ସାଉଦି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ NSA ଅଜିତ ଡୋଭାଲଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ; ଊର୍ଜା ସୁରକ୍ଷା ଓ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା
ସମୁଦ୍ରପଥର ସୁରକ୍ଷା, କୌଶଳଗତ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଭାରତର କୂଟନୀତିକ ସକ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି।
Published : July 21, 2026 at 1:17 PM IST
ଦୁବାଇ: ଭାରତର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା (NSA) ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ସାଉଦି ଆରବ ଗସ୍ତ କରି ସେଠାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରିନ୍ସ ଫୈସଲ ବିନ୍ ଫରହାନଙ୍କ ସହ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ନେତା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କୌଶଳଗତ ଭାଗୀଦାରିକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉପାୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଡୋଭାଲଙ୍କର ଏହା ସାଉଦି ଆରବକୁ ତୃତୀୟ ଗସ୍ତ।
ସାଉଦି ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୋମବାର ଜଣାଇଛି ଯେ, ରିୟାଦରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ବୈଠକରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା କୌଶଳଗତ ସହଯୋଗକୁ ଆହୁରି ବିସ୍ତାର କରିବା ସହ ଊର୍ଜା ସୁରକ୍ଷା ଓ ସମୁଦ୍ରପଥ (Maritime Corridors)ର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ସାଉଦି ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ 'X'ରେ କରିଥିବା ପୋଷ୍ଟରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ବୈଠକରେ ସାଉଦିର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗର ଉପମନ୍ତ୍ରୀ ସାଉଦ ଅଲ-ସାତି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଡୋଭାଲଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଫଳରେ ପ୍ରମୁଖ ସମୁଦ୍ରପଥ ଓ ଊର୍ଜା ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ସମର୍ଥିତ ୟେମେନର ହୁଥି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ସାଉଦି ଆରବ ବିରୋଧରେ "ସାମୁଦ୍ରିକ ନାକାବନ୍ଦୀ" (Maritime Embargo) ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ୟେମେନର ହୁଥି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅଞ୍ଚଳର ବନ୍ଦର ଓ ବିମାନବନ୍ଦର ଉପରେ ସାଉଦି ପକ୍ଷରୁ ଅବରୋଧ ଲଗାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ସେମାନେ ବାବ୍-ଅଲ୍-ମାଣ୍ଡେବ୍ ସମୁଦ୍ରସନ୍ଧି ଦେଇ ସାଉଦି ଜାହାଜ ଚଳାଚଳକୁ ଅଟକାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ତେବେ ସାଉଦି ଆରବ ଏହି ଦାବିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସହ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ।
ଏହି ଘଟଣା ଏପରି ସମୟରେ ଘଟିଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା-ଇରାନ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ହର୍ମୁଜ୍ ସମୁଦ୍ରସନ୍ଧି ଦେଇ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ପଥଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ NSA ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ଫେବୃଆରି ଓ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ସାଉଦି ଆରବ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ସାଉଦି ବିଦେଶମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରିନ୍ସ ଫୈସଲ ବିନ୍ ଫରହାନ, ଊର୍ଜାମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରିନ୍ସ ଅବ୍ଦୁଲଅଜିଜ ବିନ୍ ସଲମାନ ଏବଂ ସାଉଦି ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ମୁସାଇଦ ବିନ୍ ମହମ୍ମଦ ଅଲ୍-ଆଇବାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।
ଭାରତ ଓ ସାଉଦି ଆରବ ମଧ୍ୟରେ କୌଶଳଗତ, ଊର୍ଜା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ପ୍ରାୟ ୨୬ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ସାଉଦି ଆରବରେ ବସବାସ ଓ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ସେହି ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ସେହିପରି ସାଉଦି ଆରବ ଭାରତର ଅଗ୍ରଣୀ ଅଶୋଧିତ ଅପରିଶୋଧିତ ତୈଳ ଯୋଗାଣକାରୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ।
ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଜାରି ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଗଲ୍ଫ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହ କୂଟନୀତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ସକ୍ରିୟ କରୁଛି। ଭାରତ ସରକାର ନିଜର ଊର୍ଜା ଯୋଗାଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୁଦ୍ରପଥର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଓ ନାବିକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛି।