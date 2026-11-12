ଦୁଇ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି, ଟଳମଳ ସ୍ଥିତିରେ Nvidia CEO ଜେନସେନ ହୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ଚୌକି
ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ନେଇପାରେ Nvidia CEO ଜେନସେନଙ୍କ ପଦବୀ । ପ୍ରଥମେ ଚୀନ ମହିଳା ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ଉପସଭାପତିଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ବିବାଦରେ ଜେନସେନ । ଆଜି ବୋର୍ଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ।
Published : November 12, 2026 at 11:14 AM IST
ୱାଶିଂଟନ: ବିଶ୍ବର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା Nvidia CEOଙ୍କୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି । କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ସିଇଓ ଜେନସେନ ହୁଆଙ୍ଗ ପରକୀୟା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ କର୍ପୋରେଟ ଜଗତରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ତେବେ ଦୁଇଟି ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିକୁ ନେଇ ଅଡୁଆରେ ଫସିଥିବା ଜେନସେନଙ୍କୁ ଚୌକି ଟଳମଳ ସ୍ଥିତିରେ । ସେ ପଦବୀରେ ରହିବେ ନା ଛାଡିବେ ତାହାକୁ ନେଇ ବୋର୍ଡ କମ୍ପାନୀ ଆଜି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ୱାଲ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଜର୍ନାଲ (Wall Street Journal) ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ।
ପ୍ରଥମେ ଚୀନର ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଗୁପ୍ତଚର ପରେ ନିଜ କମ୍ପାନୀର ଜଣେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ତେବେ ୱାଲ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଜର୍ନାଲ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, କମ୍ପାନୀରେ ଜେନସେନ ହୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟକୁ ନେଇ ଏନଭିଡିଆର ବୋର୍ଡ ସଦସ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଆଲୋଚନା କରିବେ । ତେବେ 63 ବର୍ଷୀୟ ଜେନସେନଙ୍କ ଦୁଇଟି ମହିଳାଙ୍କ ସହ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ କମ୍ପାନୀର ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ପଡିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଜେନସେନ ପଦବୀରେ ରହିବେ ନା ବାହାରିବେ ତାହାକୁ ନେଇ ବୋର୍ଡ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରେ ।
ଦୁଇଟି ମହିଳାଙ୍କ ସହ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିରେ ଥିଲେ ଜେନସେନ:
ଦି ନିୟୁର୍କ ଟାଇମ୍ସର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ହୁଆଙ୍ଗ ଏନଭିଡିଆର ହେଲ୍ଥକେୟାର ଉପ-ସଭାପତି କିମ୍ବର୍ଲି ପୋୱେଲ(48 ବର୍ଷ)ଙ୍କ ସହ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ରହିଥିଲା । ଯିଏକି ହୁଆଙ୍ଗଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ । ସେହି କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିବା 5 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ । ଦି ନିୟୁର୍କ ଟାଇମ୍ସର ରିପୋର୍ଟରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବରୁ କେହି ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ ।
ହୋଟେଲରେ ନିକଟତର ଭିଡିଓ ମିଳିଥିଲା...
ଦି ନିୟୁର୍କ ଟାଇମ୍ସର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ହୁଆଙ୍ଗ ଓ ପୋୱେଲ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କାର୍ଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ଏକ ହୋଟେଲରେ ଏନଭିଡିଆ କନଫରେନ୍ସ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଉଭୟେ ନିକଟତର ଥିବା ଭିଡିଓରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲା । କମ୍ପାନୀର ୱେବସାଇଟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ପୋୱେଲ 2008ର ଏନଭିଡିଆରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ସେ କମ୍ପାନୀର ଚିପ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, ମେଡିକାଲରେ ବ୍ୟବହୃତ ଡିଭାଇସ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିଲେ ।
ଦି ନିୟୁର୍କ ଟାଇମ୍ସର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କମ୍ପାନୀ ତୁରନ୍ତ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିଲା । ଏହି କଥା ସେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଜେନସେନ ହୁଆଙ୍ଗ ଓ ଏଲିସ୍ ହୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏଲିସ୍ ସିଙ୍ଗାପୁରର ଡାଟା କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲେ । ଏଥିସହ ଚୀନର ବ୍ୟବସାୟୀ ସହ ଏନଭିଡିଆର ଏକ ବଡ଼ ଗ୍ରାହକ ଥିଲେ ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଏଲିସ ହୁଆଙ୍ଗ ସହ ସମ୍ପର୍କ ପଦାକୁ ଆସିବା ଏ ନେଇ ଜେନସେନ ଏକ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ । ଏହି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପଦାକୁ ଆସିବା ପରେ ଜେନସେନଙ୍କ ପଦବୀକୁ ନେଇ ବୋର୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାର କରୁଛି । କାରଣ ସେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଏଲିସ ଜଣେ ଚୀନର ଗୁପ୍ତଚର ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ଜେନସେନ ହୁଆଙ୍ଗ 1993ରେ ଏନଭିଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ଗଢିଥିଲେ । ଏହି କମ୍ପାନୀ ଏଆଇ ଚିପ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ବିଶ୍ବରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ସପ୍ଲାୟର ଅଟେ । ଏଆଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଜଣାଶୁଣା କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଏନଭିଡିଆକୁ ପ୍ରଥମ ଭାବେ ଗଣାଯାଏ ।