାଇନା ପାସପୋର୍ଟ୍ ଧାରକଙ୍କ ତୁଳନାରେ ତାଇୱାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ । କାରଣ ଚୀନ୍ ପାସପୋର୍ଟ ଧାରୀଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁମତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ବୋଲି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଚୀନ୍ ଏବଂ ତାଇୱାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଜଟିଳ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଏହି କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି । ଚୀନ୍ ତାଇୱାନକୁ ନିଜର ଅଂଶବିଶେଷ ବୋଲି ଦାବି କରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି । ତାଇୱାନର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଲିଉ ଶିହ-ଫାଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଲିସ୍ ହୁଆଙ୍ଗ "ପ୍ରକୃତରେ ଦେଶ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି ।"
"ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଜଣେ ଗୁପ୍ତଚର, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ତାଇୱାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେଇନଥାନ୍ତୁ," ବୋଲି ଲିଉ ସଂସଦରେ କହିଛନ୍ତି । "ଆମେ ଆମର ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରିବୁ, ବିଶେଷକରି ଆମର ପୂର୍ବ-ସ୍କ୍ରିନିଂ, ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସ୍ପଟ୍ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ସାକ୍ଷାତକାର, ଏବଂ ପରିଦର୍ଶନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଲିଉ ।
ରବ୍ଦ ହେଲା ହୁଆଙ୍ଗ ଅନୁମତି ପତ୍ର:
"ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆଲିସ୍ ହୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ଅନୁମତି ପତ୍ର (permit)କୁ ରଦ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପୁନର୍ବାର ତାଇୱାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଅସମ୍ଭବ । ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଘଟଣାର ସକ୍ରିୟ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି," ବୋଲି ତାଇୱାନର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଲିଉ ଶିହ-ଫାଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି । ଆଲିସ୍ ହୁଆଙ୍ଗ କେବେ ତାଇୱାନ ଯାଇଥିଲେ କିମ୍ବା ସେ କେତେ ଥର ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ତାଇୱାନର ଅଧିକାରୀମାନେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ।
ଆଲିସ୍ ହୁଆଙ୍ଗ, ହୁଆଙ୍ଗ ଲି ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା । ତାଇପେଇର ଏକ ଚାଇନିଜ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଜେନସେନ୍ ହୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଟେକ୍ ଏକ୍ସପୋ 'କମ୍ପ୍ୟୁଟେକ୍ସ' ସମୟରେ ଏକ ରାତ୍ରୀଭୋଜନରେ ଆଲିସ୍ ହୁଆଙ୍ଗଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ରେସ୍ତୋରାଁ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ସାମ୍ବାଦିକମାନେ କାଚ ଝରକା ଓ କବାଟ ଦେଇ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ଜେନସେନ୍ ହୁଆଙ୍ଗ ଏବଂ ଗୋଲାପୀ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା ଆଲିସ୍ ହୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଗଣମାଧ୍ୟମର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେ, ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜେନସେନ୍ ହୁଆଙ୍ଗ ଆଲିସ୍ ହୁଆଙ୍ଗଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ ହାତ ରଖିଥିଲା ।