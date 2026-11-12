ETV Bharat / international

ଦୁଇ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି, ଟଳମଳ ସ୍ଥିତିରେ Nvidia CEO ଜେନସେନ ହୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ଚୌକି

ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ନେଇପାରେ Nvidia CEO ଜେନସେନଙ୍କ ପଦବୀ । ପ୍ରଥମେ ଚୀନ ମହିଳା ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ଉପସଭାପତିଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ବିବାଦରେ ଜେନସେନ । ଆଜି ବୋର୍ଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ।

Spy And An Employee
ଆଲିସ୍ ହୁଆଙ୍ଗ ୨୨ ମଇ, ୨୦୨୫ରେ ତାଇପେରର ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଏନଭିଡିଆର ସିଇଓ ଜେନସେନ୍ ହୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ ରାତ୍ରୀଭୋଜନରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି (TVBS via AP)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 12, 2026 at 11:14 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ୱାଶିଂଟନ: ବିଶ୍ବର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା Nvidia CEOଙ୍କୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ବେଶ୍‌ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି । କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ସିଇଓ ଜେନସେନ ହୁଆଙ୍ଗ ପରକୀୟା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ କର୍ପୋରେଟ ଜଗତରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ତେବେ ଦୁଇଟି ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିକୁ ନେଇ ଅଡୁଆରେ ଫସିଥିବା ଜେନସେନଙ୍କୁ ଚୌକି ଟଳମଳ ସ୍ଥିତିରେ । ସେ ପଦବୀରେ ରହିବେ ନା ଛାଡିବେ ତାହାକୁ ନେଇ ବୋର୍ଡ କମ୍ପାନୀ ଆଜି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ୱାଲ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍‌ ଜର୍ନାଲ (Wall Street Journal) ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ।

ପ୍ରଥମେ ଚୀନର ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଗୁପ୍ତଚର ପରେ ନିଜ କମ୍ପାନୀର ଜଣେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ତେବେ ୱାଲ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍‌ ଜର୍ନାଲ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, କମ୍ପାନୀରେ ଜେନସେନ ହୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟକୁ ନେଇ ଏନଭିଡିଆର ବୋର୍ଡ ସଦସ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଆଲୋଚନା କରିବେ । ତେବେ 63 ବର୍ଷୀୟ ଜେନସେନଙ୍କ ଦୁଇଟି ମହିଳାଙ୍କ ସହ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ କମ୍ପାନୀର ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ପଡିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଜେନସେନ ପଦବୀରେ ରହିବେ ନା ବାହାରିବେ ତାହାକୁ ନେଇ ବୋର୍ଡ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରେ ।

ଦୁଇଟି ମହିଳାଙ୍କ ସହ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିରେ ଥିଲେ ଜେନସେନ:

ଦି ନିୟୁର୍କ ଟାଇମ୍ସର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ହୁଆଙ୍ଗ ଏନଭିଡିଆର ହେଲ୍ଥକେୟାର ଉପ-ସଭାପତି କିମ୍ବର୍ଲି ପୋୱେଲ(48 ବର୍ଷ)ଙ୍କ ସହ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ରହିଥିଲା । ଯିଏକି ହୁଆଙ୍ଗଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ । ସେହି କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିବା 5 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ । ଦି ନିୟୁର୍କ ଟାଇମ୍ସର ରିପୋର୍ଟରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବରୁ କେହି ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ ।

ହୋଟେଲରେ ନିକଟତର ଭିଡିଓ ମିଳିଥିଲା...

ଦି ନିୟୁର୍କ ଟାଇମ୍ସର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ହୁଆଙ୍ଗ ଓ ପୋୱେଲ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କାର୍ଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ଏକ ହୋଟେଲରେ ଏନଭିଡିଆ କନଫରେନ୍ସ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଉଭୟେ ନିକଟତର ଥିବା ଭିଡିଓରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲା । କମ୍ପାନୀର ୱେବସାଇଟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ପୋୱେଲ 2008ର ଏନଭିଡିଆରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ସେ କମ୍ପାନୀର ଚିପ୍‌ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, ମେଡିକାଲରେ ବ୍ୟବହୃତ ଡିଭାଇସ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିଲେ ।

ଦି ନିୟୁର୍କ ଟାଇମ୍ସର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କମ୍ପାନୀ ତୁରନ୍ତ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିଲା । ଏହି କଥା ସେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଜେନସେନ ହୁଆଙ୍ଗ ଓ ଏଲିସ୍‌ ହୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏଲିସ୍‌ ସିଙ୍ଗାପୁରର ଡାଟା କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲେ । ଏଥିସହ ଚୀନର ବ୍ୟବସାୟୀ ସହ ଏନଭିଡିଆର ଏକ ବଡ଼ ଗ୍ରାହକ ଥିଲେ ।

ଅନ୍ୟପଟେ ଏଲିସ ହୁଆଙ୍ଗ ସହ ସମ୍ପର୍କ ପଦାକୁ ଆସିବା ଏ ନେଇ ଜେନସେନ ଏକ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ । ଏହି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପଦାକୁ ଆସିବା ପରେ ଜେନସେନଙ୍କ ପଦବୀକୁ ନେଇ ବୋର୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାର କରୁଛି । କାରଣ ସେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଏଲିସ ଜଣେ ଚୀନର ଗୁପ୍ତଚର ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।

ଜେନସେନ ହୁଆଙ୍ଗ 1993ରେ ଏନଭିଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ଗଢିଥିଲେ । ଏହି କମ୍ପାନୀ ଏଆଇ ଚିପ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ବିଶ୍ବରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ସପ୍ଲାୟର ଅଟେ । ଏଆଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଜଣାଶୁଣା କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଏନଭିଡିଆକୁ ପ୍ରଥମ ଭାବେ ଗଣାଯାଏ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

OPINION: ଆଞ୍ଚଳିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ଲେବାନନ୍ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମଜଭୁତ କରିବାକୁ ଭାରତର ଉଦ୍ୟମ, କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି କୂଟନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ?

OPINION: ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ବୃହତ୍ତମ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ନବସୃଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଭାରତର ଯୋଡ଼ିହେବା, ସହଯୋଗର ଖୋଲିବ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ

TAGGED:

NVIDIA SPY SCANDAL
NVIDIA CEO JENSEN HUANG
ଏନଭିଡିଆ ସିଇଓ ଜେନସେନ ହୁଆଙ୍ଗ
ଏନଭିଡିଆ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ଚୀନ ଗୁପ୍ତଚର

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.